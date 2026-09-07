Nacionales
El Salvador entrega a Honduras la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad
Luego de recorrer durante cuatro días los 14 departamentos de El Salvador, la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad fue entregada a las autoridades de Honduras durante un acto cívico realizado en el parque del distrito de Pasaquina, La Unión Norte.
🇸🇻🇭🇳 La Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad recorrió, desde el viernes, diferentes puntos del territorio salvadoreño.
Hoy fue entregada a las autoridades de Honduras en el puente de la Amistad, para que avance a su destino final: Costa Rica.#CronioSV #ElSalvador… pic.twitter.com/ON22OEWZpK
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 7, 2026
La ministra de Educación, Karla Trigueros, y la secretaria de Estado en el Despacho de Educación de Honduras, Ivette Arely Argueta, encabezaron el acto protocolario.
“Es un honor entregar la antorcha, símbolo de la paz, unión y libertad; un fuego sagrado que hoy confiamos a nuestros hermanos de la República de Honduras”, expresó Trigueros durante la ceremonia.
La funcionaria destacó que miles de estudiantes acompañaron el recorrido de la antorcha con actos cívicos y artísticos, en los que resaltaron el patriotismo, la identidad cultural y los valores compartidos entre los pueblos centroamericanos.
“Hoy, al entregar esta antorcha a nuestros hermanos hondureños, renovamos este lazo fraterno que nos une como naciones”, sostuvo la ministra de Educación.
Judicial
Prisión para mujer que abandonó a su recién nacido en un basurero
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
Nacionales
Capturan a hombre que en estado de ebriedad disparó al aire varias veces
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Nelson Roberto Menjívar Campos, señalado de realizar disparos al aire mientras se encontraba en estado de ebriedad, en el cantón El Botoncillal, en La Libertad Oeste.
De acuerdo con la corporación policial, las autoridades fueron alertadas sobre el hecho, por lo que un equipo de Fuerzas Especiales rastreó la zona, debido a que el sujeto había huido a bordo de un vehículo.
Menjívar Campos fue ubicado y, al momento de ser intervenido, abandonó el automóvil, lanzó el arma e intentó escapar por un predio baldío. Posteriormente, fue capturado en la urbanización Miramonte, en Colón.
Según la PNC, la prueba de alcotest determinó que conducía con 158° de alcohol.
El detenido será remitido por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
Nelson Roberto Menjívar Campos, en estado de ebriedad realizó disparos al aire libre, en el cantón El Botoncillal, en La Libertad Oeste.
Fuimos alertados y un equipo de Fuerzas Especiales rastreo la zona debido a que el sujeto huyó en un vehículo.
Fue ubicado y al ser… pic.twitter.com/lLA6p26vNA
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 7, 2026
Nacionales
Hombre es detenido tras agredir a una mujer en Sonsonate
Un hombre fue detenido por las autoridades tras agredir a una mujer con quien se encontraba departiendo en la denominada “calle sin ley”, en el distrito de Sonsonate.
De acuerdo con las declaraciones de testigos, el sujeto se encontraba en estado de ebriedad cuando atacó a la mujer con quien compartía en el lugar.
El detenido fue identificado por la Policía Nacional Civil (PNC) como David E. S., de 27 años.
Según detallaron voceros de la corporación policial, David E. S. será acusado por los delitos de desórdenes públicos y agresiones.