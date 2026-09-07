El Salvador entrega a Honduras la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad

Luego de recorrer durante cuatro días los 14 departamentos de El Salvador, la Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad fue entregada a las autoridades de Honduras durante un acto cívico realizado en el parque del distrito de Pasaquina, La Unión Norte.

🇸🇻🇭🇳 La Antorcha Centroamericana por la Paz y la Libertad recorrió, desde el viernes, diferentes puntos del territorio salvadoreño. Hoy fue entregada a las autoridades de Honduras en el puente de la Amistad, para que avance a su destino final: Costa Rica.#CronioSV #ElSalvador… pic.twitter.com/ON22OEWZpK — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 7, 2026

La ministra de Educación, Karla Trigueros, y la secretaria de Estado en el Despacho de Educación de Honduras, Ivette Arely Argueta, encabezaron el acto protocolario.

“Es un honor entregar la antorcha, símbolo de la paz, unión y libertad; un fuego sagrado que hoy confiamos a nuestros hermanos de la República de Honduras”, expresó Trigueros durante la ceremonia.

La funcionaria destacó que miles de estudiantes acompañaron el recorrido de la antorcha con actos cívicos y artísticos, en los que resaltaron el patriotismo, la identidad cultural y los valores compartidos entre los pueblos centroamericanos.

“Hoy, al entregar esta antorcha a nuestros hermanos hondureños, renovamos este lazo fraterno que nos une como naciones”, sostuvo la ministra de Educación.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...