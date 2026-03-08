Cooperación francesa fortalece proyectos educativos, ambientales y sociales en El Salvador

A escala centroamericana El Salvador es el país con la mayor cooperación a través de proyectos de Expertise France, según explicó el responsable de la oficina de esta agencia francesa de cooperación internacional, Alan Gauthier.

Señaló que el país representa oportunidades para desarrollar acciones en los sectores educativos, económico, y otros; además, estas oportunidades también han permitido la consolidación de la oficina de Expertise France en El Salvador, con los resultados que se han obtenido en cada proyecto.

«El Salvador es el país donde tenemos más proyectos, lo que puede permitir influir en otros países donde la presencia de Expertise France no es tan alta. El Salvador realmente, para Expertise France, es un país muy avanzado a nivel de estructuración de la agencia y de los proyectos que se ejecutan», afirmó Gauthier.

La cooperación se centra en diversos temas, como la adaptación climática; el fortalecimiento de las instituciones públicas; una economía sostenible e inclusiva; la paz, la estabilidad y la seguridad; el desarrollo sostenible; la salud; y el desarrollo humano.

«El primer proyecto que tuvimos se lanzó a inicios de 2023, es el proyecto LAMARR (entre la Unión Europea y Expertise France para el fomento de habilidades digitales en jóvenes para facilitar su inserción laboral), que al inicio era de 5 millones de euros, pero ahora es de 9 millones de euros ($10.4 millones), fue el primer proyecto que tuvimos aquí. A finales de 2023 firmamos el proyecto Grandes Bosques de Mesoamérica; y a finales de 2024 se firmó el tercer proyecto que es el más grande, Agustine», explicó.

El proyecto LAMARR ha apoyado 26 centros de formación, capacitando a más de 2,700 personas que han recibido acompañamiento para la empleabilidad en alianzas con la empresa privada.

Con el segundo proyecto se busca promover la protección y conservación de la biodiversidad de los bosques, trabajando de forma articulada a escala regional. En El Salvador se interviene la zona de El Trifinio. Este proyecto cuenta con respaldo de la Unión Europea, Expertise France y otras entidades.

«El proyecto Agustine es un proyecto de 18 millones de euros ($20.8 millones) fundado por la Unión Europea, en conjunto con UNESCO y Unicef; Expertise France tiene el lead de este proyecto, y consiste en apoyar a los centros escolares. Eso ha permitido trabajar con más de 9,000 jóvenes, más de 2,000 padres y más de 1,000 docentes; es un logro fuerte», explicó Gauthier.

Dijo que a través de este proyecto se han apoyado a estudiantes de bachillerato técnico, y se han implementado planes de igualdad, actualizando 250.

El proyecto Augustine se implementa en los 14 departamentos, trabajando con el Ministerio de Educación, con la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), y otras instituciones.

Gauthier también resaltó la consolidación de la cooperación francesa con El Salvador, y destacó la reciente reunión del vicepresidente Félix Ulloa con autoridades de Expertise France, en París, durante una gira del vicemandatario por Europa.

«Para nosotros es un símbolo de reconocimiento a nuestro trabajo. No es común tener un vicepresidente que solicita una reunión con nuestro director general en París.

También demuestra un interés de continuar nuestra presencia aquí, pues hubo discusiones sobre algunas áreas en las que podríamos apoyar», afirmó el representante de Expertise France en El Salvador.

Afirmó que durante este año continuarán trabajando en los tres proyectos señalados, y se prevé, según los acuerdos que se establezcan con los cooperantes, incursionar en otros sectores con nuevos proyectos, como el de transporte.

«En Augustine se va a apoyar a 90 centros escolares, en LAMARR va a continuar la creación de alianzas, y en Grandes Bosques el seguimiento de 24 subvenciones que hemos firmado a finales del año pasado. Vamos a continuar con nuestra presencia aquí, con nuevos proyectos que podríamos tener en las áreas prioritarias de nuestros donantes, sobre todo de la delegación de la Unión Europea en temas de transporte y energía», manifestó Gauthier.

