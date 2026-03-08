Nacionales
Cooperación francesa fortalece proyectos educativos, ambientales y sociales en El Salvador
A escala centroamericana El Salvador es el país con la mayor cooperación a través de proyectos de Expertise France, según explicó el responsable de la oficina de esta agencia francesa de cooperación internacional, Alan Gauthier.
Señaló que el país representa oportunidades para desarrollar acciones en los sectores educativos, económico, y otros; además, estas oportunidades también han permitido la consolidación de la oficina de Expertise France en El Salvador, con los resultados que se han obtenido en cada proyecto.
«El Salvador es el país donde tenemos más proyectos, lo que puede permitir influir en otros países donde la presencia de Expertise France no es tan alta. El Salvador realmente, para Expertise France, es un país muy avanzado a nivel de estructuración de la agencia y de los proyectos que se ejecutan», afirmó Gauthier.
La cooperación se centra en diversos temas, como la adaptación climática; el fortalecimiento de las instituciones públicas; una economía sostenible e inclusiva; la paz, la estabilidad y la seguridad; el desarrollo sostenible; la salud; y el desarrollo humano.
«El primer proyecto que tuvimos se lanzó a inicios de 2023, es el proyecto LAMARR (entre la Unión Europea y Expertise France para el fomento de habilidades digitales en jóvenes para facilitar su inserción laboral), que al inicio era de 5 millones de euros, pero ahora es de 9 millones de euros ($10.4 millones), fue el primer proyecto que tuvimos aquí. A finales de 2023 firmamos el proyecto Grandes Bosques de Mesoamérica; y a finales de 2024 se firmó el tercer proyecto que es el más grande, Agustine», explicó.
El proyecto LAMARR ha apoyado 26 centros de formación, capacitando a más de 2,700 personas que han recibido acompañamiento para la empleabilidad en alianzas con la empresa privada.
Con el segundo proyecto se busca promover la protección y conservación de la biodiversidad de los bosques, trabajando de forma articulada a escala regional. En El Salvador se interviene la zona de El Trifinio. Este proyecto cuenta con respaldo de la Unión Europea, Expertise France y otras entidades.
«El proyecto Agustine es un proyecto de 18 millones de euros ($20.8 millones) fundado por la Unión Europea, en conjunto con UNESCO y Unicef; Expertise France tiene el lead de este proyecto, y consiste en apoyar a los centros escolares. Eso ha permitido trabajar con más de 9,000 jóvenes, más de 2,000 padres y más de 1,000 docentes; es un logro fuerte», explicó Gauthier.
Dijo que a través de este proyecto se han apoyado a estudiantes de bachillerato técnico, y se han implementado planes de igualdad, actualizando 250.
El proyecto Augustine se implementa en los 14 departamentos, trabajando con el Ministerio de Educación, con la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), y otras instituciones.
Gauthier también resaltó la consolidación de la cooperación francesa con El Salvador, y destacó la reciente reunión del vicepresidente Félix Ulloa con autoridades de Expertise France, en París, durante una gira del vicemandatario por Europa.
«Para nosotros es un símbolo de reconocimiento a nuestro trabajo. No es común tener un vicepresidente que solicita una reunión con nuestro director general en París.
También demuestra un interés de continuar nuestra presencia aquí, pues hubo discusiones sobre algunas áreas en las que podríamos apoyar», afirmó el representante de Expertise France en El Salvador.
Afirmó que durante este año continuarán trabajando en los tres proyectos señalados, y se prevé, según los acuerdos que se establezcan con los cooperantes, incursionar en otros sectores con nuevos proyectos, como el de transporte.
«En Augustine se va a apoyar a 90 centros escolares, en LAMARR va a continuar la creación de alianzas, y en Grandes Bosques el seguimiento de 24 subvenciones que hemos firmado a finales del año pasado. Vamos a continuar con nuestra presencia aquí, con nuevos proyectos que podríamos tener en las áreas prioritarias de nuestros donantes, sobre todo de la delegación de la Unión Europea en temas de transporte y energía», manifestó Gauthier.
Internacionales
Donald Trump elogia a Nayib Bukele: «Ha sido un gran presidente»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este sábado a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, y destacó la relación entre ambos países durante la cumbre regional «Shield of the Americas», celebrada en Miami.
«Nayib Bukele es un hombre con quien nos hemos acercado mucho. Lo vi como un joven en mi primer mandato», afirmó Trump al referirse al mandatario salvadoreño durante el encuentro con líderes del continente.
El presidente estadounidense aseguró que Bukele «dirige bien la operación», en referencia a su gestión al frente del Gobierno salvadoreño, y añadió que ese desempeño es «todo lo que me importa».
Durante su intervención, el mandatario estadounidense agregó: «Eras joven y guapo; ahora eres mayor y guapo», antes de concluir que Bukele «ha sido un gran presidente» y que Estados Unidos «aprecia mucho la relación» con El Salvador.
Entre los asistentes figuran el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el de Argentina, Javier Milei; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Panamá, José Raúl Mulino; el de Costa Rica, Rodrigo Chaves; el de República Dominicana, Luis Abinader; y el presidente de Honduras, Nasry Asfura, entre otros.
Nacionales
Turistas visitan el volcán Ilamatepec bajo resguardo de Politur
Decenas de turistas nacionales y extranjeros visitaron el volcán Ilamatepec, en el departamento de Santa Ana, donde realizaron el ascenso a la cima bajo acompañamiento de agentes de la Policía de Turismo (Politur), informó la Policía Nacional Civil (PNC).
La institución señaló que «cada paso hacia la cima se vive con seguridad y tranquilidad» gracias al acompañamiento policial durante la caminata, una de las actividades de turismo de naturaleza más populares del occidente del país.
El Ilamatepec, conocido también como volcán de Santa Ana, es el volcán más alto de El Salvador con 2,381 metros sobre el nivel del mar y forma parte del Complejo Los Volcanes, junto al Izalco y el Cerro Verde.
El sitio es uno de los destinos turísticos más visitados del país debido a sus senderos de montaña, las vistas hacia el lago de Coatepeque y la laguna de color turquesa ubicada en su cráter, lo que atrae a excursionistas y amantes del senderismo.
Las caminatas suelen iniciar desde el Parque Nacional Cerro Verde y se realizan en grupos organizados con guías y acompañamiento de autoridades, como medida para garantizar la seguridad de los visitantes durante el recorrido.
Judicial
314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.
La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.
Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).
Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.
A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.
También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.
Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.