Nacionales
Conductor se vuelve viral tras circular con la manguera de una gasolinera en el Paseo General Escalón
Un insólito momento ocurrido en el Paseo General Escalón, en San Salvador, se volvió viral en redes sociales luego de que un conductor fuera grabado circulando con la manguera y pistola de combustible aún conectadas a su vehículo. El video fue difundido inicialmente por la cuenta Todo Motor y rápidamente generó comentarios entre usuarios por lo inusual de la escena.
De acuerdo con la publicación original retomada por medios locales, hasta el momento no se ha confirmado cómo ocurrió exactamente el incidente, ni si el conductor se retiró de la estación sin percatarse de que la boquilla seguía colocada. Tampoco existe, por ahora, información oficial sobre daños, sanciones o personas lesionadas. El caso recuerda otro episodio similar registrado en San Salvador en 2025, cuando otro automovilista arrancó una manguera al retirarse de una estación de servicio sin retirarla previamente.
Aunque este tipo de situaciones suele generar reacciones humorísticas en redes, técnicamente puede representar un riesgo de seguridad. Las estaciones modernas suelen incorporar dispositivos de desconexión automática o breakaway, diseñados para separar la manguera si un vehículo arranca con la boquilla aún conectada y así reducir el riesgo de derrames o daños mayores. Sin embargo, si estos sistemas fallan o el equipo sufre daños, puede producirse una fuga de combustible e incluso un incendio.
El video ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de verificar, antes de abandonar una estación de servicio, que la carga de combustible haya finalizado correctamente, que la boquilla haya sido retirada y que la tapa del tanque esté asegurada. Más allá de lo viral, un descuido de segundos puede terminar en daños al vehículo, al dispensador o en una situación potencialmente peligrosa.
🚗⛽ ¿Cómo pasa algo así? Un conductor fue grabado circulando por el Paseo General Escalón con la manguera de una gasolinera todavía conectada al vehículo. 😳
¿Simple descuido o una situación que pudo terminar mucho peor? Te leemos en los comentarios. pic.twitter.com/3FP6h4uBoL
— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 29, 2026
ENTREGA ESPECIAL
La casa verde de Nepal que resistió la avalancha: la familia que sobrevivió al desastre que ya supera los 600 muertos
#IMPACTANTE #MILAGRO La casa verde que se negó a caer.
Mientras el lodo, las rocas y el agua arrasaban pueblos enteros en Nepal, esta vivienda de color menta se quedó de pie. Adentro, una familia miraba desde el balcón cómo desaparecía todo a su alrededor. Horas después los… pic.twitter.com/RwIYV0IshU
— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 29, 2026
Sucesos
Enorme culebra causa tremendo susto a una familia en El Congo
Una culebra de considerable tamaño fue encontrada al interior de una vivienda ubicada en la colonia Siman, en el distrito de El Congo, departamento de Santa Ana.
El hallazgo causó un fuerte susto entre los habitantes de la casa, quienes solicitaron apoyo a rescatistas de Cruz Verde Salvadoreña.
Equipos de primera respuesta acudieron al lugar y, mediante técnicas de rescate, lograron atrapar al reptil sin causarle ningún daño.
Según el reporte, la culebra tenía una longitud aproximada de un metro y posteriormente fue trasladada hacia un lugar apto para su hábitat.
Principal
Dos peatones son atropellados debajo de una pasarela en Ciudad Merliot
Dos personas resultaron lesionadas tras ser atropelladas por un vehículo en la calle El Pedregal, en sentido hacia Ciudad Merliot, Santa Tecla, La Libertad.
De manera preliminar, se informó que ambos peatones intentaban cruzar la vía debajo de una pasarela cuando ocurrió el percance.
El incidente generó congestionamiento en la zona, mientras ambos lesionados recibían atención médica por parte de cuerpos de socorro.
Las autoridades recomiendan a los peatones hacer uso de las pasarelas para evitar este tipo de accidentes que pueden poner en riesgo sus vidas.