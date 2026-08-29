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Nacionales

Conductor se vuelve viral tras circular con la manguera de una gasolinera en el Paseo General Escalón

Publicado

hace 3 horas

el

Un insólito momento ocurrido en el Paseo General Escalón, en San Salvador, se volvió viral en redes sociales luego de que un conductor fuera grabado circulando con la manguera y pistola de combustible aún conectadas a su vehículo. El video fue difundido inicialmente por la cuenta Todo Motor y rápidamente generó comentarios entre usuarios por lo inusual de la escena.

De acuerdo con la publicación original retomada por medios locales, hasta el momento no se ha confirmado cómo ocurrió exactamente el incidente, ni si el conductor se retiró de la estación sin percatarse de que la boquilla seguía colocada. Tampoco existe, por ahora, información oficial sobre daños, sanciones o personas lesionadas. El caso recuerda otro episodio similar registrado en San Salvador en 2025, cuando otro automovilista arrancó una manguera al retirarse de una estación de servicio sin retirarla previamente.

Aunque este tipo de situaciones suele generar reacciones humorísticas en redes, técnicamente puede representar un riesgo de seguridad. Las estaciones modernas suelen incorporar dispositivos de desconexión automática o breakaway, diseñados para separar la manguera si un vehículo arranca con la boquilla aún conectada y así reducir el riesgo de derrames o daños mayores. Sin embargo, si estos sistemas fallan o el equipo sufre daños, puede producirse una fuga de combustible e incluso un incendio.

El video ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de verificar, antes de abandonar una estación de servicio, que la carga de combustible haya finalizado correctamente, que la boquilla haya sido retirada y que la tapa del tanque esté asegurada. Más allá de lo viral, un descuido de segundos puede terminar en daños al vehículo, al dispensador o en una situación potencialmente peligrosa.

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La casa verde de Nepal que resistió la avalancha: la familia que sobrevivió al desastre que ya supera los 600 muertos

Publicado

hace 2 horas

el

29 agosto, 2026

Por

El 26 de agosto de 2026, alrededor de las 8:30 de la mañana, un colapso de hielo y roca en las laderas del Langtang Lirung, cerca de la frontera entre Nepal y el Tíbet, desató una avalancha que el Servicio Geológico de Estados Unidos registró como un evento sísmico de magnitud 5.2. El material descendió por el valle del Lhende Khola y se canalizó por los ríos Bhote Koshi y Trishuli, formando un torrente de lodo, piedras y escombros que arrasó pueblos enteros en Rasuwa y Nuwakot en cuestión de minutos.
En medio de esa corriente, una casa de dos plantas pintada de verde claro se quedó de pie. Al menos tres personas —un hombre, una mujer y un niño— permanecieron en el balcón del segundo piso mientras las construcciones vecinas desaparecían. El video, grabado desde una ladera cercana, se volvió viral porque la vivienda, aunque cubierta de barro, no colapsó. Horas después, equipos de rescate confirmaron que la familia había sido evacuada con vida.
Hasta el sábado 29 de agosto, las autoridades nepalíes reportaban 626 muertos y más de 2.400 desaparecidos solo en su territorio; en el lado tibetano había al menos siete fallecidos y más de 550 personas sin localizar. Más de 3.700 personas habían sido rescatadas. El desastre también destruyó puentes, tramos de carretera y varios proyectos hidroeléctricos, incluido el Upper Trishuli-1, donde decenas de trabajadores quedaron atrapados en un túnel.
No se han publicado declaraciones públicas de los ocupantes de la casa verde. Otros sobrevivientes de Nuwakot sí hablaron. Kalpana Malla relató a la BBC que vio cómo la corriente se llevaba a su madre, su padre, su hermana y sus sobrinos: “No pudieron escapar; no había ninguna posibilidad”. Ella y su hijo Sugam se salvaron subiendo al techo de otra vivienda. Historias similares se repiten en hospitales y centros de ayuda, donde familias clavan fotos de desaparecidos en las paredes. Científicos señalan que el desprendimiento combinó el colapso de la lengua de un glaciar con un deslizamiento de la roca que lo sostenía. El calentamiento en el Himalaya debilita ese “pegamento” de hielo en las grietas de la montaña, aunque todavía es pronto para atribuir el evento de forma directa al cambio climático. Lo que sí quedó claro es la velocidad: la gente apenas tuvo segundos para reaccionar.
La casa verde se convirtió en símbolo precisamente porque contrasta con el resto del paisaje: un punto de color intacto en un valle de lodo. Su resistencia reabrió el debate sobre cómo se construye en zonas de riesgo glaciar. Mientras tanto, las labores de búsqueda continúan bajo mal tiempo y con el temor de que un nuevo lago formado aguas arriba vuelva a desbordarse.

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Sucesos

Enorme culebra causa tremendo susto a una familia en El Congo

Publicado

hace 18 horas

el

28 agosto, 2026

Por

Una culebra de considerable tamaño fue encontrada al interior de una vivienda ubicada en la colonia Siman, en el distrito de El Congo, departamento de Santa Ana.

El hallazgo causó un fuerte susto entre los habitantes de la casa, quienes solicitaron apoyo a rescatistas de Cruz Verde Salvadoreña.

Equipos de primera respuesta acudieron al lugar y, mediante técnicas de rescate, lograron atrapar al reptil sin causarle ningún daño.

Según el reporte, la culebra tenía una longitud aproximada de un metro y posteriormente fue trasladada hacia un lugar apto para su hábitat.

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Principal

Dos peatones son atropellados debajo de una pasarela en Ciudad Merliot

Publicado

hace 18 horas

el

28 agosto, 2026

Por

Dos personas resultaron lesionadas tras ser atropelladas por un vehículo en la calle El Pedregal, en sentido hacia Ciudad Merliot, Santa Tecla, La Libertad.

De manera preliminar, se informó que ambos peatones intentaban cruzar la vía debajo de una pasarela cuando ocurrió el percance.

El incidente generó congestionamiento en la zona, mientras ambos lesionados recibían atención médica por parte de cuerpos de socorro.

Las autoridades recomiendan a los peatones hacer uso de las pasarelas para evitar este tipo de accidentes que pueden poner en riesgo sus vidas.

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