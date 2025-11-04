Conductor ebrio de la ruta 521 es detenido en La Paz tras denuncia de pasajero

El Viceministerio de Transporte (VMT) confirmó que la implementación del sistema de fotomultas en el bulevar Monseñor Romero y la autopista a Comalapa ha reducido a la mitad los siniestros viales por exceso de velocidad. Además, los fallecidos por accidentes han disminuido un 8.5 % en comparación con 2024.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, informó que la siniestralidad vial se ha reducido en un 50 % en los tramos donde se instalaron los sistemas de fotomultas, específicamente en el bulevar Monseñor Romero y la autopista a Comalapa.

“Inmediatamente comienzan a operar estos equipos, la cantidad de fallecidos y los siniestros por velocidad se reducen a la mitad en ambos puntos”, explicó el funcionario durante una entrevista en El Urbano News.

Desde enero de 2025, el Viceministerio de Transporte (VMT) implementó este sistema con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los límites de velocidad y prevenir accidentes de tránsito. La estrategia ha mostrado resultados positivos en la reducción de víctimas mortales y conductores detenidos por conducción peligrosa.

Reyes detalló que en lo que va del año se ha registrado una disminución del 5.5 % en los arrestos por conducción peligrosa y una reducción del 8.5 % en los fallecidos por siniestros viales, en comparación con el mismo periodo de 2024.

“Son 92 muertes menos que lamentar este 2025 respecto al año anterior. Es una cifra significativa que refleja el impacto de las medidas de control y prevención que estamos aplicando”, subrayó el titular del VMT.

Durante 2025, el VMT reporta 985 fallecidos por accidentes de tránsito, frente a los 1,077 registrados en 2024, evidenciando un descenso sostenido en la siniestralidad.

El funcionario aseguró que el Viceministerio continuará fortaleciendo las acciones de seguridad vial, ampliando la cobertura de las fotomultas y promoviendo campañas educativas para fomentar una conducción responsable.

