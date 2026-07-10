Nacionales
Capturan a sujeto tras encontrarle cocaína y dinero en efectivo en San Miguel
Un hombre fue arrestado tras ser sorprendido con varias porciones de cocaína y dinero en efectivo en el municipio de San Miguel Centro, departamento de San Miguel, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El detenido fue identificado como Juan Marcelo Chávez Argueta, de 47 años de edad.
De acuerdo con la PNC, Chávez Argueta fue intervenido durante un patrullaje realizado en coordinación con elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
“Al realizarle un registro preventivo, le encontramos varias porciones de cocaína y dinero en efectivo”, detalló la institución policial.
La Policía Nacional Civil indicó que el hombre será remitido por el delito de posesión y tenencia de droga. “Si te encontramos ilícitos, te llevaremos a la cárcel”, señaló la institución.
Sucesos
Ahora ni el pan se salva: jovencito es captado hurtando una bolsa de pan francés en Sonsonate
Un joven fue captado por una cámara de videovigilancia cuando hurto una bolsa de pan francés que un vendedor había dejado colgada en la puerta de una vivienda, en el departamento de Sonsonate.
El hecho ocurrió el martes de esta semana y quedó registrado en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales.
En las imágenes se observa al joven acercarse de manera sigilosa a la vivienda donde el panadero había dejado la bolsa de pan colgada en la puerta para su entrega.
Tras verificar que no había personas observándolo, el sujeto descolgó la bolsa y huyó del lugar, aparentemente creyendo que no había dejado evidencia de lo ocurrido.
Nacionales
VMT impone $400 en multas a conductor de rastra por maniobras peligrosas en redondel Utila
El Viceministerio de Transporte (VMT) impuso varias multas al conductor de una rastra que fue captado realizando maniobras peligrosas en el redondel Utila, ubicado en Santa Tecla, La Libertad Sur.
De acuerdo con un video que circuló en redes sociales, el motorista de la unidad pesada ingresó y circuló en sentido contrario dentro de la rotonda, paralizó el flujo vehicular y puso en riesgo la vida de otros conductores y usuarios de la vía.
Tras el hecho, el VMT sancionó al conductor con al menos tres infracciones de tránsito. La primera corresponde a la falta TO 69, por retroceder o efectuar maniobras en vías de mucho tránsito, con una multa de $150.
Asimismo, fue sancionado con la falta TC 13, por carecer de elementos reflejantes, cuya multa asciende a $100, y con la falta TO 70, por conducir en sentido contrario, sancionada con $150.
En total, el conductor deberá pagar $400 en multas por las infracciones cometidas durante el incidente.
Sucesos
Se fue sin pagar en una gasolinera de Usulután y regresó horas después tras hacerse viral
Un taxista que se retiró sin pagar el combustible en una gasolinera del departamento de Usulután llegó posteriormente a cancelar el monto adeudado, luego de que el caso se viralizara en redes sociales.
Según la información compartida por los administradores del establecimiento, se publicó una denuncia en redes sociales con el objetivo de que el conductor realizara el pago correspondiente. En la publicación se protegió la identidad del taxista, aunque se le advirtió que, de no presentarse a cancelar, serían divulgados su rostro y la placa del vehículo.
Horas después de la publicación, el hombre acudió al negocio para saldar la deuda.
De acuerdo con lo informado, el taxista manifestó que todo se trató de una equivocación y ofreció disculpas por lo ocurrido.