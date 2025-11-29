Nacionales
Capturan a nueve mareros en operativo «Zafiro» en Ahuachapán
Nueve miembros de la MS13, incluidos tres menores de edad, fueron capturados durante el operativo «Zafiro» realizado por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional en Ahuachapán.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron en mayo de 2025 en el distrito de Jujutla, municipio de Ahuachapán Sur. De acuerdo con el Ministerio Público, los detenidos interceptaron a una víctima y la amenazaron con agresiones físicas e insultos, advirtiéndole que no debía volver a la zona o sería asesinada y desaparecida.
Las autoridades informaron que los capturados serán presentados ante el juzgado de turno por limitación ilegal a la libertad de circulación y agrupaciones ilícitas.
En un caso reciente, el Tribunal de Sentencia de San Vicente condenó a cinco pandilleros a penas de entre 30 y 50 años de prisión por extorsión agravada, limitación ilegal a la libre circulación y robo agravado, hechos cometidos en 2020 y 2021 en el distrito de San Ildefonso.
Judicial
Prisión para pandillero que extorsionó a comerciante en Chalatenango
Elías Elíseo González Escobar, reo ausente, fue condenado a 16 años de prisión por haber extorsionado a un comerciante de Dulce Nombre de María en Chalatenango Centro.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, González y otros hombres identificados como pandilleros de la MS extorsionaron al comerciante desde junio hasta agosto del 2018.
«En ese lapso de tiempo los delincuentes le exigieron en nombre de la pandilla varias cantidades de dinero de manera mensual, asimismo, lo amenazaron manifestándole que si no cumplía con el pago lo matarían junto a su familia», informó el ministerio público.
La víctima denunció el caso y luego, por medio de entregas controladas de dinero, González y el resto de pandilleros fueron capturados.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
Nacionales
Él era Germán, joven motociclista que murió en un trágico accidente en La Unión
Un motociclista murió la noche del viernes en un accidente de tránsito registrado sobre la Ruta Militar, cerca del desvío a Bolívar, en La Unión. La víctima fue identificada como Germán Yeris Velásquez, de 23 años, originario de Jocoro, Morazán, quien falleció de inmediato tras la colisión.
Según la información recabada, en el percance participaron dos vehículos y la motocicleta en la que se trasladaba Velásquez. El impacto provocó que la moto se incendiara, lo que impidió cualquier maniobra de rescate.
Equipos de emergencia llegaron al lugar, pero el joven ya no presentaba signos de vida. Las autoridades realizaron la inspección correspondiente para determinar responsabilidades. Familiares y habitantes de Jocoro lamentaron la muerte del joven.
Nacionales
Pista de hielo llegará a El Cafetalón esta Navidad
Las familias salvadoreñas podrán patinar sobre hielo esta temporada navideña en el parque El Cafetalón, en Santa Tecla. Según El Salvador On Ice, la pista instalada en ese lugar será la más grande del país.
La atracción permitirá a los visitantes vivir nuevamente la experiencia del patinaje sobre hielo. En 2024 estuvo ubicada en el Centro Histórico de San Salvador y será inaugurada en los próximos días en su nueva sede.
En una publicación, la empresa anunció la llegada de la actividad destacando la experiencia de invierno y diversión que ofrecerá en Santa Tecla.