Capturan a nueve mareros en operativo «Zafiro» en Ahuachapán

Nueve miembros de la MS13, incluidos tres menores de edad, fueron capturados durante el operativo «Zafiro» realizado por la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional en Ahuachapán.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron en mayo de 2025 en el distrito de Jujutla, municipio de Ahuachapán Sur. De acuerdo con el Ministerio Público, los detenidos interceptaron a una víctima y la amenazaron con agresiones físicas e insultos, advirtiéndole que no debía volver a la zona o sería asesinada y desaparecida.

Las autoridades informaron que los capturados serán presentados ante el juzgado de turno por limitación ilegal a la libertad de circulación y agrupaciones ilícitas.

En un caso reciente, el Tribunal de Sentencia de San Vicente condenó a cinco pandilleros a penas de entre 30 y 50 años de prisión por extorsión agravada, limitación ilegal a la libre circulación y robo agravado, hechos cometidos en 2020 y 2021 en el distrito de San Ildefonso.

