Nacionales
Calor y tormentas puntuales marcarán el clima de este día
El calor y las lluvias puntuales predominarán este día en el país, con tormentas eléctricas aisladas principalmente durante la tarde y la noche.
Durante la mañana, el cielo se presentará poco nublado en la zona occidental y casi despejado en el resto del territorio. Sin embargo, a partir del mediodía y durante la tarde se prevé un aumento de la nubosidad en la zona montañosa y la franja volcánica, donde podrían registrarse lluvias puntuales acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en sectores de la zona central, occidental y norte.
Para la noche, se espera mayor nubosidad en áreas de la zona oriental y central, con lluvias y tormentas aisladas que también podrían presentarse en la zona occidental.
El viento variará entre los 9 y 18 kilómetros por hora, mientras que las temperaturas generarán un ambiente cálido durante la tarde y primeras horas de la noche, y condiciones más frescas en la madrugada.
Según el pronóstico, estas condiciones estarán influenciadas por el flujo acelerado del este, una vaguada en superficie y el apoyo de sistemas en capas medias de la tropósfera, factores que favorecerán la formación de nubosidad y lluvias de corta duración con actividad eléctrica.
ENTREGA ESPECIAL
Conozca por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una importante fecha para reivindicar la lucha de las mujeres por sus derechos, la igualdad y una libre de violencia, justicia y empatía en el mundo.
En este sentido el «8M» como se conoce actualmente, es una fecha tan significativa que posee un trasfondo que se se remonta al año 1977 cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó de manera oficial el 8 marzo como el «Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional», y desde entonces, año tras año, se conmemora en todo el mundo. Sin embargo, su origen se remonta a un trágico suceso que marcó la historia y representa un pilar en la lucha de las mujeres.
Fue el 8 de marzo de 1908, cuando un incendio tuvo lugar en la fábrica Cotton, ubicada en Nueva York, Estados Unidos. Alrededor de 130 mujeres, trabajadoras del lugar, murieron durante el siniestro.
Las mismas mujeres se habían declarado en huelga poco antes, pues exigían mejores derechos laborales, como reducir su jornada diaria a 10 horas y gozar de un salario igual al de los hombres que desempeñaban las mismas actividades que ellas.
Ante las protestas, el propietario de la fábrica decidió cerrar las puertas del lugar, buscando así que las obreras desistieran de su idea y se fueran, pero al no lograr su cometido, provocó el incendio que acabó con la vida de ellas.
Un año después del cruel suceso, el Partido Socialista de América declaró por el Día Nacional de la Mujer, el cual se celebra por primera vez en Estados Unidos, el 28 de febrero con 15 mil mujeres marchando por las calles, exigiendo igualdad de derechos.
La Asamblea General de la ONU hizo lo propio y reivindicó la fecha. En 2011, celebrando los 100 años del suceso histórico que dio pie al Día Internacional de la Mujer, comenzó a operar una nueva entidad en la ONU destinada a la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres).
El Día Internacional de la Mujer continúa siendo conmemorado por millones de mujeres en todo el mundo, quienes toman las calles para hacer más visible su lucha y exigir el reconocimiento y ejercicio de sus derechos en todos los ámbitos, así como un alto a la violencia de género y feminicida.
Nacionales
Cooperación francesa fortalece proyectos educativos, ambientales y sociales en El Salvador
A escala centroamericana El Salvador es el país con la mayor cooperación a través de proyectos de Expertise France, según explicó el responsable de la oficina de esta agencia francesa de cooperación internacional, Alan Gauthier.
Señaló que el país representa oportunidades para desarrollar acciones en los sectores educativos, económico, y otros; además, estas oportunidades también han permitido la consolidación de la oficina de Expertise France en El Salvador, con los resultados que se han obtenido en cada proyecto.
«El Salvador es el país donde tenemos más proyectos, lo que puede permitir influir en otros países donde la presencia de Expertise France no es tan alta. El Salvador realmente, para Expertise France, es un país muy avanzado a nivel de estructuración de la agencia y de los proyectos que se ejecutan», afirmó Gauthier.
La cooperación se centra en diversos temas, como la adaptación climática; el fortalecimiento de las instituciones públicas; una economía sostenible e inclusiva; la paz, la estabilidad y la seguridad; el desarrollo sostenible; la salud; y el desarrollo humano.
«El primer proyecto que tuvimos se lanzó a inicios de 2023, es el proyecto LAMARR (entre la Unión Europea y Expertise France para el fomento de habilidades digitales en jóvenes para facilitar su inserción laboral), que al inicio era de 5 millones de euros, pero ahora es de 9 millones de euros ($10.4 millones), fue el primer proyecto que tuvimos aquí. A finales de 2023 firmamos el proyecto Grandes Bosques de Mesoamérica; y a finales de 2024 se firmó el tercer proyecto que es el más grande, Agustine», explicó.
El proyecto LAMARR ha apoyado 26 centros de formación, capacitando a más de 2,700 personas que han recibido acompañamiento para la empleabilidad en alianzas con la empresa privada.
Con el segundo proyecto se busca promover la protección y conservación de la biodiversidad de los bosques, trabajando de forma articulada a escala regional. En El Salvador se interviene la zona de El Trifinio. Este proyecto cuenta con respaldo de la Unión Europea, Expertise France y otras entidades.
«El proyecto Agustine es un proyecto de 18 millones de euros ($20.8 millones) fundado por la Unión Europea, en conjunto con UNESCO y Unicef; Expertise France tiene el lead de este proyecto, y consiste en apoyar a los centros escolares. Eso ha permitido trabajar con más de 9,000 jóvenes, más de 2,000 padres y más de 1,000 docentes; es un logro fuerte», explicó Gauthier.
Dijo que a través de este proyecto se han apoyado a estudiantes de bachillerato técnico, y se han implementado planes de igualdad, actualizando 250.
El proyecto Augustine se implementa en los 14 departamentos, trabajando con el Ministerio de Educación, con la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), y otras instituciones.
Gauthier también resaltó la consolidación de la cooperación francesa con El Salvador, y destacó la reciente reunión del vicepresidente Félix Ulloa con autoridades de Expertise France, en París, durante una gira del vicemandatario por Europa.
«Para nosotros es un símbolo de reconocimiento a nuestro trabajo. No es común tener un vicepresidente que solicita una reunión con nuestro director general en París.
También demuestra un interés de continuar nuestra presencia aquí, pues hubo discusiones sobre algunas áreas en las que podríamos apoyar», afirmó el representante de Expertise France en El Salvador.
Afirmó que durante este año continuarán trabajando en los tres proyectos señalados, y se prevé, según los acuerdos que se establezcan con los cooperantes, incursionar en otros sectores con nuevos proyectos, como el de transporte.
«En Augustine se va a apoyar a 90 centros escolares, en LAMARR va a continuar la creación de alianzas, y en Grandes Bosques el seguimiento de 24 subvenciones que hemos firmado a finales del año pasado. Vamos a continuar con nuestra presencia aquí, con nuevos proyectos que podríamos tener en las áreas prioritarias de nuestros donantes, sobre todo de la delegación de la Unión Europea en temas de transporte y energía», manifestó Gauthier.
Internacionales
Donald Trump elogia a Nayib Bukele: «Ha sido un gran presidente»
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este sábado a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, y destacó la relación entre ambos países durante la cumbre regional «Shield of the Americas», celebrada en Miami.
«Nayib Bukele es un hombre con quien nos hemos acercado mucho. Lo vi como un joven en mi primer mandato», afirmó Trump al referirse al mandatario salvadoreño durante el encuentro con líderes del continente.
El presidente estadounidense aseguró que Bukele «dirige bien la operación», en referencia a su gestión al frente del Gobierno salvadoreño, y añadió que ese desempeño es «todo lo que me importa».
Durante su intervención, el mandatario estadounidense agregó: «Eras joven y guapo; ahora eres mayor y guapo», antes de concluir que Bukele «ha sido un gran presidente» y que Estados Unidos «aprecia mucho la relación» con El Salvador.
Entre los asistentes figuran el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el de Argentina, Javier Milei; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Panamá, José Raúl Mulino; el de Costa Rica, Rodrigo Chaves; el de República Dominicana, Luis Abinader; y el presidente de Honduras, Nasry Asfura, entre otros.