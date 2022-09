Caen testaferros de pandilleros que tenían una flota de transporte colectivo y privado para enriquecer a terroristas

Dos testaferros del Barrio 18 de la facción Revolucionarios que tenían una flota de transporte colectivo y privado para enriquecer a terroristas fueron arrestados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), la tarde del miércoles.

Los detenidos fueron identificados por las autoridades como Elmer Cruz Marroquín Santos y Antonio Quezada.

“Incautamos 18 microbuses y 8 vehículos que eran usados para transporte privado, además capturamos a 2 de los principales testaferros de esta pandilla”, explicó la PNC.

El primer caso es el del testaferro o prestanombre Marroquín, quién tenía 18 microbuses de la ruta 45AB, pero en realidad fueron comprados con dinero de la extorsión y registrados a su nombre. Marroquín entregaba las ganancias a los cabecillas.

El segundo caso es el de los 8 vehículos que le fueron incautados al testaferro Quezada. Los vehículos pertenecían a la pandilla y Quezada los administraba y él recibía un porcentaje de las ganancias.

“Al ser propiedad de los terroristas, no eran extorsionados, sin embargo, ambos testaferros simulaban el pago de la “renta”, para que otros empresarios no sospecharan de sus negocios ilegales. Los terroristas no volverán a recibir ganancias provenientes de la extorsión y los prestanombres pasarán más de 30 años en la cárcel”, aseguró la Policía tras el procedimiento.