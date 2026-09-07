Boletín 52 del Círculo de Reflexión Siglo XXI analiza debate político, seguridad, economía y agro mercados en El Salvador

El Círculo de Reflexión Política Siglo XXI publicó su Boletín Informativo N.º 52, correspondiente a la semana del 7 al 13 de septiembre de 2026, en el que aborda diversos temas de la coyuntura nacional, desde el debate político y el papel de la oposición hasta la proyección internacional del modelo de seguridad salvadoreño, el crecimiento económico y las alternativas para reducir el costo de los alimentos.

Uno de los principales ejes del documento es el debate político. El Círculo sostiene que la discusión de ideas es fundamental para la democracia, pero cuestiona la capacidad de los actuales sectores de oposición para plantear proyectos y propuestas que conecten con la ciudadanía. Además, dedica varios apartados a criticar lo que considera estrategias basadas en confrontaciones mediáticas, desinformación y ataques personales, en lugar de debates centrados en soluciones para los problemas del país.

El boletín también destaca la creciente atención internacional sobre las políticas de seguridad implementadas en El Salvador. Entre los ejemplos menciona reuniones del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, con autoridades y dirigentes de Brasil, Argentina y Chile para intercambiar experiencias sobre combate al crimen organizado. La visita de Villatoro a Argentina y su reunión con la ministra Alejandra Monteoliva fueron confirmadas oficialmente, mientras que en Brasil el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro también expresó interés en conocer aspectos del modelo salvadoreño.

En materia económica, la publicación plantea que el siguiente gran desafío para El Salvador es convertir los avances en seguridad en mejores condiciones económicas y sociales. El documento destaca inversiones en educación, salud, infraestructura y turismo, y sostiene que el país estaría entrando en una etapa de mayor crecimiento. En este punto, datos recientes del Fondo Monetario Internacional indican que la actividad económica salvadoreña ha superado las expectativas y proyectan un crecimiento real del PIB de alrededor del 4.5 % para 2026, impulsado por inversión, consumo privado, remesas, turismo y entrada de capitales.

Finalmente, el boletín analiza el papel de los centros de abasto y los agro mercados como herramientas para facilitar el acceso de las familias a productos de la canasta básica. El Círculo considera que estos espacios pueden reducir intermediarios, aumentar la competencia, beneficiar a pequeños productores y ofrecer más opciones de compra a los consumidores, especialmente en momentos de incrementos de precios o dificultades de abastecimiento. La publicación concluye que estas iniciativas deben funcionar como complemento de los mercados tradicionales y no como sustitutos de ellos.

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