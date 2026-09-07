Nacionales
Boletín 52 del Círculo de Reflexión Siglo XXI analiza debate político, seguridad, economía y agro mercados en El Salvador
El Círculo de Reflexión Política Siglo XXI publicó su Boletín Informativo N.º 52, correspondiente a la semana del 7 al 13 de septiembre de 2026, en el que aborda diversos temas de la coyuntura nacional, desde el debate político y el papel de la oposición hasta la proyección internacional del modelo de seguridad salvadoreño, el crecimiento económico y las alternativas para reducir el costo de los alimentos.
Uno de los principales ejes del documento es el debate político. El Círculo sostiene que la discusión de ideas es fundamental para la democracia, pero cuestiona la capacidad de los actuales sectores de oposición para plantear proyectos y propuestas que conecten con la ciudadanía. Además, dedica varios apartados a criticar lo que considera estrategias basadas en confrontaciones mediáticas, desinformación y ataques personales, en lugar de debates centrados en soluciones para los problemas del país.
El boletín también destaca la creciente atención internacional sobre las políticas de seguridad implementadas en El Salvador. Entre los ejemplos menciona reuniones del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, con autoridades y dirigentes de Brasil, Argentina y Chile para intercambiar experiencias sobre combate al crimen organizado. La visita de Villatoro a Argentina y su reunión con la ministra Alejandra Monteoliva fueron confirmadas oficialmente, mientras que en Brasil el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro también expresó interés en conocer aspectos del modelo salvadoreño.
En materia económica, la publicación plantea que el siguiente gran desafío para El Salvador es convertir los avances en seguridad en mejores condiciones económicas y sociales. El documento destaca inversiones en educación, salud, infraestructura y turismo, y sostiene que el país estaría entrando en una etapa de mayor crecimiento. En este punto, datos recientes del Fondo Monetario Internacional indican que la actividad económica salvadoreña ha superado las expectativas y proyectan un crecimiento real del PIB de alrededor del 4.5 % para 2026, impulsado por inversión, consumo privado, remesas, turismo y entrada de capitales.
Finalmente, el boletín analiza el papel de los centros de abasto y los agro mercados como herramientas para facilitar el acceso de las familias a productos de la canasta básica. El Círculo considera que estos espacios pueden reducir intermediarios, aumentar la competencia, beneficiar a pequeños productores y ofrecer más opciones de compra a los consumidores, especialmente en momentos de incrementos de precios o dificultades de abastecimiento. La publicación concluye que estas iniciativas deben funcionar como complemento de los mercados tradicionales y no como sustitutos de ellos.
Judicial
Prisión para mujer que abandonó a su recién nacido en un basurero
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
Nacionales
Capturan a hombre que en estado de ebriedad disparó al aire varias veces
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Nelson Roberto Menjívar Campos, señalado de realizar disparos al aire mientras se encontraba en estado de ebriedad, en el cantón El Botoncillal, en La Libertad Oeste.
De acuerdo con la corporación policial, las autoridades fueron alertadas sobre el hecho, por lo que un equipo de Fuerzas Especiales rastreó la zona, debido a que el sujeto había huido a bordo de un vehículo.
Menjívar Campos fue ubicado y, al momento de ser intervenido, abandonó el automóvil, lanzó el arma e intentó escapar por un predio baldío. Posteriormente, fue capturado en la urbanización Miramonte, en Colón.
Según la PNC, la prueba de alcotest determinó que conducía con 158° de alcohol.
El detenido será remitido por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
Nelson Roberto Menjívar Campos, en estado de ebriedad realizó disparos al aire libre, en el cantón El Botoncillal, en La Libertad Oeste.
Fuimos alertados y un equipo de Fuerzas Especiales rastreo la zona debido a que el sujeto huyó en un vehículo.
Fue ubicado y al ser… pic.twitter.com/lLA6p26vNA
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 7, 2026
Nacionales
Hombre es detenido tras agredir a una mujer en Sonsonate
Un hombre fue detenido por las autoridades tras agredir a una mujer con quien se encontraba departiendo en la denominada “calle sin ley”, en el distrito de Sonsonate.
De acuerdo con las declaraciones de testigos, el sujeto se encontraba en estado de ebriedad cuando atacó a la mujer con quien compartía en el lugar.
El detenido fue identificado por la Policía Nacional Civil (PNC) como David E. S., de 27 años.
Según detallaron voceros de la corporación policial, David E. S. será acusado por los delitos de desórdenes públicos y agresiones.