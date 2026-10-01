Nacionales
Autoridades desarticulan estructura criminal dedicada al contrabando de cigarrillos en Santa Ana y Sonsonate
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un operativo coordinado que permitió la captura de ocho personas señaladas de distribuir cigarrillos que ingresaron al país de manera ilegal.
De acuerdo con las investigaciones, los detenidos operaban con diferentes rangos dentro de la estructura de distribución. Recibían el producto de un proveedor y posteriormente lo entregaban a compradores mayoristas, quienes se encargaban de comercializarlo hasta llegar al consumidor final.}
Las autoridades también establecieron que los cigarrillos no contaban con controles sanitarios y presentaban sustancias ajenas a su composición, lo que, según la información proporcionada, representaba un grave riesgo para la salud.
Hasta el momento, las personas capturadas son:
- Óscar Vladimir Aguilar Ávila
- Yolanda Aguilar Ávila
- Luis Bernal Custodio
- Neftaly Alfonso Roque Tepata
- Santiago Henríquez Anaya Guardado
- René Mauricio Portillo Alvarado
- María Magdalena Aguilar Aguilar Avila
- María Angela Zelaida Guardado
Todos serán puestos a la orden de los tribunales correspondientes para responder por el delito de contrabando de mercadería.
Nacionales
Volqueta impacta contra una vivienda tras perder el control en La Libertad
Una volqueta impactó contra una vivienda luego de que su conductor perdiera el control del vehículo en la zona de Ateos, con dirección hacia Sacacoyo, en el departamento de La Libertad.
Según información preliminar, el conductor habría realizado una maniobra para evitar colisionar con un motociclista que se le cruzó en la vía. Tras perder el control, la volqueta se salió de la carretera y terminó impactando contra una vivienda.
Afortunadamente, el percance no dejó personas con lesiones de gravedad. Las circunstancias en las que ocurrió el accidente aún están siendo verificadas.
Nacionales
Gobierno duplicará el control al transporte de carga
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó este día que se duplicarán los controles y las revisiones técnicas vehiculares al transporte de carga, luego del accidente vial provocado por una volqueta en el tramo entre el redondel Integración y el redondel El Ángel, en sentido hacia Apopa.
Rodríguez detalló que actualmente están registradas en el país 158,402 unidades de transporte de carga, entre cabezales, remolques, camiones livianos y pesados. De este total, 6,000 corresponden a volquetas.
El funcionario explicó que a todas estas unidades se les realizarán mediciones técnicas vehiculares de manera gradual. Indicó que el proceso ya comenzó con las unidades de 1999 hacia atrás y que en los próximos días anunciarán los siguientes grupos que serán sometidos a las revisiones.
Asimismo, señaló que, además de duplicar los controles vehiculares en las carreteras para el transporte pesado, se ejecutarán esfuerzos para realizar verificaciones técnicas vehiculares al 100 % de las unidades registradas.
Como medida preventiva, todo el transporte de carga deberá realizar la revisión técnica vehicular para poder refrendar su tarjeta de circulación.
Rodríguez advirtió que las unidades que no hayan realizado las revisiones técnicas vehiculares o no hayan refrendado sus tarjetas de circulación serán inspeccionadas en los puntos donde sean ubicadas. En estos casos, indicó que se aplicarán sanciones y que incluso podría decomisarse la unidad.
Finalmente, informó que se habilitarán más talleres autorizados para realizar las verificaciones técnicas al transporte de carga.
Economia
Sorteo Lotra N°468 dedicado a: “35 Años CONAMYPE Fomentando el crecimiento de abajo para arriba”
El Sorteo LOTRA N.° 468 fue dedicado a los “35 Años CONAMYPE: Fomentando el crecimiento de abajo para arriba”, como parte del Miércoles de Alegría, con el objetivo de reconocer la trayectoria de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y su aporte al fortalecimiento de este sector de la economía salvadoreña.
Durante 35 años, CONAMYPE ha trabajado en el fomento, desarrollo y protección de las micro y pequeñas empresas (MYPE), mediante acompañamiento en distintas etapas de su crecimiento a través de asistencia técnica, capacitación, innovación, digitalización, formalización, acceso a mercados y vinculación con oportunidades de financiamiento.
Este acompañamiento busca que una idea o un pequeño negocio pueda fortalecer sus capacidades, mejorar su gestión, incorporar nuevas herramientas, acceder a nuevos mercados y encontrar oportunidades para crecer y generar empleo.
El fortalecimiento de las MYPE también contribuye al desarrollo económico de los municipios, debido a que estos negocios forman parte de la actividad productiva de sus comunidades. Cuando una empresa crece, puede ampliar sus ventas y mercados, generar nuevos empleos y vincularse con otros proveedores y negocios para dinamizar la economía de su territorio.
Durante la fase previa del sorteo, Paul Steiner, presidente de CONAMYPE, brindó las palabras de apertura y compartió la importancia de continuar fortaleciendo a las micro y pequeñas empresas del país.
En la presentación de los Premios Mayores participó Escarlen Vidal, directora de Inclusión Financiera, mientras que en los Maletines de Balotas de Colores estuvo Guadalupe Jiménez, directora jurídica y secretaria de Junta Directiva.
Como parte de la dedicatoria, el gerente administrativo, Carlos García, entregó a Paul Steiner el cuadro conmemorativo que contiene la ampliación del vigésimo dedicado a los 35 años de CONAMYPE, el cual circuló durante toda la semana.
Los resultados del Sorteo LOTRA N.° 468 fueron los siguientes:
- Primer Premio: $185,000, correspondiente al billete N.° 01266, vendido.
- Segundo Premio: $20,000, correspondiente al billete N.° 25413, vendido.
- Tercer Premio: $10,000, correspondiente al billete N.° 02995, vendido.
La lista completa de números ganadores puede consultarse en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia: www.lnb.gob.sv.