Nacionales
Autoridades clausuran escuela de manejo que no contaba con permisos
Inspectores del Viceministerio de Transporte (VMT) identificaron a un grupo de personas que ofrecía clases de manejo sin contar con la autorización correspondiente para operar.
Según el informe, la escuela de manejo J & D brindaba capacitación a nuevos conductores sin poseer las credenciales necesarias emitidas por el VMT, situación que, de acuerdo con la institución, representa un riesgo para la seguridad vial.
Tras la inspección, personal de Inspectoría del VMT procedió al cierre de dos puntos de operación de la escuela, ubicados en el Barrio San Jacinto, en San Salvador, y en Los Planes de Renderos.
Asimismo, el viceministerio informó que ha iniciado el proceso de aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de estafa.
Las autoridades señalaron que mantienen un monitoreo constante en examinadoras y escuelas de manejo a escala nacional para verificar que estas empresas cuenten con la autorización correspondiente y así garantizar la seguridad vial de los usuarios.
Durante las inspecciones, los equipos verifican que las escuelas dispongan de mecanismos para realizar exámenes teóricos, circuitos para el desarrollo de pruebas prácticas, instalaciones estandarizadas y otros aspectos técnicos requeridos para su funcionamiento.
Nacionales
El Salvador sigue sumando días sin homicidios
El viernes 19 de junio cerró con cero homicidios a nivel nacional en El Salvador, de acuerdo con datos publicados por la Policía Nacional Civil (PNC).
Con esta jornada, el país alcanzó 17 días sin asesinatos durante junio de 2026, manteniendo la tendencia de reducción de la violencia homicida registrada en los últimos años.
Las estadísticas también reflejan que, en lo que va de 2026, se contabilizan 145 días sin homicidios en todo el territorio nacional. Asimismo, desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, El Salvador acumula 1,133 días con cero homicidios.
El Gobierno atribuye estos resultados a las medidas de seguridad implementadas mediante el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, acciones que permitieron el despliegue de elementos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil en diferentes puntos del país.
Nacionales
Lluvias y tormentas eléctricas marcarán el clima de este sábado en El Salvador
El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana sobre la cordillera Apaneca-Ilamatepec y la zona norte de Santa Ana y Chalatenango, mientras que en el resto del país se mantendrá poco nublado.
Para la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad sobre la zona norte, la cordillera Apaneca-Ilamatepec y la cordillera del Bálsamo, donde se esperan lluvias y tormentas acompañadas de actividad eléctrica.
Durante la noche, el cielo permanecerá nublado. Además, se prevé que las lluvias y tormentas que se formen en la zona norte se desplacen hacia las zonas central y occidental del país, incluyendo sectores del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El viento estará del noreste y sureste, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, y ráfagas superiores a los 35 kilómetros por hora asociadas al desarrollo de tormentas.
Estas condiciones atmosféricas estarán influenciadas por vaguadas en la región, el flujo del este y el apoyo de sistemas ubicados en capas altas de la atmósfera.
Nacionales
VIDEO | Multan a conductor por usar sirenas no autorizadas y circular sobre el hombro de la carretera
El Viceministerio de Transporte (VMT) impuso sanciones al propietario de un vehículo particular con placas P 980 736, luego de que en redes sociales circulara un video en el que se observa al automotor equipado con dispositivos luminosos y sirenas similares a los utilizados por unidades de atención de emergencias autorizadas.
En las imágenes también se aprecia que el vehículo circulaba sobre el hombro de la carretera, situación que fue verificada por las autoridades tras la difusión del material en plataformas digitales.
De acuerdo con el VMT, las infracciones detectadas dieron lugar a la imposición de dos multas. La primera, por un monto de $150, corresponde a la instalación de dispositivos o sirenas rotativas luminosas en vehículos no autorizados. La segunda, también de $150, fue aplicada por circular sobre el hombro de la carretera.
Las autoridades señalaron que, además del pago de las sanciones económicas, el propietario del vehículo está obligado a retirar y desinstalar los dispositivos luminosos y sonoros no permitidos.
El caso fue identificado a partir de la difusión del video en redes sociales, lo que permitió la verificación de los hechos y la posterior aplicación de las medidas correspondientes por parte del Viceministerio de Transporte.