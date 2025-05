ATENCIÓN: El tramo de Los Chorros permanecerá cerrado hasta el 11 de mayo por trabajos de mitigación

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, anunció que el sector de Los Chorros en la carretera Panamericana continuará cerrado durante una semana más debido a trabajos de mitigación. La zona presenta inestabilidad, lo que representa un alto riesgo para los conductores y usuarios de la vía. Así, la restricción de paso se mantendrá hasta el 11 de mayo.

Rodríguez detalló que desde hoy, 5 de mayo, y hasta el 11 de mayo, no habrá circulación en este tramo, lo que permitirá avanzar con los trabajos necesarios. El ministro subrayó que esta medida tiene como objetivo salvaguardar la vida de los conductores que se desplazan entre la capital y el occidente del país.

Los trabajos de mitigación se realizarán durante las 24 horas del día, ya que, según Rodríguez, aún existe inestabilidad en la zona. «No podemos reabrir la carretera hasta garantizar la protección de todos los salvadoreños. Lo más importante para el Gobierno del presidente Nayib Bukele es la seguridad de la población», aseguró el funcionario.

Para minimizar el impacto de esta restricción, el Ministerio de Obras Públicas desplegará 1,326 gestores del Viceministerio de Transporte (VMT), junto con militares, elementos de Gobernación y policías, quienes agilizarán el tráfico en las rutas alternas. Además, se implementarán carriles reversibles en más puntos de ingreso a la capital.

Rodríguez también destacó que se tomaron medidas para facilitar el tránsito seguro por estas rutas alternativas. «Contaremos con un dispositivo completo con la Policía Nacional Civil para garantizar que la población se movilice de forma ágil y segura», indicó.

En otro orden de cosas, el ministro también informó sobre las nuevas restricciones para el transporte de carga, que entrarán en vigor el lunes y se mantendrán hasta el 11 de mayo. En la carretera del Litoral hacia el puerto de La Libertad, los vehículos pesados no podrán circular entre las 4:00 a.m. y las 9:00 p.m., mientras que en la carretera hacia el puerto de Acajutla, el periférico Claudia Lars y el redondel Integración, las restricciones se aplicarán de 4:00 a.m. a 10:00 p.m. El mismo horario regirá para el transporte de carga entre Santa Ana, Opico y el redondel Integración.

Con estas medidas, el gobierno busca garantizar la seguridad de los conductores mientras se continúa con los trabajos de estabilización en la zona de Los Chorros.

