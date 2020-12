VIDEO | Un ciclista empuja con su rodilla a una niña de 5 años que le bloqueaba el paso y provoca indignación

Un ciclista provocó indignación en Bélgica, después de golpear con su rodilla a una niña de 5 años que le bloqueaba el paso mientras montaba en bicicleta. El incidente tuvo lugar el día de Navidad en un parque natural de la localidad de Baraque Michel, en el este del país, y fue captado por el padre de la pequeña, Patrick Mpasa, informan medios locales.

El video, difundido esta semana en las redes sociales, muestra a Neia paseando con su madre y su hermano, cuando justo detrás de ella apareció el ciclista. El hombre usó el timbre de bicicleta para advertir a los peatones, sin embargo, la familia no lo oyó.

En lugar de frenar y esperar a que la niña se apartara del camino, el ciclista la empujó con su rodilla. Neia se tropezó y cayó al suelo, mientras el hombre continuó su recorrido.

El padre pudo detener al ciclista, quien argumentó que había usado el timbre y no se disculpó. Mientras tanto, la familia presentó una denuncia ante la Policía, confirmó la Oficina del fiscal de la ciudad de Lieja.

“Nos pidió que retiráramos la denuncia, pero no mostró arrepentimiento por lo que hizo”, dijo Mpasa. “Más que eso, me acusó de ser agresivo. Afirmó que no había visto que Neia se había caído, que de otra manera se habría detenido. Tengo la impresión de que él piensa que es normal”, agregó.

El padre apuntó que no va a retirar la denuncia, aunque subrayó que tampoco quiere venganza. “Muchas personas me dicen que debería haberle dado una paliza a ese ciclista, pero no quería calentar más el ambiente delante de mis hijos, delante de los demás transeúntes. Tampoco quiero una cacería de brujas, solo una disculpa”, concluyó.

Por su parte, la Asociación de ciclistas local GRACQ calificó el comportamiento del hombre como “inaceptable”.

La organización explicó que el ciclista tenía la obligación de dar prioridad a los usuarios de la vía más débiles, que en este caso eran las personas que caminaban. “Y esta regla también se aplica a los senderos de las reservas naturales”, añadió.