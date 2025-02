Trump dice que «Zelenski no está preparado para la paz si Estados Unidos está implicado»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este viernes a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, de «no estar preparado para la paz» con Rusia mientras Estados Unidos esté de por medio y estimó que ha faltó el respeto a su país en el despacho oval.

«El presidente Zelenski no está preparado para la paz si Estados Unidos está implicado», dijo Trump en su red Truth Social. «Le faltó el respeto a Estados Unidos en su preciado despacho oval. Puede volver cuando esté preparado para la paz», agregó.

Guerra verbal

Donald Trump y Volodimir Zelenski se enfrentaron verbalmente en el despacho oval de la Casa Blanca en una escena inaudita en la que el presidente estadounidense alzó la voz para exigir a su invitado que sea «agradecido».

“We had a very meaningful meeting in the White House today. Much was learned that could never be understood without conversation under such fire and pressure. It’s amazing what comes out through emotion, and I have determined that President Zelenskyy is not ready for Peace if… pic.twitter.com/CtnqXBNcW3

— President Donald J. Trump (@POTUS) February 28, 2025