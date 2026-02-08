Tras protestas indígenas, Brasil suspende dragado de río amazónico

La fiscalía general de México (FGR) reportó este viernes el hallazgo de un cadáver con características similares a las de uno de los diez trabajadores de una minera canadiense secuestrados hace dos semanas en el convulso estado de Sinaloa (noroeste), informó la dependencia.

El secuestro ocurrió el pasado 23 de enero en la región sur del estado. Las víctimas son trabajadores del complejo Pánuco de la minera canadiense Vizsla Silver, localizado en el municipio de Concordia, en Sinaloa.

La fiscalía señaló en un comunicado que entre varios restos humanos localizados en la zona donde ocurrió el delito «fue posible establecer que uno de los cuerpos localizados cuenta con características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas».

«Se realizan los trabajos respectivos para confirmar su identidad», agregó la FGR en el comunicado.

Este primer hallazgo es resultado de cateos y otras labores de campo efectuadas por cuerpos de la policía, el Ejército y la Guardia Nacional en Concordia, detalló la fiscalía.

Durante los operativos fueron detenidas cuatro personas y se obtuvieron «datos relevantes» para esclarecer el caso, agregó.

La FGR señaló que continúa «la búsqueda de indicios, así como de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos».

El pasado domingo, el gobierno mexicano anunció el reforzamiento de las labores de búsqueda de los mineros, con el despliegue de 1,190 efectivos, tres helicópteros y dos aviones.

Desde septiembre de 2024 el estado es golpeado por una ola de violencia debido a las pugnas internas del poderoso cártel narcotraficante.

Las autoridades no precisaron la nacionalidad de los raptados. La prensa local señala que la mayoría provienen del vecino estado de Sonora (noroeste).

