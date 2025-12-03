Tormenta invernal complica viajes y limpieza en Estados Unidos

Una nueva tormenta invernal de rápida propagación se suma este lunes a los problemas de viaje y a las tareas de limpieza en partes del centro de Estados Unidos , que quedaron sepultadas en nieve durante el fin de semana. Sin embargo, su próximo capítulo podría ser el más llamativo.

La tormenta se fortalecerá rápidamente hasta convertirse en un ciclón bomba mientras avanza hacia la costa atlántica de Canadá, trayendo las primeras nevadas y hielos generalizados de la temporada a partes del noreste.

Un ciclón bomba se caracteriza por una caída de presión de al menos 24 milibares en 24 horas, lo que aumenta la amenaza de vientos racheados, especialmente en la costa de Nueva Inglaterra.

La tormenta ya afecta partes de las Llanuras Centrales y se extenderá por el Medio Oeste, el sur de los Grandes Lagos y el Valle de Ohio. Ciudades como Chicago, Madison y Springfield (Estados Unidos); podrían ver varios centímetros adicionales de nieve tras la reciente tormenta del fin de semana pasado.

Al llegar al noreste, el tráfico matutino se verá afectado por la nieve en Pittsburgh, Albany y Buffalo. Ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston y Washington podrían experimentar nieve que se convertirá en lluvia; mientras que el noreste de Pensilvania, el valle del Hudson y el este de Maine podrían recibir hasta 15 cm de nieve.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...