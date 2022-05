Responsable de asesinar a 10 personas en un supermercado en Buffalo, transmitió el hecho por internet

El medio estadounidense CNN reportó este sábado un «tiroteo múltiple» en la ciudad de Buffalo, del estado de Nueva York, Estados Unidos.

«Me han informado de un evento activo de disparos múltiples en Tops Markets en Jefferson Street en Buffalo. La policía está en escena. Por favor, manténgase alejado de la zona», anunció el ejecutivo del condado de Erie.

Desde la cuenta de Twitter del Departamento de Policía de Buffalo informaron que el tiroteo ocurrió en la cuadra 1200 de Jefferson Avenue. «El tirador está bajo custodia», aseguraron.

BREAKING: BPD on scene of a mass shooting at the Tops in the 1200 block of Jefferson Avenue. Police say multiple people have been struck by gunfire. The shooter is in custody. Motorists and residents are urged to avoid the area.