Internacionales
Irán ejecuta a una mujer por matar a su hijastra de cuatro años
Irán ejecutó este sábado en el noroeste del país a una mujer condenada por matar a su hijastra de cuatro años, informó el poder judicial.
La niña, identificada como Ava, murió en diciembre de 2023 tras sufrir lesiones cerebrales causadas por las heridas infligidas por la mujer, aseguró en su momento Mizan Online, medio del órgano judicial.
Tras un juicio, la mujer fue condenada en marzo de 2024 bajo la ley del talión, conocida como «qisas» y que estipula que un asesinato debe «pagarse» con la pérdida de otra vida, a menos que la familia de la víctima perdone o acepte una compensación.
Naser Atabati, presidente del Tribunal Supremo de la provincia de Azerbaiyán Occidental, donde se cometió el crimen, dijo que la ejecución se llevó a cabo en la madrugada del sábado.
Añadió que la madre de Ava «había exigido firmemente» la aplicación de la ley de retribución.
Las autoridades no revelaron el nombre de la mujer ejecutada.
Irán, que mantiene la pena de muerte para delitos como asesinato y violación, suele llevar a cabo las ejecuciones por ahorcamiento al amanecer.
Irán es el segundo país del mundo que más utiliza la pena capital, después de China, según organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.
Internacionales
Funcionario de OMS asegura que 1,092 pacientes en Gaza murieron mientras esperaban evacuación médica
Alrededor de 1.092 pacientes en la Franja de Gaza murieron mientras esperaban ser evacuados por razones médicas entre julio de 2024 y el 28 de noviembre de 2025, informó el viernes Rik Peeperkorn, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el territorio palestino ocupado, citando a las autoridades sanitarias de Gaza.
Peeperkorn señaló que la cifra probablemente está subestimada y no es plenamente representativa, ya que se basa únicamente en muertes notificadas.
«La OMS hizo un llamado a más países para que acojan a pacientes procedentes de Gaza y para que se restablezcan las evacuaciones médicas hacia Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental», afirmó.
Según Peeperkorn, 18 de los 36 hospitales y el 43 por ciento de los centros de atención primaria de salud en Gaza funcionan de manera parcial, y existe una grave escasez de medicamentos esenciales y suministros médicos necesarios, entre otros, para el tratamiento de enfermedades cardíacas.
Indicó que, si bien han mejorado las tasas de aprobación para el ingreso de suministros a Gaza, el proceso para introducir medicamentos y equipos médicos sigue siendo «innecesariamente lento y complejo».
Al señalar que la OMS continúa enfrentando dificultades para ingresar reactivos de laboratorio y componentes esenciales de equipos de laboratorio en Gaza, debido a que muchos artículos son rechazados por ser clasificados como de doble uso, Peeperkorn instó a las autoridades israelíes a otorgar una «aprobación general» para la entrada de suministros médicos a Gaza, a fin de que «las necesidades urgentes puedan ser atendidas».
Añadió que la tormenta Byron ha golpeado Gaza con fuerza, agravando el sufrimiento de familias ya desplazadas, y advirtió que las condiciones invernales, combinadas con la precariedad del agua y el saneamiento, podrían provocar un aumento de infecciones respiratorias agudas, hepatitis y enfermedades diarreicas.
«Los niños, las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas siguen siendo los más vulnerables», concluyó.
Internacionales
Autoridades sanitarias de México confirman primer caso de virus influenza A H3N2 subclado K
Autoridades sanitarias de México confirmaron el primer caso de influenza virus A H3N2 subclado K, cuya propagación ha empezado a ejercer una fuerte presión sobre los servicios hospitalarios en Europa, Estados Unidos y varios países de Asia.
En un comunicado, la Secretaría (ministerio) de Salud mexicana señaló que se trata de una persona que respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra ya recuperado.
«Es importante señalar que esta variante presenta características similares a las de la influenza estacional que circula cada año; su manejo clínico es el mismo y la principal medida de prevención es la vacunación», indicó la fuente.
Por ello, aclaró, la presencia de este virus en el país no representa un motivo de alarma para la población.
En este contexto, la Secretaría de Salud exhortó a la población a acudir a centros de salud y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal.
Estas vacunas, agregó, son efectivas para reducir riesgos, prevenir complicaciones e internamientos y proteger la salud, especialmente de niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades.
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América del Norte, se observó un incremento sostenido de esta gripe.
En especial, se ha registrado un aumento importante del subclado K en muchas partes del mundo, con la excepción, hasta la fecha, de América del Sur.
Internacionales
España desarticula una banda que transportaba hachís en helicóptero desde Marruecos
La Guardia Civil española informó este sábado que desarticuló un grupo criminal que utilizaba helicópteros para meter hachís en el país desde Marruecos.
Los helicópteros podían transportar entre 500 y 900 kilos de droga, que se almacenaba en naves y fincas agrícolas del sur de España, y luego la llevaban por carretera hasta otros países europeos, indicó la Guardia Civil en un comunicado.
En la operación se intervinieron «657 kilos de hachís y cinco armas de fuego, además de uno de los helicópteros usados para el narcotráfico entre ambos países, además de dinero en efectivo y varios vehículos en los registros realizados en las provincias de Málaga, Almería y Murcia», según el comunicado.
Seis personas fueron arrestadas en el marco de este operativo, en el que también participó la policía de Bélgica, Marruecos y Suecia.
Los estrechos lazos que guarda España con América Latina y su cercanía con Marruecos lo convierten en un punto de entrada clave de drogas en Europa, aunque en realidad el narcotráfico se lleva a cabo por mar.
En el último año, la policía española también descubrió redes criminales que utilizaban drones para transportar droga desde Marruecos.