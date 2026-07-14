Internacionales
FOTOS | Justiciero anónimo atrapa a ladrones y los deja amarrados a postes al estilo de «Batman»
Un misterioso personaje apodado por usuarios de redes sociales como el «Batman de Lagos» ha generado debate en Jalisco, México, tras atribuirse una serie de acciones contra presuntos ladrones de motocicletas en el municipio de Lagos de Moreno.
De acuerdo con la información disponible, los señalados son inmovilizados, exhibidos públicamente y abandonados atados a postes de luz en distintos puntos del municipio, en algunos casos junto a motocicletas presuntamente robadas.
Los primeros casos comenzaron a registrarse a mediados de junio y, hasta el momento, se han documentado al menos cinco episodios con características similares.
Los hombres aparecen atados con cinta adhesiva. Algunos tienen la palabra «rata» escrita en la frente o dibujos alusivos a ratones y son acompañados de cartulinas en las que se les acusa de participar en robos de motocicletas.
Según reportes locales, varios de los hombres encontrados inmovilizados estaban junto a motocicletas que presuntamente contaban con reporte de robo.
La aparición del supuesto justiciero coincide con un incremento en las denuncias por robo de motocicletas en la región. De acuerdo con cifras citadas por medios locales, durante los primeros meses de 2026 se registró un aumento significativo de investigaciones relacionadas con este delito, situación que ha generado descontento entre algunos sectores de la población.
Mientras una parte de los habitantes considera que estas acciones representan una respuesta ante la inseguridad y la percepción de impunidad, especialistas y autoridades han advertido sobre los riesgos de ejercer justicia por propia mano.
Aunque los hombres exhibidos son señalados públicamente como presuntos delincuentes, las autoridades han recordado que legalmente deben ser considerados víctimas de privación ilegal de la libertad y lesiones hasta que exista una resolución judicial sobre las acusaciones en su contra.
El caso ha reavivado en México la discusión sobre los denominados «justicieros» ciudadanos, figuras que surgen en contextos de desconfianza hacia las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Sin embargo, expertos advierten que este tipo de acciones pueden derivar en abusos, errores o incluso afectar a personas inocentes.
Por el momento, la identidad del denominado «Batman de Lagos» continúa siendo un misterio. Las autoridades investigan si se trata de una persona que actúa por cuenta propia o de un grupo organizado que opera durante las noches para localizar y castigar a quienes consideran responsables de diversos delitos.
Internacionales
Enfermera intentó raptar a una recién nacida escondida en un bolso negro en Brasil
Una enfermera fue detenida en la ciudad de Teresina, Brasil, luego de que presuntamente intentara sacar a una bebé recién nacida de un hospital escondida dentro de un bolso negro.
Las cámaras de seguridad instaladas en la zona registraron los movimientos de la trabajadora en el área de maternidad. Las imágenes muestran que la mujer llegó al lugar alrededor de las 12:36 de la tarde y, poco más de una hora después, caminó por uno de los pasillos con la menor en brazos.
De acuerdo con el relato de los familiares, la enfermera le dijo a la madre que llevaría a la recién nacida para realizarle varios exámenes de rutina, entre ellos la prueba del talón.
La tía de la bebé decidió esperar cerca de la sala donde supuestamente se realizarían los estudios. Sin embargo, dos minutos después observó que la empleada salió sin la recién nacida en brazos y cargando un bolso negro de gran tamaño.
La familiar también notó que la enfermera se había cambiado de ropa, situación que incrementó sus sospechas.
Ante lo ocurrido, la tía decidió seguir a la trabajadora y logró detenerla cerca de la salida del hospital.
Internacionales
Detienen a sujeto cuando intentaba ocultar el cuerpo de su pareja de 19 años
Un hombre de 28 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de ser sorprendido cuando presuntamente intentaba ocultar el cuerpo de su pareja, una joven de 19 años.
De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del inmueble donde ocurrieron los hechos solicitaron el apoyo de las autoridades tras escuchar gritos y golpes durante la madrugada.
Horas después, una mujer observó movimientos inusuales de uno de los habitantes, quien manipulaba bolsas negras en el patio del inmueble, por lo que alertó nuevamente a la Policía.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron al hombre mientras presuntamente intentaba esconder los restos de la víctima. Durante la inspección del domicilio, las autoridades localizaron un machete y otros indicios que fueron incautados por personal ministerial para incorporarlos a la investigación.
La víctima fue identificada como una joven de 19 años, quien mantenía una relación sentimental con el presunto agresor.
Peritos de la Fiscalía realizaron las labores correspondientes en el inmueble para el levantamiento de evidencias y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.
El caso ha generado indignación entre habitantes de la zona y organizaciones que exigen el esclarecimiento de los hechos y justicia para la víctima, en un contexto en el que la violencia feminicida continúa siendo uno de los principales retos en la Ciudad de México.
Internacionales
OMS advierte que casos de ébola en el Congo podrían ser hasta cuatro veces mayores
La cantidad de casos de ébola detectados en la República Democrática del Congo (RDC) podría ser entre dos y cuatro veces superior a las estimaciones oficiales, informó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).
«Según nuestras proyecciones, estimamos que la magnitud de la epidemia representa al menos de dos a cuatro veces el número de casos registrados», declaró ante la prensa Chikwe Ihekweazu, director ejecutivo del Programa de Gestión de Emergencias Sanitarias de la OMS.
De acuerdo con las últimas cifras oficiales de la RDC, más de 1,960 personas han resultado infectadas y más de 700 han muerto a causa del brote de fiebre hemorrágica, declarado a mediados de mayo.
El virus fue detectado inicialmente en la provincia nororiental de Ituri, fronteriza con Sudán del Sur y Uganda. Posteriormente, se extendió a las regiones vecinas de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Tshopo y Alto Uele.
El brote también alcanzó Uganda, donde se han registrado 20 casos.
«Se trata ya del tercer brote de ébola más importante jamás registrado, y aquel que ha experimentado la progresión más rápida en un solo mes, entre todos los que hemos gestionado», advirtió Ihekweazu, quien recientemente regresó de un viaje al este de la República Democrática del Congo.
Aunque la tasa actual de seguimiento de los casos contacto alcanza casi el 80 %, el funcionario señaló que la epidemia continúa adelantándose a los esfuerzos de respuesta de las autoridades locales y los socios internacionales.
«Debemos detectar los casos antes. Debemos reforzar y acelerar la búsqueda de contactos. Debemos velar por que los centros de salud sean accesibles, seguros y merecedores de la confianza de las comunidades a las que sirven», concluyó Ihekweazu.