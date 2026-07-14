FOTOS | Justiciero anónimo atrapa a ladrones y los deja amarrados a postes al estilo de «Batman»

La cantidad de casos de ébola detectados en la República Democrática del Congo (RDC) podría ser entre dos y cuatro veces superior a las estimaciones oficiales, informó este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Según nuestras proyecciones, estimamos que la magnitud de la epidemia representa al menos de dos a cuatro veces el número de casos registrados», declaró ante la prensa Chikwe Ihekweazu, director ejecutivo del Programa de Gestión de Emergencias Sanitarias de la OMS.

De acuerdo con las últimas cifras oficiales de la RDC, más de 1,960 personas han resultado infectadas y más de 700 han muerto a causa del brote de fiebre hemorrágica, declarado a mediados de mayo.

El virus fue detectado inicialmente en la provincia nororiental de Ituri, fronteriza con Sudán del Sur y Uganda. Posteriormente, se extendió a las regiones vecinas de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Tshopo y Alto Uele.

El brote también alcanzó Uganda, donde se han registrado 20 casos.

«Se trata ya del tercer brote de ébola más importante jamás registrado, y aquel que ha experimentado la progresión más rápida en un solo mes, entre todos los que hemos gestionado», advirtió Ihekweazu, quien recientemente regresó de un viaje al este de la República Democrática del Congo.

Aunque la tasa actual de seguimiento de los casos contacto alcanza casi el 80 %, el funcionario señaló que la epidemia continúa adelantándose a los esfuerzos de respuesta de las autoridades locales y los socios internacionales.

«Debemos detectar los casos antes. Debemos reforzar y acelerar la búsqueda de contactos. Debemos velar por que los centros de salud sean accesibles, seguros y merecedores de la confianza de las comunidades a las que sirven», concluyó Ihekweazu.

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