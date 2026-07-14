Internacionales
FOTOS | Francia celebra su fiesta nacional con un desfile en honor a Ucrania y los europeos
En su último 14 de Julio como presidente de Francia, Emmanuel Macron convirtió este martes la avenida de los Campos Elíseos de París en una muestra de unidad europea y homenaje a Ucrania, durante un imponente desfile militar por la fiesta nacional francesa.
Casi 6,700 soldados a pie, 98 aviones, 31 helicópteros y 315 vehículos participaron en el evento. Nunca tantos militares habían desfilado entre el Arco de Triunfo y la plaza de la Concordia con motivo de la celebración que conmemora la toma de la prisión de la Bastilla en 1789, al inicio de la Revolución Francesa.
Según el Elíseo, el objetivo fue ilustrar «el rearme de Francia, la autonomía estratégica de Francia y el despertar estratégico europeo».
En la tribuna de honor destacó la presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien fue aplaudido a su llegada y recibido con un abrazo por la primera dama Brigitte Macron y el primer ministro Sébastien Lecornu.
Junto al mandatario ucraniano estuvieron 24 jefes de Estado o de gobierno europeos, entre ellos el alemán Friedrich Merz, el español Pedro Sánchez, el polaco Donald Tusk, la danesa Mette Frederiksen y el primer ministro británico saliente Keir Starmer.
En el desfile participaron contingentes de 35 países, con un total de 500 integrantes, además de 25 militares ucranianos.
El acto se desarrolló un día después de una nueva cumbre celebrada en París por la «Coalición de Voluntarios», dispuesta a brindar apoyo a Ucrania a largo plazo. Algunos de sus integrantes contemplan el envío de soldados al terreno una vez se firme un alto el fuego con Rusia.
«Lo que desfila es una Europa (…) unida y decidida a apoyar a Ucrania frente a Rusia, una Europa segura de sí misma», explicó la ministra delegada de Defensa, Alice Rufo, durante una entrevista en la radio RTL.
Ante las amenazas de Rusia a la seguridad del continente y la imprevisibilidad del presidente estadounidense Donald Trump, el jefe de estado mayor de las Fuerzas Armadas, general Fabien Mandon, consideró en X que el desfile representa «una encarnación física de la solidaridad estratégica entre nuestros países».
Como cada año, el desfile comenzó con la Patrulla de Francia, seguida por dos Mirage 2000 franceses que llevaban a bordo copilotos ucranianos formados en Francia. También participaron aviones de diez países europeos.
En su último desfile como jefe de las Fuerzas Armadas, Macron buscó destacar el poderío militar de Francia tras diez años de presidencia, periodo durante el cual el presupuesto de defensa se ha duplicado.
«Los hechos están ahí y la historia juzgará», afirmó Macron el lunes durante su tradicional discurso a las Fuerzas Armadas.
Los preparativos del desfile se desarrollaron en medio de una ola de calor, la tercera registrada en Francia en lo que va del año, lo que representó un desafío para la organización.
«Estamos acostumbrados a combatir en países muy cálidos, hemos luchado durante diez años en el Sahel; sin embargo, fue necesario reorganizar un cierto número de ensayos», explicó el general Loïc Mizon, gobernador militar de París.
El desfile se celebró a pocas horas de la semifinal del Mundial de fútbol entre España y Francia.
Según Macron, antes del partido se guardará un minuto de silencio por las víctimas del atentado cometido hace diez años en Niza, cuando un camión embistió a una muchedumbre que salía de un espectáculo de fuegos artificiales.
Tras el desfile en París, el presidente viajará a esta ciudad del sur para rendir homenaje a los 86 fallecidos y más de 400 heridos del ataque reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).
Macron dejará el cargo el próximo mayo, después de cumplir el máximo de dos mandatos consecutivos. Según los sondeos, la extrema derecha se encuentra bien posicionada para hacerse con el poder en las elecciones de 2027.
Internacionales
Enfermera intentó raptar a una recién nacida escondida en un bolso negro en Brasil
Una enfermera fue detenida en la ciudad de Teresina, Brasil, luego de que presuntamente intentara sacar a una bebé recién nacida de un hospital escondida dentro de un bolso negro.
Las cámaras de seguridad instaladas en la zona registraron los movimientos de la trabajadora en el área de maternidad. Las imágenes muestran que la mujer llegó al lugar alrededor de las 12:36 de la tarde y, poco más de una hora después, caminó por uno de los pasillos con la menor en brazos.
De acuerdo con el relato de los familiares, la enfermera le dijo a la madre que llevaría a la recién nacida para realizarle varios exámenes de rutina, entre ellos la prueba del talón.
La tía de la bebé decidió esperar cerca de la sala donde supuestamente se realizarían los estudios. Sin embargo, dos minutos después observó que la empleada salió sin la recién nacida en brazos y cargando un bolso negro de gran tamaño.
La familiar también notó que la enfermera se había cambiado de ropa, situación que incrementó sus sospechas.
Ante lo ocurrido, la tía decidió seguir a la trabajadora y logró detenerla cerca de la salida del hospital.
Internacionales
FOTOS | Justiciero anónimo atrapa a ladrones y los deja amarrados a postes al estilo de «Batman»
Un misterioso personaje apodado por usuarios de redes sociales como el «Batman de Lagos» ha generado debate en Jalisco, México, tras atribuirse una serie de acciones contra presuntos ladrones de motocicletas en el municipio de Lagos de Moreno.
De acuerdo con la información disponible, los señalados son inmovilizados, exhibidos públicamente y abandonados atados a postes de luz en distintos puntos del municipio, en algunos casos junto a motocicletas presuntamente robadas.
Los primeros casos comenzaron a registrarse a mediados de junio y, hasta el momento, se han documentado al menos cinco episodios con características similares.
Los hombres aparecen atados con cinta adhesiva. Algunos tienen la palabra «rata» escrita en la frente o dibujos alusivos a ratones y son acompañados de cartulinas en las que se les acusa de participar en robos de motocicletas.
Según reportes locales, varios de los hombres encontrados inmovilizados estaban junto a motocicletas que presuntamente contaban con reporte de robo.
La aparición del supuesto justiciero coincide con un incremento en las denuncias por robo de motocicletas en la región. De acuerdo con cifras citadas por medios locales, durante los primeros meses de 2026 se registró un aumento significativo de investigaciones relacionadas con este delito, situación que ha generado descontento entre algunos sectores de la población.
Mientras una parte de los habitantes considera que estas acciones representan una respuesta ante la inseguridad y la percepción de impunidad, especialistas y autoridades han advertido sobre los riesgos de ejercer justicia por propia mano.
Aunque los hombres exhibidos son señalados públicamente como presuntos delincuentes, las autoridades han recordado que legalmente deben ser considerados víctimas de privación ilegal de la libertad y lesiones hasta que exista una resolución judicial sobre las acusaciones en su contra.
El caso ha reavivado en México la discusión sobre los denominados «justicieros» ciudadanos, figuras que surgen en contextos de desconfianza hacia las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Sin embargo, expertos advierten que este tipo de acciones pueden derivar en abusos, errores o incluso afectar a personas inocentes.
Por el momento, la identidad del denominado «Batman de Lagos» continúa siendo un misterio. Las autoridades investigan si se trata de una persona que actúa por cuenta propia o de un grupo organizado que opera durante las noches para localizar y castigar a quienes consideran responsables de diversos delitos.
Internacionales
Detienen a sujeto cuando intentaba ocultar el cuerpo de su pareja de 19 años
Un hombre de 28 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de ser sorprendido cuando presuntamente intentaba ocultar el cuerpo de su pareja, una joven de 19 años.
De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del inmueble donde ocurrieron los hechos solicitaron el apoyo de las autoridades tras escuchar gritos y golpes durante la madrugada.
Horas después, una mujer observó movimientos inusuales de uno de los habitantes, quien manipulaba bolsas negras en el patio del inmueble, por lo que alertó nuevamente a la Policía.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron al hombre mientras presuntamente intentaba esconder los restos de la víctima. Durante la inspección del domicilio, las autoridades localizaron un machete y otros indicios que fueron incautados por personal ministerial para incorporarlos a la investigación.
La víctima fue identificada como una joven de 19 años, quien mantenía una relación sentimental con el presunto agresor.
Peritos de la Fiscalía realizaron las labores correspondientes en el inmueble para el levantamiento de evidencias y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.
El caso ha generado indignación entre habitantes de la zona y organizaciones que exigen el esclarecimiento de los hechos y justicia para la víctima, en un contexto en el que la violencia feminicida continúa siendo uno de los principales retos en la Ciudad de México.