FOTOS | Francia celebra su fiesta nacional con un desfile en honor a Ucrania y los europeos

En su último 14 de Julio como presidente de Francia, Emmanuel Macron convirtió este martes la avenida de los Campos Elíseos de París en una muestra de unidad europea y homenaje a Ucrania, durante un imponente desfile militar por la fiesta nacional francesa.

Casi 6,700 soldados a pie, 98 aviones, 31 helicópteros y 315 vehículos participaron en el evento. Nunca tantos militares habían desfilado entre el Arco de Triunfo y la plaza de la Concordia con motivo de la celebración que conmemora la toma de la prisión de la Bastilla en 1789, al inicio de la Revolución Francesa.

Según el Elíseo, el objetivo fue ilustrar «el rearme de Francia, la autonomía estratégica de Francia y el despertar estratégico europeo».

En la tribuna de honor destacó la presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien fue aplaudido a su llegada y recibido con un abrazo por la primera dama Brigitte Macron y el primer ministro Sébastien Lecornu.

Junto al mandatario ucraniano estuvieron 24 jefes de Estado o de gobierno europeos, entre ellos el alemán Friedrich Merz, el español Pedro Sánchez, el polaco Donald Tusk, la danesa Mette Frederiksen y el primer ministro británico saliente Keir Starmer.

En el desfile participaron contingentes de 35 países, con un total de 500 integrantes, además de 25 militares ucranianos.

El acto se desarrolló un día después de una nueva cumbre celebrada en París por la «Coalición de Voluntarios», dispuesta a brindar apoyo a Ucrania a largo plazo. Algunos de sus integrantes contemplan el envío de soldados al terreno una vez se firme un alto el fuego con Rusia.

«Lo que desfila es una Europa (…) unida y decidida a apoyar a Ucrania frente a Rusia, una Europa segura de sí misma», explicó la ministra delegada de Defensa, Alice Rufo, durante una entrevista en la radio RTL.

Ante las amenazas de Rusia a la seguridad del continente y la imprevisibilidad del presidente estadounidense Donald Trump, el jefe de estado mayor de las Fuerzas Armadas, general Fabien Mandon, consideró en X que el desfile representa «una encarnación física de la solidaridad estratégica entre nuestros países».

Como cada año, el desfile comenzó con la Patrulla de Francia, seguida por dos Mirage 2000 franceses que llevaban a bordo copilotos ucranianos formados en Francia. También participaron aviones de diez países europeos.

En su último desfile como jefe de las Fuerzas Armadas, Macron buscó destacar el poderío militar de Francia tras diez años de presidencia, periodo durante el cual el presupuesto de defensa se ha duplicado.

«Los hechos están ahí y la historia juzgará», afirmó Macron el lunes durante su tradicional discurso a las Fuerzas Armadas.

Los preparativos del desfile se desarrollaron en medio de una ola de calor, la tercera registrada en Francia en lo que va del año, lo que representó un desafío para la organización.

«Estamos acostumbrados a combatir en países muy cálidos, hemos luchado durante diez años en el Sahel; sin embargo, fue necesario reorganizar un cierto número de ensayos», explicó el general Loïc Mizon, gobernador militar de París.

El desfile se celebró a pocas horas de la semifinal del Mundial de fútbol entre España y Francia.

Según Macron, antes del partido se guardará un minuto de silencio por las víctimas del atentado cometido hace diez años en Niza, cuando un camión embistió a una muchedumbre que salía de un espectáculo de fuegos artificiales.

Tras el desfile en París, el presidente viajará a esta ciudad del sur para rendir homenaje a los 86 fallecidos y más de 400 heridos del ataque reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Macron dejará el cargo el próximo mayo, después de cumplir el máximo de dos mandatos consecutivos. Según los sondeos, la extrema derecha se encuentra bien posicionada para hacerse con el poder en las elecciones de 2027.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...