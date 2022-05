Estados Unidos reconoce la existencia de los OVNIs y analiza los avistamientos desde hace 50 años

La primera audiencia pública del Congreso sobre avistamientos de OVNIs en los Estados Unidos en más de 50 años terminó con pocas respuestas sobre el fenómeno inexplicable, pero con la certeza de que ha habido avistamientos o encuentros con ellos, un total de 144 por pilotos estadounidenses.

Dos altos oficiales militares que fueron los encargados de investigar los avistamientos dijeron que, en última instancia, se puede identificar a la mayoría. Los avistamientos registrados por los militares incluyen 11 «casi accidentes» con aviones estadounidenses.

Durante la audiencia en el Subcomité de Contraterrorismo, Contrainteligencia y Contraproliferación de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el alto funcionario de inteligencia del Pentágono, Ronald Moultrie, dijo que a través de un análisis «riguroso», la mayoría, pero no todos, los UAP pueden identificarse. «Cualquier objeto que encontremos probablemente pueda aislarse, caracterizarse, identificarse y, si es necesario, mitigarse».

Sin embargo, un pequeño número de incidentes aún no tienen explicación. Un ejemplo llegó en 2004, los pilotos de combate que operaban desde un portaaviones en el Pacífico se encontraron con un objeto que parecía haber descendido decenas de miles de pies antes de detenerse y flotar.

En otro incidente, mostrado públicamente por primera vez el martes pasado, se puede ver un objeto en la cámara volando junto a un avión de combate de la Marina de los EE. UU. «Hay un pequeño puñado de eventos en los que hay características de vuelo o gestión de firmas que no podemos explicar con los datos que tenemos disponibles», dijo Scott Bray, subdirector de inteligencia naval. «Esos son obviamente los que más nos interesan».

Bray también trató de disipar la idea de que los UAP podrían ser extraterrestres, y señaló que nunca se ha recuperado ningún material orgánico o inorgánico, y no se ha intentado comunicarse con los objetos. «No hemos detectado eliminaciones dentro del grupo de trabajo UAP que… sugieran que es algo de origen no terrestre».

Los legisladores en la audiencia expresaron su preocupación ante cualquier fenómeno aéreo inexplicable que pueda ser una amenaza para la seguridad nacional. Rick Crawford, un republicano de Arkansas, dijo que la falta de identificación de amenazas potenciales era «equivalente a una falla de inteligencia que queremos evitar. No se trata de encontrar naves extraterrestres».

En los casos de objetos con propulsión inexplicable, Bray dijo que Estados Unidos «no está al tanto» de ningún adversario potencial con tales tecnologías. Después de la audiencia pública, el comité cerró sus puertas para una sesión privada clasificada con los legisladores.

La fascinación del público por los platillos voladores, las luces brillantes y los aviones de otro mundo se ha mantenido durante generaciones. Las últimas audiencias públicas sobre el tema comenzaron en 1966, cuando el congresista republicano, y futuro presidente, Gerald Ford convocó un par de audiencias para discutir un avistamiento de OVNIs después de uno en Michigan que fue observado por más de 40 personas, incluida una docena de policías.

En 1969, una investigación de la Fuerza Aérea sobre OVNIs, llamada Proyecto Libro Azul, se cerró después de determinar que ningún objeto volador había sido confirmado o considerado una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Ya 2017, cuando los medios estadounidenses informaron sobre los esfuerzos secretos del Pentágono para investigar el testimonio de los pilotos y otros miembros del ejército estadounidense que informaron haber visto objetos extraños en el cielo. Los informes incluían imágenes de los OVNIs y descripciones de cómo parecían volar de formas inesperadas, incluso flotando en el lugar durante fuertes vientos y cambiando rápidamente de elevación.

Los pilotos dijeron verlos casi «diariamente» fuera de las bases militares, y un denunciante describió cómo los UAP habían interferido con las instalaciones de armas nucleares de EE. UU., incluso obligando a algunas a desconectarse.

En 2020, un proyecto de ley firmado por Donald Trump incluía una disposición que requería que las agencias de inteligencia de Estados Unidos entregaran un informe no clasificado sobre UAP. En junio de 2021, el director de Inteligencia Nacional de EE. UU. publicó un comunicado que decía que no tenía explicación para docenas de objetos voladores no identificados relacionados con 144 incidentes que datan de 2004. Solo uno podría explicarse fácilmente como un globo desinflado, mientras que los otros estaban etiquetados como «no concluyente».