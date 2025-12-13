España desarticula una banda que transportaba hachís en helicóptero desde Marruecos

Alrededor de 1.092 pacientes en la Franja de Gaza murieron mientras esperaban ser evacuados por razones médicas entre julio de 2024 y el 28 de noviembre de 2025.

Alrededor de 1.092 pacientes en la Franja de Gaza murieron mientras esperaban ser evacuados por razones médicas entre julio de 2024 y el 28 de noviembre de 2025, informó el viernes Rik Peeperkorn, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el territorio palestino ocupado, citando a las autoridades sanitarias de Gaza.

Peeperkorn señaló que la cifra probablemente está subestimada y no es plenamente representativa, ya que se basa únicamente en muertes notificadas.

«La OMS hizo un llamado a más países para que acojan a pacientes procedentes de Gaza y para que se restablezcan las evacuaciones médicas hacia Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental», afirmó.

Según Peeperkorn, 18 de los 36 hospitales y el 43 por ciento de los centros de atención primaria de salud en Gaza funcionan de manera parcial, y existe una grave escasez de medicamentos esenciales y suministros médicos necesarios, entre otros, para el tratamiento de enfermedades cardíacas.

Indicó que, si bien han mejorado las tasas de aprobación para el ingreso de suministros a Gaza, el proceso para introducir medicamentos y equipos médicos sigue siendo «innecesariamente lento y complejo».

Al señalar que la OMS continúa enfrentando dificultades para ingresar reactivos de laboratorio y componentes esenciales de equipos de laboratorio en Gaza, debido a que muchos artículos son rechazados por ser clasificados como de doble uso, Peeperkorn instó a las autoridades israelíes a otorgar una «aprobación general» para la entrada de suministros médicos a Gaza, a fin de que «las necesidades urgentes puedan ser atendidas».

Añadió que la tormenta Byron ha golpeado Gaza con fuerza, agravando el sufrimiento de familias ya desplazadas, y advirtió que las condiciones invernales, combinadas con la precariedad del agua y el saneamiento, podrían provocar un aumento de infecciones respiratorias agudas, hepatitis y enfermedades diarreicas.

«Los niños, las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas siguen siendo los más vulnerables», concluyó.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...