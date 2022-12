Emergencias por COVID-19 y viruela del mono podrían terminar el próximo año, anticipa director de la OMS

Un incendio masivo que arrasó ayer un almacén NYPD en Brooklyn dejó 8 personas heridas, además de destruir pruebas de ADN y poner en peligro múltiples casos penales, dijeron funcionarios de la policía de Nueva York y el FDNY.

“Este incendio probablemente continuará durante unos días antes de que podamos extinguirlo por completo y entrar a las áreas sembradas profundas”, dijo el jefe de departamento del FDNY, John Hodgens. Tres bomberos, tres paramédicos EMS y dos civiles sufrieron heridas leves. Las llamas eran tan feroces que una sección del almacén se derrumbó, dijo Hodgens.

Massive fire breaks out at NYPD impound, evidence warehouse in Brooklyn https://t.co/KwS9qjm8jg pic.twitter.com/ZPnMpCiqkR

El fuego estalló en Erie Basin Auto Pound en Columbia St., vecindario Red Hook, alrededor de las 10:30 a.m. del martes y dejó densas columnas de humo visibles desde Manhattan y otros condados.

No se ha determinado una causa exacta del incendio. Las llamas pueden haber sido provocadas por una batería de iones de litio que estaba almacenada en el patio de incautación, según una investigación preliminar, dijeron fuentes del departamento de bomberos.

Catorce empleados de la policía de Nueva York y seis contratistas estaban trabajando en el almacén cuando uno de ellos vio humo saliendo de un “estante alto”, dijo el jefe de departamento de la policía de Nueva York, Jeffrey Maddrey. “Todos se retiraron y se alertó al departamento de bomberos”.

Típicamente ese edificio almacena “evidencia biológica”: ropa y otros artículos a los que NYPD le ha realizado una prueba de ADN, dijo Maddrey, y agregó que no había kits de violación guardados en el sitio.

“Había una cantidad sustancial de motos, bicicletas eléctricas, algunos vehículos”, explicó Maddrey. “Algunas de las pruebas se remontan a mucho tiempo, de 20 a 30 años. También había algunas propiedades del huracán Sandy allí. No sabremos la magnitud de lo que se destruyó hasta que obtengamos una factura detallada y veamos qué había allí”.

#FDNY Chief of Department John Hodgens provides an update from the scene of a 3-alarm fire at 700 Columbia Street in #Brooklyn. Read more: https://t.co/bfssnco8a1 pic.twitter.com/3PH9S0HZrT