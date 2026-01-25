Internacionales
Donald Trump decreta emergencia en diez estados por megatormenta invernal
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó la declaración de emergencia en diez estados debido a los severos impactos provocados por la tormenta invernal «Fern», que comenzó a afectar al país durante la madrugada de este sábado.
La medida busca acelerar la respuesta federal y facilitar recursos para enfrentar los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico.
Los estados incluidos en la declaratoria son Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Indiana y Virginia Occidental, regiones donde las condiciones climáticas han empeorado de forma significativa por la combinación de nieve, aguanieve y lluvia helada.
A través de su red social Truth Social, Trump aseguró que su administración mantiene coordinación constante con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y con las autoridades estatales.
«Estamos trabajando en estrecha colaboración con FEMA, los gobernadores y los equipos estatales de gestión de emergencias para garantizar la seguridad de todos», señaló el mandatario.
Según el Centro de Predicciones Meteorológicas de la NOAA, la tormenta continuará desplazándose hacia el medio oeste y el noreste hasta el lunes, lo que mantiene en alerta a millones de personas. Las autoridades advierten que los efectos podrían prolongarse incluso después de que el sistema comience a debilitarse.
FBI investiga la muerte de Jim Irsay, dueño de los Indianapolis Colts
El FBI inició una investigación sobre la muerte de Jim Irsay, el propietario de 65 años del equipo Indianapolis Colts de la NFL, quien luchaba contra la adicción y falleció en mayo en un hotel de Beverly Hills.
Según el Washington Post, la investigación incluye a un reconocido médico de California que presuntamente suministró a Irsay pastillas de opioides e inyecciones de ketamina durante sus últimos meses de vida.
El uso de estas sustancias en pacientes con antecedentes de adicción es controvertido.
La ketamina es un anestésico empleado en terapias contra la depresión, pero puede generar dependencia. Una sobredosis de esta droga provocó la muerte del actor de «Friends» Matthew Perry en 2023.
Un portavoz de los Colts indicó este viernes a AFP que el club está «al tanto de la investigación» sobre la muerte de Irsay, y que el FBI no se ha puesto en contacto con ellos ni les ha entregado ninguna citación judicial.
El médico, Harry Haroutunian, no respondió a la solicitud de comentarios de la AFP. Una portavoz del FBI no pudo confirmar ni desmentir la existencia de una investigación debido a la política tradicional de la agencia.
Irsay, un millonario de carácter extravagante que heredó los Colts de su padre Robert y dirigió la franquicia durante décadas, fue hallado muerto en el lujoso Beverly Hills Hotel en mayo pasado.
El certificado de defunción firmado por Haroutunian indicaba que la causa inmediata de la muerte fue un paro cardíaco, con neumonía aguda como factor contribuyente. No se realizó ninguna autopsia.
Irsay había hablado públicamente sobre sus problemas de alcohol y drogas a lo largo de su vida. Declaró haber superado sus adicciones en 2002, pero sufrió una recaída muy sonada en 2014, lo que le valió una suspensión de seis partidos por parte de la NFL.
En 2022, Irsay y su familia crearon una fundación de recuperación llamada Kicking the Stigma. Según el Post, el empresario volvió a caer en el consumo de sustancias al año siguiente y sufrió al menos tres sobredosis que fueron mantenidas en secreto por sus asistentes antes de su muerte.
La policía que respondió al lugar del fallecimiento informó que Irsay padecía problemas de salud crónicos y que los médicos consideraron innecesaria la autopsia. Su familia tampoco solicitó que se realizara, y el club dijo en un comunicado que Irsay murió «pacíficamente mientras dormía».
Bajo su gestión, los Colts conquistaron el Super Bowl en 2007.
La franquicia actualmente es copropiedad de sus tres hijas, incluida Carlie Irsay-Gordon, quien se desempeña como CEO de los Colts.
Canadá enfrenta frío extremo con sensaciones térmicas de hasta −50º C por tormenta invernal
Un sistema de tormentas invernales ha provocado temperaturas extremas en varias zonas de Canadá, que se encuentra en Alerta Naranja, y Estados Unidos. Las autoridades meteorológicas advierten que el frío puede causar congelación de la piel en pocos minutos, mientras millones de personas permanecen bajo alertas por nieve, hielo y bajas temperaturas.
Más de la mitad de Canadá se encuentra bajo condiciones de frío extremo debido a la llegada de una masa de aire ártico asociada a un sistema invernal que también afecta a Estados Unidos. Las sensaciones térmicas han alcanzado valores cercanos a −50 grados Celsius en algunas regiones, lo que representa un riesgo significativo para la salud y la seguridad de la población.
Provincias como Saskatchewan y Manitoba están bajo alertas de frío extremo, con sensaciones térmicas entre −45 °C y −50 °C. Otras regiones, entre ellas Alberta, Ontario, Quebec y Nueva Brunswick, también registran temperaturas peligrosamente bajas y condiciones adversas asociadas al viento y las nevadas, según detalló el Servicio Meteorológico de Canadá.
Las autoridades han advertido que la exposición prolongada a estas temperaturas puede provocar congelación de la piel en pocos minutos, especialmente en zonas descubiertas del cuerpo. Por ello, se ha recomendado a la población limitar las actividades al aire libre, utilizar ropa térmica adecuada y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
El fenómeno forma parte de un patrón meteorológico más amplio impulsado por el vórtice polar, que ha intensificado las tormentas invernales en la región de Norteamérica. En Estados Unidos, millones de personas permanecen bajo alertas por nieve, hielo y frío extremo, con estados de emergencia declarados en varias regiones y afectaciones en el transporte y los servicios.
Meteorólogos señalan que este episodio invernal es uno de los más intensos de la temporada, con acumulaciones significativas de nieve, vientos fuertes y temperaturas récord en algunas zonas. La combinación de estos factores ha provocado interrupciones en vuelos, cierres de carreteras y riesgos adicionales para las infraestructuras.
Las autoridades de Canadá y Estados Unidos continúan monitoreando la evolución del fenómeno, mientras advierten que las condiciones extremas podrían persistir en los próximos días.
Una fractura en una vía habría provocado descarrilamiento
La comisión de investigación del accidente ferroviario que dejó 45 muertos en el sur de España el pasado domingo cree que existe la posibilidad de que un carril presentara una fractura a la altura de una soldadura, reveló un informe publicado este viernes.
La hipótesis proviene del hecho de que las ruedas de varios trenes de alta velocidad que pasaron por la estación de Adamuz justo antes del descarrilamiento inicial que desató la tragedia presentaban «muescas».
«Estas muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado», afirmó la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios), dependiente del Ministerio de Transportes.
«De acuerdo con la información disponible en este momento, se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y, por lo tanto, al descarrilamiento», añadió la CIAF. Esta fractura estaría a la altura de «una soldadura».
Se trata de una «hipótesis de trabajo» que deberá ser «corroborada por cálculos y análisis detallados posteriores», concluyó.
Las muescas en las ruedas del costado derecho se observaron en tres trenes que pasaron por Adamuz antes de que lo hiciera el de la compañía italiana Iryo cuyos últimos vagones descarrilaron justo cuando venía otro tren en dirección contraria que no pudo evitarlos y descarriló también.
Ambos trenes, que transportaban a un total de 480 personas, iban a una velocidad por encima de los 200 km/h, dentro de lo establecido para ese tramo, y se ha descartado un error humano de los maquinistas.