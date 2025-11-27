Detienen a mujer que se escondió «por ahí» la droga para entregarla a unos presos

A sus 65 años, María Victoria Ramos, originaria de Yoro, Honduras, logró culminar el Bachillerato Técnico Profesional en Informática el pasado 20 de noviembre, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia.

Victoria Ramos por muchos años se dedicó a vender aguas y refrescos en los alrededores de una terminal de buses de la localidad, para cubrir gastos de su hogar y de sus estudios.

Su logro se ha convertido un ejemplo de admiración para muchos que piensan que aún es tarde para alcanzar sus metas académicas.

El acto de graduación se realizó en el Instituto Santa Cruz del Oro, donde la sexagenaria recibió su título en medio de aplausos y admiración de alumnos, docentes y familiares.

En la ceremonia de graduación fue honrada con un reconocimiento especial por su espíritu inquebrantable, convirtiéndose en un verdadero ejemplo para todas las generaciones.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...