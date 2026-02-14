Aumentan a 9,478 los casos de sarampión en México

Autoridades sanitarias de México informaron hoy que el país acumula 9.478 casos confirmados de sarampión y 29 defunciones asociadas a la enfermedad, en un contexto de vigilancia epidemiológica reforzada ante el incremento de contagios en distintas regiones del territorio nacional.

En un comunicado, la Secretaría de Salud indicó que el grupo de edad con el mayor número de casos es de uno a cuatro años con 1,391 casos, seguido del grupo de cinco a nueve años con 1,158 casos y el de 25 a 29 años con 1,053 casos.

De acuerdo con la fuente, la tasa de incidencia más elevada se presenta en menores de un año con 52,68 casos por cada 100.000 habitantes, seguido del grupo de uno a cuatro años y cinco a nueve años con tasas de 116,23 y 10,94, respectivamente.

Con respecto a los decesos, se han confirmado 29 acumulados, distribuidos en siete entidades federativas, a saber, los estados de Chihuahua (21), Jalisco (2), Sonora (1), Durango (1), Michoacán (1), Tlaxcala (1) y Chiapas (1), así como la capital, Ciudad de México (1).

En esta misma semana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se ampliará la disponibilidad de puntos de vacunación en la nación, debido a la alta afluencia registrada en distintos módulos. Sheinbaum confió en que se controlará el brote, como ocurre en Chihuahua, donde hace un año se registró el primer caso.

«Estamos seguros de que podemos hacerlo en todos lados; nada más se requiere coordinación y pedir calma a la gente. Casi todos los niños están vacunados, para no generar una idea de que estamos ante una terrible causa», dijo la mandataria a periodistas.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta, sobre todo, a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas.

No hay tratamiento específico para el sarampión, y la mayoría de los pacientes se recuperan en dos o tres semanas. Sin embargo, el sarampión puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, en particular en niños con desnutrición y pacientes inmunodeprimidos.

