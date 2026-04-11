Ataques israelíes en el sur de Líbano dejan al menos 10 muertos

La Policía Nacional de Honduras rescató a un niño de 10 años que había sido secuestrado cuando se dirigía a su escuela en Taulabé, departamento de Comayagua. El hecho, ocurrido en horas de la mañana, fue captado por cámaras de videovigilancia que registraron el momento en que el menor fue interceptado y trasladado en un vehículo.

Horas más tarde, durante un operativo realizado en Siguatepeque, las autoridades lograron liberar al menor y capturar a tres hombres señalados como responsables del secuestro. Según la información oficial, los implicados exigían cinco millones de lempiras como rescate a los familiares del niño.

El menor fue entregado posteriormente a su familia, mientras continúan las investigaciones del caso. Además, trascendió que uno de los detenidos había trabajado previamente para allegados del niño.

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Así fue el rescate: autoridades lograron liberarlo en un operativo y capturar a los sospechosos. #Honduras #Secuestro #Rescate… pic.twitter.com/nBgjxOHzft — Diario Digital Cronio (@croniosv) April 11, 2026

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