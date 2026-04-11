Internacionales
Ataques israelíes en el sur de Líbano dejan al menos 10 muertos
Al menos 10 personas murieron tras una serie de ataques israelíes registrados en el sur de Líbano, en medio de la escalada de violencia en la región. Los bombardeos se producen en el contexto del conflicto entre Israel y el grupo Hezbolá, que ha intensificado los enfrentamientos en las últimas semanas.
De acuerdo con reportes, los ataques han impactado diversas zonas, provocando víctimas mortales y daños materiales, mientras continúan las operaciones militares en el área. La situación se mantiene tensa, con intercambios de fuego que han dejado un creciente número de afectados.
Internacionales
Capturan a 17 personas en Bolivia por delitos de pornografía infantil
La Policía de Bolivia capturó a 17 personas durante un operativo nacional contra la pornografía infantil, desarrollado de manera simultánea en los nueve departamentos del país. La intervención se realizó tras un rastreo internacional con apoyo de organismos como Interpol.
De acuerdo con las autoridades, la operación permitió desarticular organizaciones dedicadas a la distribución de material ilícito a través de plataformas digitales como WhatsApp y Telegram. El fiscal general, Róger Mariaca, indicó que estas acciones buscan combatir delitos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes.
Las capturas se llevaron a cabo mediante allanamientos autorizados y forman parte de una estrategia nacional para enfrentar delitos digitales vinculados a menores. Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las redes involucradas.
Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Así fue el rescate del niño secuestrado en Honduras
La Policía Nacional de Honduras rescató a un niño de 10 años que había sido secuestrado cuando se dirigía a su escuela en Taulabé, departamento de Comayagua. El hecho, ocurrido en horas de la mañana, fue captado por cámaras de videovigilancia que registraron el momento en que el menor fue interceptado y trasladado en un vehículo.
Horas más tarde, durante un operativo realizado en Siguatepeque, las autoridades lograron liberar al menor y capturar a tres hombres señalados como responsables del secuestro. Según la información oficial, los implicados exigían cinco millones de lempiras como rescate a los familiares del niño.
El menor fue entregado posteriormente a su familia, mientras continúan las investigaciones del caso. Además, trascendió que uno de los detenidos había trabajado previamente para allegados del niño.
#INTERNACIONALES ¿𝗥𝗲𝗰𝘂𝗲𝗿𝗱𝗮𝗻 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗻𝗶𝗻̃𝗼 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗵𝗮𝗰𝗲 𝘂𝗻𝗼𝘀 𝗱𝗶́𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗛𝗼𝗻𝗱𝘂𝗿𝗮𝘀?
Así fue el rescate: autoridades lograron liberarlo en un operativo y capturar a los sospechosos. #Honduras #Secuestro #Rescate… pic.twitter.com/nBgjxOHzft
— Diario Digital Cronio (@croniosv) April 11, 2026
Internacionales
Venezuela anuncia aumento salarial “responsable” a partir del 1 de mayo
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el próximo 1 de mayo entrará en vigor un incremento salarial, el cual calificó como “responsable”, sin precisar el monto del ajuste.
Durante su intervención, la mandataria señaló que la medida busca mejorar progresivamente los ingresos de los trabajadores en medio de la crisis económica que enfrenta el país. Asimismo, indicó que el aumento forma parte de una estrategia vinculada al crecimiento productivo en sectores como hidrocarburos y minería.
El salario mínimo en Venezuela se ha mantenido congelado durante años en niveles muy bajos, mientras que los ingresos de los trabajadores suelen complementarse con bonos estatales. El anuncio se produce en un contexto de descontento social y demandas de mejores condiciones económicas por parte de distintos sectores laborales.