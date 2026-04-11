Ataque armado en Colombia deja al menos seis muertos y varios heridos

El Gobierno de Ecuador anunció el incremento de los aranceles a las importaciones provenientes de Colombia hasta el 100%, en una medida que profundiza la tensión comercial entre ambos países. La decisión, que entrará en vigor en mayo, fue justificada por autoridades ecuatorianas bajo argumentos de seguridad nacional y la necesidad de reforzar el control en la frontera.

El aumento forma parte de una escalada en la disputa bilateral, luego de incrementos progresivos aplicados desde febrero. Según el Gobierno ecuatoriano, la medida responde a la falta de acciones efectivas por parte de Colombia frente al narcotráfico en la zona fronteriza.

En reacción, el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó la decisión como una “monstruosidad” y advirtió que esta podría marcar el fin de la participación de su país en la Comunidad Andina. Asimismo, planteó la posibilidad de buscar nuevas alianzas comerciales con otros bloques regionales.

La situación se desarrolla en medio de un deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, lo que ha derivado en una creciente guerra arancelaria y en la suspensión de canales de diálogo entre los gobiernos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...