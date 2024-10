Rodri le gana el Balón de Oro 2024 a Vinicius y Bellingham

Este día se llevará a cabo la ceremonia del Balón de Oro, galardón donde se premia al mejor jugador de Europa, y se premia el esfuerzo durante el año en competencia.

De última hora se ha dado a conocer que el jugador estrella del Real Madrid y nominado en la terna, Vinícius Jr, no asistirá a la gala.

Ni él ni ningún jugador del Real Madrid que están nominados y mucho menos Carlo Ancelotti.

Esta información la ha dado a conocer el periodista español, Fabrizio Romano, quién asegura que los jugadores y en especial Vinícius no asistirá a la gala porque en Madrid ya saben que no ganará el Balón de Oro.

🚨 BREAKING: Vinicius Jr will NOT travel to Paris as Real Madrid know he will NOT win the Ballon d’Or.

No one from Real Madrid will attend the ceremony. No Florentino Pérez, no Vini Jr, no Carlo Ancelotti, no Jude Bellingham. pic.twitter.com/qN9PaYjmR0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024