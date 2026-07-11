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Iván Barton fue el árbitro mejor calificado de los octavos de final del Mundial 2026, según sitio especializado
El árbitro salvadoreño Iván Barton fue el mejor calificado tras la conclusión de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de acuerdo con la evaluación de Refereeing.world, considerada una de las plataformas de análisis arbitral más importantes del mundo.
Según el sitio especializado, Barton encabezó la clasificación de los jueces con mejor desempeño durante esta fase del torneo, seguido por Anthony Taylor, de Inglaterra, y Adham Makhadmeh, de Egipto.
El Top 3 de árbitros mejor evaluados quedó conformado por:
- Iván Barton (El Salvador)
- Anthony Taylor (Inglaterra)
- Adham Makhadmeh (Egipto)
La plataforma destacó que los tres árbitros ofrecieron actuaciones sólidas, seguras y consistentes en partidos de máxima exigencia.
Asimismo, señaló que el excelente posicionamiento de Barton, el control de los encuentros y la precisión en la toma de decisiones fueron factores determinantes para que liderara las calificaciones de la ronda de octavos de final.
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Barcelona acuerda el fichaje de Karim Adeyemi procedente del Borussia Dortmund
El Fútbol Club Barcelona llegó a un acuerdo con el Borussia Dortmund para el fichaje del extremo alemán Karim Adeyemi, de acuerdo con medios españoles.
Según la información publicada, la operación se cerró por 22 millones de euros fijos, además de siete millones de euros adicionales en variables sujetas al cumplimiento de objetivos.
Los reportes indican que Adeyemi, quien habría manifestado su deseo de vestir la camiseta azulgrana, firmará un contrato con el Barcelona hasta 2031.
Asimismo, el futbolista percibirá un salario neto de seis millones de euros por temporada, mientras que el Borussia Dortmund conservará el 35 % de una futura venta del delantero.
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Xabi Alonso inicia su etapa en el Chelsea y apuesta por un proyecto a largo plazo
La etapa de Xabi Alonso como entrenador del Chelsea comenzó oficialmente con el inicio de los trabajos de pretemporada en el complejo deportivo de Cobham, donde el técnico español inició la preparación de la próxima campaña con el objetivo de que el club vuelva a competir en torneos europeos.
En una entrevista concedida a los medios oficiales del club, Alonso compartió su visión para el nuevo proyecto y destacó la importancia de la unidad dentro del equipo.
«El mensaje es que queremos compartir esa creencia de que vendrán cosas buenas si estamos juntos y creamos esta. Tiene que venir de nosotros aportar esa energía. Pero, si estamos juntos, podemos lograr grandes cosas en los próximos años», expresó.
El entrenador firmó un contrato con el Chelsea hasta 2030, con la intención de desarrollar un proyecto deportivo a largo plazo.
Como parte de los cambios en la plantilla, el club ya no cuenta con Marc Cucurella, quien fue traspasado al Real Madrid. Además, el Chelsea incorporó al italiano Marco Palestra, procedente del Atalanta, en una operación cercana a los 60 millones, y presentó oficialmente a Geovany Quenda, futbolista que había sido fichado hace año y medio desde el Sporting CP.
En cuanto a los movimientos pendientes, se espera que en los próximos días Andrey Santos se incorpore al Manchester United, mientras que su lugar en la plantilla sería ocupado por el argentino Valentín «Colo» Barco.
Pese a las modificaciones en el plantel, Xabi Alonso manifestó su confianza en «el potencial del equipo».
— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 9, 2026
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ONU expresa apoyo a Kylian Mbappé tras declaraciones de una senadora paraguaya
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este martes su respaldo al capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, y condenó las declaraciones «racistas» y «despreciables» realizadas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla tras el partido de octavos de final del Mundial 2026.
En un comunicado, el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Thameen Al Kheetan, lamentó que «las declaraciones racistas y deshumanizantes dirigidas contra el futbolista francés Kylian Mbappé por la senadora paraguaya Celeste Amarilla son despreciables y lamentablemente no constituyen un caso aislado».
El vocero añadió que este tipo de incidentes «reflejan un fenómeno más amplio que afecta al fútbol y, más en general, al deporte».
Las publicaciones de la legisladora fueron difundidas en redes sociales después de que Francia derrotara por 1-0 a Paraguay en los octavos de final del Mundial, con un gol de penal anotado por Mbappé en un partido descrito como duro y trabado.
En sus mensajes, Celeste Amarilla lanzó expresiones ofensivas contra el futbolista francés y también manifestó que «lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol».
El lunes, Mbappé respondió a las declaraciones de la senadora y las calificó como «despreciables», además de afirmar que la legisladora es «indigna de su cargo».
Por su parte, el Gobierno de Paraguay también repudió las expresiones de Amarilla y sostuvo que son contrarias a «los valores y principios» que el país promueve.