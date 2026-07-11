Iván Barton fue el árbitro mejor calificado de los octavos de final del Mundial 2026, según sitio especializado

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este martes su respaldo al capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, y condenó las declaraciones «racistas» y «despreciables» realizadas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla tras el partido de octavos de final del Mundial 2026.

En un comunicado, el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Thameen Al Kheetan, lamentó que «las declaraciones racistas y deshumanizantes dirigidas contra el futbolista francés Kylian Mbappé por la senadora paraguaya Celeste Amarilla son despreciables y lamentablemente no constituyen un caso aislado».

El vocero añadió que este tipo de incidentes «reflejan un fenómeno más amplio que afecta al fútbol y, más en general, al deporte».

Las publicaciones de la legisladora fueron difundidas en redes sociales después de que Francia derrotara por 1-0 a Paraguay en los octavos de final del Mundial, con un gol de penal anotado por Mbappé en un partido descrito como duro y trabado.

En sus mensajes, Celeste Amarilla lanzó expresiones ofensivas contra el futbolista francés y también manifestó que «lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol».

El lunes, Mbappé respondió a las declaraciones de la senadora y las calificó como «despreciables», además de afirmar que la legisladora es «indigna de su cargo».

Por su parte, el Gobierno de Paraguay también repudió las expresiones de Amarilla y sostuvo que son contrarias a «los valores y principios» que el país promueve.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...