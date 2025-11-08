Internacionales -deportes
El 20 de noviembre se realizará el sorteo de las eliminatorias europeas
El próximo 20 de noviembre se desarrollará el sorteo de la eliminatoria que dará las últimas cuatro plazas a Europa para la Copa del Mundo 2026.
También se sorteará el torneo clasificatorio de Asia, África, Oceanía, CONMEBOL y CONCACAF para decidir las dos últimas selecciones de estas confederaciones que clasificarán al mundial.
La sede de la FIFA en Zúrich acogerá los sorteos para definir el recorrido de 22 selecciones, 16 a través de las eliminatorias europeas y otras 6 mediante el torneo clasificatorio.
La FIFA sorteará en primer lugar el torneo clasificatorio y después las eliminatorias europeas y ambos tendrán lugar tras la finalización de la ventana de noviembre, que confirmará la clasificación de 14 equipos -3de la Concacaf y 11 de la UEFA-, que se unirán a las 28 que ya han asegurado el billete.
Internacionales -deportes
Real Madrid fijaría millonario precio a Vinícius en caso de no renovar contrato
El futuro de Vinícius Jr. continúa siendo motivo de debate en el entorno del Real Madrid. Según informó el periodista Marcos Benito en el programa El Chiringuito, el club merengue habría definido un precio mínimo de 150 millones de euros por el delantero brasileño en caso de que no renueve su contrato, el cual vence en el verano de 2027.
“Me dicen que, como mínimo, el Real Madrid pedirá 150 millones de euros. Siendo su último año de contrato y sin dejar dinero en 2027, creo que es un precio justo”, declaró Benito.
Si el jugador no firma su renovación antes de enero de 2026, se prevé que el club evalúe posibles ofertas durante el verano de ese año, considerado el último momento viable para obtener beneficios económicos por su traspaso.
De mantenerse el escenario actual, Vinícius Jr. quedaría como agente libre a partir del 1 de enero de 2027.
Internacionales -deportes
Barcelona empata 3-3 ante Brujas y evita una nueva derrota en la Champions League
El FC Barcelona protagonizó un intenso partido este miércoles al empatar 3-3 frente al Club Brujas, en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, evitando así una segunda derrota consecutiva en la competencia.
El conjunto belga sorprendió temprano con un gol de Nicolò Tresoldi al minuto 6, pero Ferran Torres igualó rápidamente al 8. Sin embargo, Carlos Forbs volvió a adelantar al Brujas al 17.
En la segunda mitad, los azulgranas presionaron hasta que Lamine Yamal marcó el 2-2 al 61, aunque dos minutos después Forbs volvió a poner arriba a los belgas. El empate definitivo llegó al 77, tras una jugada del propio Yamal que terminó con un autogol de Christos Tzolis.
Con este resultado, el Barcelona suma siete puntos y se mantiene en la parte media de la tabla, a cinco unidades de los líderes Bayern Múnich, Arsenal e Inter de Milán.