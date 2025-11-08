El 20 de noviembre se realizará el sorteo de las eliminatorias europeas

El futuro de Vinícius Jr. continúa siendo motivo de debate en el entorno del Real Madrid. Según informó el periodista Marcos Benito en el programa El Chiringuito, el club merengue habría definido un precio mínimo de 150 millones de euros por el delantero brasileño en caso de que no renueve su contrato, el cual vence en el verano de 2027.

“Me dicen que, como mínimo, el Real Madrid pedirá 150 millones de euros. Siendo su último año de contrato y sin dejar dinero en 2027, creo que es un precio justo”, declaró Benito.

Si el jugador no firma su renovación antes de enero de 2026, se prevé que el club evalúe posibles ofertas durante el verano de ese año, considerado el último momento viable para obtener beneficios económicos por su traspaso.

De mantenerse el escenario actual, Vinícius Jr. quedaría como agente libre a partir del 1 de enero de 2027.

