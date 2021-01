5 señales que indican estas comiendo demasiado azúcar

No todo el azúcar es malo, pero tu cuerpo no necesita azúcar agregado para funcionar correctamente. El azúcar añadido es aquel que se agrega a los alimentos, bebidas y condimentos durante el procesamiento y que pueden ocasionarte no solo unos kilos de más, también enfermedades.

Al no ser saludable, el azúcar agregada debe consumirse con moderación. Aquí 5 razones de estas excediendo tu consumo de alimentos azucarados:

1. Tu cintura está aumentando

Los azúcares añadidos aportan cero nutrientes pero muchas calorías añadidas. WebMD señala que el exceso de azúcar puede inflamar las células grasas y hacer que liberen sustancias químicas que aumentan de peso.

El exceso de azúcar en la sangre, es decir, la glucosa se convierte en triglicéridos o grasas, dice a LiveStrong Sharon Bergquist, profesora en la Facultad de Medicina de Emory. Esta grasa puede acumularse alrededor de órganos vitales como el corazón, el hígado y el páncreas.

2. Bajan tus niveles de energía durante el día

El azúcar puede ser la razón de tu fatiga. Cuando consumes mucha azúcar agregada, tus niveles de azúcar en sangre se elevan rápidamente, especialmente si no incluyes fibra, proteínas y grasas. De igual manera, los niveles de azúcar caen rápidamente y con ello viene un colapso energético.

Estudios han encontrado que 1 hora después del consumo de azúcar, los participantes se sentían cansados ​​y menos alerta que un grupo de control.

3. Tu piel luce envejecida o con sebo

El exceso de azúcar en la dieta conduce a la formación de productos finales de glicación avanzada (AGE), un proceso que afecta el colágeno en la piel y favorece el envejecimiento más rápido.

Healthline explica que los niveles altos de azúcar en sangre también aumentan los de insulina que a su vez activa las hormonas andrógenas. Lo que contribuye al desarrollo del acné al hacer que las células de la piel crezcan más rápidamente y al aumentar la producción de sebo.

4. Antojos de alimentos dulces

El consumo de azúcar puede ser adictivo. Los alimentos con alto contenido de azúcar provocan que tu cerebro secrete serotonina y la dopamina, hormonas que te dan una sensación temporal de bienestar y felicidad. Por ello tu cerebro comienza a necesitar más azúcar para obtener esa misma sensación de placer.

Los picos y caídas repentinas de azúcar en la sangre también pueden provocarte hambre y antojo de alimentos azucarados.

5. Bajo estado de ánimo

A largo plazo, el alto consumo de azúcar puede tener efectos en tu estado de ánimo. Investigaciones han relacionado una ingesta alta de azúcar con un mayor riesgo de depresión y trastornos del estado de ánimo en adultos.

Tu elevado consumo de azúcar también puede manifestarse de otras formas que probablemente no imaginabas, como dificultad para lograr o mantienes una erección. El azúcar afecta el sistema circulatorio, para una erección es necesario que el flujo sanguíneo funcione correctamente.

“Los niveles crónicamente altos de azúcar en el torrente sanguíneo es que puede hacer que los hombres se vuelvan impotentes”, explica Brunilda Nazario, directora médica principal de WebMD.

¿Cuánto azúcar agregado es demasiado?

La Asociación Americana del Corazón (AHA) recomienda no exceder de 6 cucharaditas o 24 gramos de azúcar en el caso de las mujeres y 9 cucharaditas o 36 gramos de azúcar al día para en el caso de los hombres. Como referencia una lata de refresco de 12 onzas tiene alrededor de 10 cucharaditas de azúcar.

Comer y beber mucha azúcar agregada también está relacionado con un mayor riesgo de presión arterial alta, colesterol alto, diabetes e inflamación en el cuerpo.