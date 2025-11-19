Jetset
Netflix estrena documental de la vida de Selena
El legado de Selena Quintanilla vuelve a vibrar tres décadas después de su trágica muerte con el estreno de un nuevo documental.
La plataforma de streaming, Netflix, estreno este 17 de noviembre el video en la que explora su vida personal, su impacto cultural y su papel como símbolo de identidad para la comunidad latina en Estados Unidos.
Dirigida por Isabel Castro, la producción utiliza material inédito proporcionado por la familia Quintanilla, en especial grabaciones personales hechas por su hermana, Suzette.
El documental reconstruye la carrera meteórica de la intérprete desde sus inicios hasta su consagración como ícono global, antes que ocurriera el crimen del 31 marzo de 1995.
El hecho violento fue organizado por Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans, en un motel de Corpus Christi, Texas.
Jetset
Nintendo publica las primeras imágenes del live-action de «The Legend of Zelda»
¡El esperado live-action de «The Legend of Zelda» ya está en producción!
Nintendo confirmó a través de redes sociales el inicio del rodaje con imágenes de los protagonistas principales.
Estas primeras imágenes han generado una enorme expectativa entre la comunidad gamer, que ya espera esta nueva cinta.
La compañía acompañó las imágenes con un mensaje en su cuenta de X. «¡Aquí tienen las primeras imágenes oficiales del rodaje de la película live-action de The Legend of Zelda en alta calidad!», publicó Nintendo en su cuenta de X.
Jetset
Tom Cruise recibe el primer Oscar de su carrera
Un momento histórico se vivió en el Salón Ray Dolby de Hollywood, California, donde se entregaron los primeros premios Oscar de la temporada, uno de los cuales fue dado al actor y productor Tom Cruise.
En una ceremonia privada, Cruise y otras tres figuras del cine mundial fueron galardonadas con el Oscar Honorífico debido a su aportación a las ciencias y artes cinematográficas estadounidenses.
“Para honrar la extraordinaria dedicación en la carrera de toda una vida, las contribuciones excepcionales al estado de las artes y ciencias cinematográficas en cualquier disciplina o por su extraordinario servicio a la Academia”, señaló la presidenta de la Academia de Cine norteamericana, Janet Yang.
Conocidos como los Premios de los Gobernadores, estos galardones suponen el arranque de la temporada de premios que concluye, precisamente, con la ceremonia de los Oscar que se realiza en el Teatro Dolby de Los Ángeles.
Aunque ha sido nominado en cuatro ocasiones al premio de la Academia, Tom Cruise no ha logrado llevarse ninguno en una categoría competitiva. Esto ha cambiado hoy, cuando recibió su primer Oscar.
“El increíble compromiso de Tom Cruise para con nuestra comunidad de cinematógrafos, para la experiencia en el cine y la comunidad de los dobles de acción nos ha inspirado a todos”, señaló Wang.
Ante una audiencia totalmente entregada, el protagonista de la saga Mission: Impossible agradeció el gesto de la Academia y profundamente emocionado aceptó el importante galardón.
“Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy. No importa de dónde seas, en un cine reímos, sentimos y tenemos esperanzas juntos y ese es el verdadero poder de esta forma de arte”, señaló.
Jetset
Georgina Rodríguez dona su ropa a un mercadillo solidario
Un año más, Georgina Rodríguez (31 años) ha vuelto a demostrar su solidaridad con los más necesitados. La influencer ha participado en el Rastrillo Nuevo Futuro de Madrid, donde ha donado un buen número de pertenencias personales.
La pareja de Cristiano Ronaldo (40) ha hecho llegar al mercadillo, -uno de los más famosos de la temporada-, un perchero completo de ropa.
Con su aportación espera ayudar a recaudar fondos con el objetivo de atender y acompañar a los niños, niñas y jóvenes que han vivido situaciones difíciles en sus familias.
Rodríguez ha participado en varias ediciones del Rastrillo Nuevo Futuro, donde la consideran «una de las famosas que más ayuda cada año» en este evento benéfico según la presidenta de la asociación, Pina Ferrari.
No es la primera vez que muestra su faceta más solidaria. En su documental, Soy Georgina, se puede ver cómo colabora con diferentes causas, pero sobre todo tendiendo su mano a los niños más desprotegidos.
«Ahora que puedo, permitirme ayudar a los demás es lo que más me satisface. Yo también sé lo que es empezar desde abajo y llegar justa a final de mes», confesó la propia Georgina en 2021 una entrevista a InStyle.
Asimismo, ha explicado que se siente una privilegiada: «He trabajado mucho y he tenido una vida sacrificada y el universo me ha recompensado con lo más grande: una familia hermosa».
Aunque ella no ha hecho acto de presencia en el Rastrillo, un cartel escrito a mano reflejaba que las prendas que antes formaban parte de su guardarropa y que ahora se encuentran en uno de los puestos del bazar con fines benéficos.
Llama la atención la variedad de modelos de su selección: desde unos leggings de deporte de la firma Kappa hasta un vestido blanco y azul con estampado de Versace.
Tampoco han faltado los modelos de lycra negro con plisado, un top de lunares blanco y negro, un chaleco rojo o una camiseta de inspiración marinera. Todas sus aportaciones aportan su valioso granito de arena a una iniciativa que cuenta con 57 años de trayectoria.
El Rastrillo Nuevo Futuro es un mercadillo solidario organizado por la Asociación Nuevo Futuro desde el año 1968 en la capital.
Su objetivo es recaudar fondos para hogares de protección y pisos de emancipación destinados a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Se celebra todos los años, normalmente en el mes de noviembre, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles y cuenta con más de 30 puestos de moda, decoración, antigüedades, gastronomía y libros.
Todo lo recaudado se destina íntegramente a la protección e integración de menores atendidos por la asociación.