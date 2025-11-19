Netflix estrena documental de la vida de Selena

Un año más, Georgina Rodríguez (31 años) ha vuelto a demostrar su solidaridad con los más necesitados. La influencer ha participado en el Rastrillo Nuevo Futuro de Madrid, donde ha donado un buen número de pertenencias personales.

La pareja de Cristiano Ronaldo (40) ha hecho llegar al mercadillo, -uno de los más famosos de la temporada-, un perchero completo de ropa.

Con su aportación espera ayudar a recaudar fondos con el objetivo de atender y acompañar a los niños, niñas y jóvenes que han vivido situaciones difíciles en sus familias.

Rodríguez ha participado en varias ediciones del Rastrillo Nuevo Futuro, donde la consideran «una de las famosas que más ayuda cada año» en este evento benéfico según la presidenta de la asociación, Pina Ferrari.

No es la primera vez que muestra su faceta más solidaria. En su documental, Soy Georgina, se puede ver cómo colabora con diferentes causas, pero sobre todo tendiendo su mano a los niños más desprotegidos.

«Ahora que puedo, permitirme ayudar a los demás es lo que más me satisface. Yo también sé lo que es empezar desde abajo y llegar justa a final de mes», confesó la propia Georgina en 2021 una entrevista a InStyle.

Asimismo, ha explicado que se siente una privilegiada: «He trabajado mucho y he tenido una vida sacrificada y el universo me ha recompensado con lo más grande: una familia hermosa».

Aunque ella no ha hecho acto de presencia en el Rastrillo, un cartel escrito a mano reflejaba que las prendas que antes formaban parte de su guardarropa y que ahora se encuentran en uno de los puestos del bazar con fines benéficos.

Llama la atención la variedad de modelos de su selección: desde unos leggings de deporte de la firma Kappa hasta un vestido blanco y azul con estampado de Versace.

Tampoco han faltado los modelos de lycra negro con plisado, un top de lunares blanco y negro, un chaleco rojo o una camiseta de inspiración marinera. Todas sus aportaciones aportan su valioso granito de arena a una iniciativa que cuenta con 57 años de trayectoria.

El Rastrillo Nuevo Futuro es un mercadillo solidario organizado por la Asociación Nuevo Futuro desde el año 1968 en la capital.

Su objetivo es recaudar fondos para hogares de protección y pisos de emancipación destinados a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Se celebra todos los años, normalmente en el mes de noviembre, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles y cuenta con más de 30 puestos de moda, decoración, antigüedades, gastronomía y libros.

Todo lo recaudado se destina íntegramente a la protección e integración de menores atendidos por la asociación.

