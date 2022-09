Los candentes videos de Alexa Dellanos en bikini de hilo rosado que poco cubre su retaguardia

Después de aproximadamente dos años sin espectáculos masivos por restricciones derivadas de la pandemia de covid-19, durante los primeros meses de este 2022 se retomaron muchos conciertos y festivales musicales que se habían pospuesto. No obstante, las medidas de prevención permanecen y un claro ejemplo es la decisión Ana Gabriel tomó para su gira por Latinoamérica, pues no recibirá regalos de sus fans por esta razón.

En las últimas horas se viralizó un video que originalmente publicó la intérprete mexicana en su cuenta de Instagram, donde hizo una petición para todos sus fans que planean ir a alguno de sus próximos conciertos.

La artista de 66 años solicitó que nadie lleven ningún tipo de regalo, ya que no podrá recibirlos. Y es que no puede aceptar obsequios como flores y peluches -tampoco puede acceder a tomarse fotos- por protocolo y contrato.

Ana Gabriel prefirió ser precavida y para no tener que devolver los regalos que con tanto amor y esfuerzo le obsequian sus fans lanzó esta petición tan solo unas semanas antes de que comience su gira.

“Les pido de favor que no gasten porque no voy a poder recibir absolutamente nada y me da mucha pena ni siquiera poderme tomar fotografías […] así que a todo el público por favor no lleven nada de regalos porque me va a ser muy difícil decirles que no”, expresó la artista.

La intérprete de éxitos como Simplemente amigos, Quién como tú, Cosas del amor, Evidencias y Soy como quise ser reiteró que su decisión es por cuestiones laborales debido a que teme no poder terminar su tour en caso de enfermedad, no porque “desprecie” las muestras de cariño que le dan.

La cantante comenzará su gira durante los primeros días de septiembre. (Captura Instagram: @anagabrieloficial)

“Saben que de todas formas voy con todo el amor, con todo el cariño, con todo el esfuerzo que amerita la gira y es por el amor que les tengo que les tengo que avisar. Sientan que de todas formas llevo el corazón lleno de amor para ustedes”, continuó.

“Yo estoy preparándome como todos ustedes lo saben, nada más quiero pedirles un gran favor porque me han preguntado, me han escrito que tienen regalos para mí, que quieren darme un abrazo y todo… quiero decirles que por esta ocasión no compren nada, no voy a recibir nada porque por medio de protocolo y contrato me tengo que cuidar para poder cumplir con la gira”, dijo.

“Gracias por su comprensión, gracias por el amor que ustedes me están dando, porque ustedes me dan regalos de amor, con eso me quedo más que satisfecha”, aseguró.

Ana Gabriel recorrerá gran parte de Latinoamérica con Por Amor a Ustedes World Tour, de hecho comenzará el próximo 7 de septiembre en Guatemala, después visitará Honduras, El Salvador, Panamá, Ecuador -ofrecerá dos fechas-, Bolivia, Argentina, Chile y Colombia, siendo este último país donde dará seis presentaciones.