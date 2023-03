Familia de Gerard Piqué quiere que Shakira se vaya de España: “Los niños están en una situación muy fea”

Luego de sonar un tanto afónico tanto en sus conciertos como durante los encuentros con la prensa en los últimos años, Miguel Bosé finalmente se recupera y cuenta qué fue lo que le ocasionó este problema.

Fue en una entrevista en el programa español, “El Hormiguero”, que el intérprete se enteró que todos sus malestares de salud se debían, y aunque usted no lo crea, a una muela infectada. Hasta los dolores de columna estaban ligados a este problema.

“Me fui a hacer una tomografía por un dolor de columna espantoso que tenía y el doctor que vio las imágenes me dijo “Estoy viendo algo aquí que no me gusta nada”. Obvio le pregunté qué era y me respondió que mis infecciones de garganta y la pérdida de la voz eran por culpa de una muela que me pusieron mal, se hizo una infección y se corrió por todo ese tracto, pero que operándome se solucionaba todo”, dijo Miguel.

Para finalizar, el intérprete de “Salamandra” aseguró que no se arrepiente de haberse sometido a dicha cirugía, pues aunque su recuperación ha sido un tanto larga, por fin se puede sentir seguro de que la gente lo está escuchando bien después de ocho años.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook



Me gusta esto: Me gusta Cargando...