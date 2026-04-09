Principal
Violador de adolescente pasará más de 26 años preso
Carlos Alberto Guillén Molina fue condenado a 26 años y ocho meses de cárcel por haber abusado sexualmente de una adolescente en reiteradas ocasiones, entre el 2023 y el 2024 en el distrito de Quezaltepeque, La Libertad Norte.
«Según consta en el expediente de la Fiscalía, Guillén en septiembre del 2023, convenció a la joven de 14 años para que trabajara en su casa y que también cuidara a su hijo de siete años de edad, la víctima por la necesidad económica de su familia, aceptó», explicó la fiscal del caso.
El imputado comenzó a acosar a la víctima, luego de tres meses de estar realizando trabajos domésticos, Guillén Molina la violó en varias ocasiones.
«En junio del 2024, producto de las violaciones, la víctima resultó embarazada. Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la Fiscalía ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró la condena y el pago $600 a favor de la víctima», indicó la fiscal.
Internacionales
Rescatan con vida a minero tras dos semanas atrapado en derrumbe en México
Un minero fue rescatado con vida este miércoles tras dos semanas atrapado por un derrumbe dentro de un yacimiento en el noroeste de México, que cobró la vida de dos trabajadores, informó el gobierno.
El pasado 25 de marzo, la estructura interna de una mina de oro y plata, localizada en el estado de Sinaloa, colapsó y dejó atrapados a cuatro hombres que laboraban en el lugar.
Dos mineros fallecieron, uno más fue rescatado con vida el 30 de marzo y el último fue ubicado el martes por la noche por un buzo en la zona del accidente.
El hombre logró sobrevivir 14 días.
«Increíblemente y afortunadamente se encontró con vida», dijo en su conferencia de prensa matutina la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con las autoridades, el colapso de la mina ocurrió tras la falla de la capa de impermeabilización, que provocó la infiltración descontrolada de los líquidos que debilitaron la estabilidad de las galerías.
Cientos de rescatistas, personal técnico, militares, protección civil y buzos trabajaron día y noche durante dos semanas, con equipos especializados de extracción de agua, para llegar hasta donde se encontraban los mineros.
Varios percances se han registrado en minas de México. Algunas trabajan de manera clandestina o con equipos y condiciones de seguridad precarias.
En agosto de 2022, el colapso de una mina en el norteño estado de Coahuila dejó 10 trabajadores muertos y sepultados.
En ese mismo estado, en febrero de 2006, se registró la mayor tragedia del sector cuando 65 mineros murieron por la explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos.
Jetset
La biodiversidad salvadoreña se toma la capital japonesa
La Embajada de El Salvador en Japón inauguró recientemente la exposición artística titulada «Nueva Esperanza: Vida Silvestre de El Salvador», una muestra que traslada los paisajes y la esencia natural del país centroamericano al corazón de la metrópoli nipona. La exhibición, protagonizada por la artista Ruriko Escobar, busca estrechar los lazos culturales entre ambas naciones y fortalecer la identidad de la diáspora salvadoreña residente en el país asiático.
La colección se compone de una serie de pinturas al óleo sobre tela y madera que capturan con detalle la flora y fauna representativas de El Salvador. Entre las piezas destacan representaciones de aves exóticas, flores de pascua y escenas cotidianas de la naturaleza, como el dinamismo de los cusucos y el colorido de los marañones, elementos que transportan al espectador a los ecosistemas salvadoreños.
La autora de las obras, Ruriko Escobar, posee una conexión profunda con El Salvador, país donde residió entre 1976 y 1984. Durante su estancia, Escobar no solo se integró a la vida nacional, sino que formó su familia antes de regresar a Japón. Desde su retorno, y junto a su hija Sakurako, se ha dedicado a difundir la riqueza histórica y cultural salvadoreña, labor que le ha permitido obtener galardones en cuatro exhibiciones previas en territorio japonés.
El evento no solo se limitó a la apreciación visual. Para ofrecer una experiencia sensorial completa, la jornada incluyó una degustación de gastronomía tradicional, permitiendo que los asistentes profundizaran en el patrimonio culinario de la nación.
A la inauguración asistieron miembros destacados de la comunidad salvadoreña, integrantes del cuerpo diplomático acreditado en Japón y funcionarios de organismos culturales y políticos locales. Este encuentro sirvió como plataforma para reavivar el sentido de arraigo entre los salvadoreños en el exterior, a la vez que proyecta una imagen positiva del país ante el público internacional.
Principal
Agresor de menor de edad es condenado a ocho años de cárcel
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, condenó a ocho años de cárcel a Boris Stanley R. G., tras encontrarlo responsable del delito de agresión sexual en menor e incapaz.
«Durante la vista pública, el Tribunal valoró las pruebas documentales, periciales y testimoniales, e impuso una condena civil», señaló el fiscal del caso.
Según las investigaciones, los hechos ocurrieron en 2024, en la jurisdicción del departamento de La Libertad.
«Según la investigación, el imputado se aprovechó de su cercanía con el entorno familiar y laboral para quedarse a solas con la víctima, de 12 años, y cometer los hechos», explicó el fiscal.
En otro caso a 16 años de prisión fue condenado Santos Rivas Portillo por tocar el cuerpo de una niña. Los hechos ocurrieron en el distrito de Jicalapa, municipio de La Libertad Costa, entre 2012 y 2019.
Rivas Portillo convivía en la misma casa de la víctima y se aprovechaba del vínculo cercano para tocarla.