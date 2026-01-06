Siete de cada 10 motociclistas salvadoreños usan mal el casco, según el Fonat

Siete de cada 10 motociclistas salvadoreños usan mal el casco, según el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat).

De acuerdo con un estudio de observacional del comportamiento en seguridad vial, el 99 % de los motociclistas sí utiliza casco, pero el 65 % lo usa de forma incorrecta.

El estudio revela que los biker usan el casco sin abrochar, sin visera, mal colocado, incluso como gorra, o llevan cascos no aptos para este tipo de transporte, como la bicicleta; o una talla incorrecta.

En el sector de motociclistas, el 88 % son hombres y el 12 %, mujeres. De acuerdo con el análisis del uso correcto del casco, las mujeres lo portan correctamente en un 47 % y los hombres en un 33 %.

En ese sentido, en la reciente reforma de la ley de tránsito se estableció que a partir del 29 de diciembre de 2025 el uso del casco certificado es obligatorio para motociclistas y sus acompañantes.

La medida conlleva el propósito de reforzar la seguridad vial y reducir los índices de siniestralidad de motociclistas que se reportan en las carreteras.

