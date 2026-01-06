Principal
Registran más de 4.5 millones de visitantes en Villa Navideña en el Centro Histórico de San Salvador
La directora general de la Autoridad del Centro Histórico, Adriana Larín, detalló que fueron más de 4.5 millones de visitantes los que se recibieron solo en la Villa Navideña ubicada en el corazón de la capital, lo que representa un crecimiento del 80 % en comparación al 2024.
«En la calle Rubén Darío, con la apertura gracias a todas las obras de infraestructura, podemos ver cómo más inmuebles están siendo restaurados. Vamos progresando. El año pasado tuvimos más de 40 inauguraciones, en esa cifra están excluidos los inmuebles que solamente han sido restaurados de fachada», explicó Larín.
La directora general indicó que se tienen incentivos para las nuevas inversiones como la exención de impuestos y las tasas municipales. Agregó que este martes Donkeys inaugura en el Centro Histórico de San Salvador a las 4:30 p.m. así como franquicias como Wendy´s y microempresarios que quieren ser ordenados, preservar y sumarse al proyecto de revitalización del corazón de la capital.
«Coordinamos labores con la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), gracias a las intervenciones, los establecimientos están elevando la calidad de cómo preparan los alimentos, los aspectos de inocuidad, desde un lugar de comida a la vista hasta un comercio como La Doña», puntualizó la funcionaria.
Siete de cada 10 motociclistas salvadoreños usan mal el casco, según el Fonat
Siete de cada 10 motociclistas salvadoreños usan mal el casco, según el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat).
De acuerdo con un estudio de observacional del comportamiento en seguridad vial, el 99 % de los motociclistas sí utiliza casco, pero el 65 % lo usa de forma incorrecta.
El estudio revela que los biker usan el casco sin abrochar, sin visera, mal colocado, incluso como gorra, o llevan cascos no aptos para este tipo de transporte, como la bicicleta; o una talla incorrecta.
En el sector de motociclistas, el 88 % son hombres y el 12 %, mujeres. De acuerdo con el análisis del uso correcto del casco, las mujeres lo portan correctamente en un 47 % y los hombres en un 33 %.
En ese sentido, en la reciente reforma de la ley de tránsito se estableció que a partir del 29 de diciembre de 2025 el uso del casco certificado es obligatorio para motociclistas y sus acompañantes.
La medida conlleva el propósito de reforzar la seguridad vial y reducir los índices de siniestralidad de motociclistas que se reportan en las carreteras.
Internacionales
Las primeras órdenes ejecutivas del nuevo alcalde y el mensaje a los inquilinos de la ciudad
l alto precio de la vivienda es una de las razones por la que miles de familias e individuos abandonan la ciudad de Nueva York todos los años, y se mudan a otros estados.
Durante los cuatro años del saliente alcalde, por ejemplo, la renta aumentó un 12 % en total, para inquilinos que viven en edificios con renta estabilizada. Para aquellos que viven en apartamentos con renta de mercado, la carga es aún más pesada. Un apartamento de un cuarto, por ejemplo, empieza a $4,200, segun Zumper.com
Así que para proteger a los millones de inquilinos en la ciudad y cumpliendo con las promesas de su campaña, Zohran Mamdani firmó tres órdenes ejecutivas destinadas a atacar el problema de accesibilidad y la falta de viviendas, desde varios ángulos.
Con la primera orden, el nuevo alcalde anunció la reapertura de la oficina para la protección de inquilinos. Esta oficina que había sido desmantelada por el alcalde saliente, Eric Adams, jugará un papel importante en facilitar acceso a los recursos que la ciudad ofrece para la prevención de desalojos, incluyendo representación legal a las familias que necesiten.
Las segunda y tercera órdenes consisten en la formación de comisiones para identificar terrenos municipales donde se puedan construir más edificios de viviendas. LIFT, por sus siglas en Inglés así como la eliminación de aquellas regulaciones burocráticas que tiendan a limitar la rápida construcción. SPEED
El impacto de estas medidas pondría fin a la escasez de viviendas, que es el principal problema en la ciudad de Nueva York. Los miembros de la LIFT y SPEED reportan sus investigaciones al nuevo alcalde para el primero de Julio de este año.
La seriedad con la que esta administración está atacando el problema de la escasez de vivienda, envía un mensaje alentador para los millones de inquilinos en los cinco condados.
Internacionales
Autoridades suizas admiten un fallo en la inspección del bar incendiado
Autoridades locales suizas admitieron el martes que en los últimos cinco años no se efectuaron las inspecciones periódicas de seguridad en caso de fuego en el bar donde un incendio mató a 40 personas.
«No se efectuaron inspecciones periódicas entre 2020 y 2025. Lo lamentamos profundamente», declaró en conferencia de prensa Nicolas Feraud, alcalde del resort de esquí Crans-Montana, cinco días después de la tragedia en el bar Le Constellation.
En su primera declaración pública desde que el sábado se abrió la investigación penal contra ellos, los dueños del bar, Jacques y Jessica Moretti, de nacionalidad francesa, se dijeron este martes «devastados e invadidos por el dolor».
«Confiamos plenamente en los investigadores para que arrojen luz y disipen los interrogantes. Estén seguros, a este respecto, de nuestra total colaboración y de que no buscaremos, de ninguna manera, zafarnos», aseguró la pareja en un comunicado.
Ambos están investigados por «homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia».
En un comunicado, el Ayuntamiento de la ciudad indicó que había revisado todos los documentos sometidos a la oficina de la fiscalía del cantón de Valais después del incendio.
Aseguró que los documentos detallan los «procedimientos administrativos sobre el cumplimiento del establecimiento».
«Aunque solo en 2025 se efectuaron más de 1.400 inspecciones de incendio en el municipio, el concejo municipal lamenta profundamente descubrir que este establecimiento no se sometió a las inspecciones periódicas entre 2020 y 2025», agregó.
Dijo que decidió encargar a una agencia especializada externa la realización de inspecciones de todos los establecimientos públicos y prohibir el uso de aparatos pirotécnicos en interiores.
El municipio de Crans-Montana «continuará haciendo todo lo posible para asegurar que una tragedia como esta no vuelva a ocurrir».
La policía de Valais dijo el lunes que había identificado a las 116 personas heridas en el incendio, de las cuales 83 continúan hospitalizadas.
La edad promedio de los fallecidos es de 19 años.