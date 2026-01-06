Internacionales
Las primeras órdenes ejecutivas del nuevo alcalde y el mensaje a los inquilinos de la ciudad
l alto precio de la vivienda es una de las razones por la que miles de familias e individuos abandonan la ciudad de Nueva York todos los años, y se mudan a otros estados.
Durante los cuatro años del saliente alcalde, por ejemplo, la renta aumentó un 12 % en total, para inquilinos que viven en edificios con renta estabilizada. Para aquellos que viven en apartamentos con renta de mercado, la carga es aún más pesada. Un apartamento de un cuarto, por ejemplo, empieza a $4,200, segun Zumper.com
Así que para proteger a los millones de inquilinos en la ciudad y cumpliendo con las promesas de su campaña, Zohran Mamdani firmó tres órdenes ejecutivas destinadas a atacar el problema de accesibilidad y la falta de viviendas, desde varios ángulos.
Con la primera orden, el nuevo alcalde anunció la reapertura de la oficina para la protección de inquilinos. Esta oficina que había sido desmantelada por el alcalde saliente, Eric Adams, jugará un papel importante en facilitar acceso a los recursos que la ciudad ofrece para la prevención de desalojos, incluyendo representación legal a las familias que necesiten.
Las segunda y tercera órdenes consisten en la formación de comisiones para identificar terrenos municipales donde se puedan construir más edificios de viviendas. LIFT, por sus siglas en Inglés así como la eliminación de aquellas regulaciones burocráticas que tiendan a limitar la rápida construcción. SPEED
El impacto de estas medidas pondría fin a la escasez de viviendas, que es el principal problema en la ciudad de Nueva York. Los miembros de la LIFT y SPEED reportan sus investigaciones al nuevo alcalde para el primero de Julio de este año.
La seriedad con la que esta administración está atacando el problema de la escasez de vivienda, envía un mensaje alentador para los millones de inquilinos en los cinco condados.
Internacionales
Autoridades suizas admiten un fallo en la inspección del bar incendiado
Autoridades locales suizas admitieron el martes que en los últimos cinco años no se efectuaron las inspecciones periódicas de seguridad en caso de fuego en el bar donde un incendio mató a 40 personas.
«No se efectuaron inspecciones periódicas entre 2020 y 2025. Lo lamentamos profundamente», declaró en conferencia de prensa Nicolas Feraud, alcalde del resort de esquí Crans-Montana, cinco días después de la tragedia en el bar Le Constellation.
En su primera declaración pública desde que el sábado se abrió la investigación penal contra ellos, los dueños del bar, Jacques y Jessica Moretti, de nacionalidad francesa, se dijeron este martes «devastados e invadidos por el dolor».
«Confiamos plenamente en los investigadores para que arrojen luz y disipen los interrogantes. Estén seguros, a este respecto, de nuestra total colaboración y de que no buscaremos, de ninguna manera, zafarnos», aseguró la pareja en un comunicado.
Ambos están investigados por «homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia».
En un comunicado, el Ayuntamiento de la ciudad indicó que había revisado todos los documentos sometidos a la oficina de la fiscalía del cantón de Valais después del incendio.
Aseguró que los documentos detallan los «procedimientos administrativos sobre el cumplimiento del establecimiento».
«Aunque solo en 2025 se efectuaron más de 1.400 inspecciones de incendio en el municipio, el concejo municipal lamenta profundamente descubrir que este establecimiento no se sometió a las inspecciones periódicas entre 2020 y 2025», agregó.
Dijo que decidió encargar a una agencia especializada externa la realización de inspecciones de todos los establecimientos públicos y prohibir el uso de aparatos pirotécnicos en interiores.
El municipio de Crans-Montana «continuará haciendo todo lo posible para asegurar que una tragedia como esta no vuelva a ocurrir».
La policía de Valais dijo el lunes que había identificado a las 116 personas heridas en el incendio, de las cuales 83 continúan hospitalizadas.
La edad promedio de los fallecidos es de 19 años.
Internacionales
Venezuela y Cuba publican listas con 55 militares muertos en captura de Maduro por EE. UU.
Cuba publicó el martes los nombres de los 32 militares muertos en el ataque de Estados Unidos en Caracas que terminó con la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro, un día después de que el Ejército venezolano difundiera esquelas de 23 uniformados fallecidos.
Maduro fue capturado el 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos se encuentran en Nueva York, donde se declararon no culpables de narcotráfico y terrorismo.
El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, aseguró el domingo que la custodia de Maduro fue asesinada «a sangre fría» por las tropas estadounidenses, que bombardearon la capital y otros tres estados del país.
Medios oficiales de la isla publicaron una lista con los efectivos cubanos muertos: 21 pertenecían al ministerio del Interior, incluidos tres oficiales de alto rango (dos coroneles y un teniente coronel).
Los 11 restantes eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en su mayoría soldados.
Del lado venezolano, el ejército publicó el lunes en su cuenta de Instagram esquelas fúnebres de 23 uniformados fallecidos, entre ellos cinco almirantes, 16 sargentos de distintos rangos y dos soldados.
Cuba y Venezuela mantienen una estrecha relación de cooperación de larga data en sectores estratégicos, como defensa, salud y educación.
Internacionales
Presidenta interina de Venezuela comienza a gobernar bajo presión
Delcy Rodríguez inicia formalmente este martes su gobierno interino en Venezuela bajo la presión de cumplir las demandas energéticas de Estados Unidos y reacomodar el chavismo sin Nicolás Maduro.
Rodríguez, de 56 años, fue investigada ante el Parlamento el lunes, casi en el mismo momento en que Maduro se declaró «no culpable» ante un juez de Nueva York de varios cargos, el principal por narcotráfico.
Maduro fue detenido junto a su esposa Cilia Flores el sábado durante un ataque estadounidense en Caracas y otras regiones del país. Flores también encara un juicio por los mismos cargos.
Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por la operación ordenada por Donald Trump que dejó decenas de muertos. Advirtió que «socavó un principio fundamental del derecho internacional».
«Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos», dijo al asumir Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro desde 2018 y primera en la línea de sucesión.
Como ocurrió el lunes, el chavismo convocó el martes a manifestaciones para exigir la liberación de Maduro, quien, vestido de presidiario, denunció ser un «prisionero de guerra».
«No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país», afirmó en la audiencia, antes de ser interrumpido por el juez.
Este martes, la Organización de Estados Americanos (OEA) celebra en Washington un Consejo Permanente extraordinario, donde volverán a verso las divisiones que genera Venezuela entre los gobiernos de derecha e izquierda de América Latina.
«Gobierno inestable»
Rodríguez visitó el mausoleo de Hugo Chávez, padre de la llamada Revolución Bolivariana, en las horas siguientes a su investidura.
Tiene el difícil reto de calmar cualquier disidencia dentro del chavismo y satisfacer las demandas de Trump, que ha dicho que tiene el control del país.
El presidente estadounidense ya le advirtió que si «no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro».
Figuras claves como los ministros del Interior y Defensa, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, permanecen en sus puestos.
«Delcy debería dormir con un ojo abierto ahora mismo», dijo a la AFP el exdiplomático estadounidense Brian Naranjo, quien fue el número dos de la embajada de su país en Venezuela entre 2014 y 2018 antes de ser expulsado por Maduro.
«Detrás de ella hay dos hombres que estarían más que felices de cortarle la garganta y tomar el control», añadió en relación a Cabello y Padrino.
La noche del lunes, se reportaron tiros cerca del palacio presidencial. Las autoridades aclararon que dispararon contra un dron que volaba sin autorización y que no hubo enfrentamientos, mientras crecían los rumores de sublevación.
El analista político Mariano de Alba estimó que el nuevo gobierno es «inestable», pero indicó «que a pesar de las diferencias internas, el chavismo tiene bien internalizado que solo en una aparente cohesión tiene posibilidad de perpetuarse en el poder».
«El objetivo principal es ganar tiempo para consolidar el reacomodo y aprovechar que las demandas y condiciones de Washington están centradas en el tema petrolero, lo que también llevará cierto tiempo concretar».
Rodríguez ya envió una primera carta a Trump en la que aboga por una relación equilibrada y de respeto.
La bolsa de Nueva York cerró alza el lunes, según algunos analistas impulsados por subidas de empresas del sector energético