Encuentran cadáver de una mujer en Troncal del Norte

Voluntarios de Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Aguilares, fueron alertados sobre el hallazgo de un cadáver dentro de un cañal a la altura del kilómetro 37 de la Carretera Troncal del Norte.

Autoridades judiciales y policiales llegaron a la escena para poder realizar el levantamiento del cuerpo que tenía aproximadamente unos ocho días de haber fallecido.

El cuerpo es de una mujer por quien ya se encontraba en un estado avanzado de putrefacción, por lo que fue sacado por los socorristas de Comandos de Salvamento de Aguilares, para que fuera llevado a Medicina Legal y determinar las causas de su muerte.

En la zona, lugareños manifestaron desconocer la identidad de la fémina y había alguna desaparecida.

