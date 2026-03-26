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Variedad pacamara destaca por su sabor y legado en El Salvador
La celebración del Día Nacional del Pacamara reunió a representantes del sector cafetalero para destacar el valor de una de las variedades más emblemáticas de El Salvador, en un evento organizado por el Instituto Salvadoreño del Café (ISC) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El presidente del ISC, Mauricio Sansivirini, anunció que este año incrementarán la producción de café. Asimismo, subrayó la importancia de este grano no solo como producto agrícola, sino como símbolo de identidad nacional.
«El pacamara representa el orgullo de nuestra caficultura y la calidad que distingue al país en los mercados internacionales. Me complace anunciar que la cosecha de café este 2026 incrementará», dijo Sansivirini.
El evento incluyó una presentación sobre el origen de esta variedad, desarrollada en la década de 1950 a partir del cruce entre pacas y maragogipe. Esta combinación dio lugar a un café que reúne productividad y adaptabilidad, junto con un perfil sensorial altamente valorado.
Asimismo, los asistentes participaron en una degustación que permitió apreciar sus características distintivas. Entre ellas sobresalen «notas intensas de chocolate y cacao, matices frutales como frutos rojos y albaricoque, así como una acidez brillante y un cuerpo cremoso», explicaron expertos.
En el marco de la actividad, también se abordaron los pilares que orientan el desarrollo del sector. En materia de regulación, detallaron que se busca garantizar competencia y libre contratación, así como asegurar el ingreso de divisas al país.
En cuanto a investigación e innovación, destacaron la necesidad de promover la investigación científica y desarrollar nuevas tecnologías para la caficultura. Además, en el ámbito de apoyo al productor, se enfatizó la importancia de brindar asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología.
Los organizadores recordaron que la historia del café en El Salvador se remonta a mediados del siglo XVIII, cuando llegó la primera planta al país, mientras que en 1846 inició su cultivo a gran escala.
«Gracias a las condiciones climáticas, las tierras fértiles y el trabajo de los salvadoreños, el café se consolidó como una de las principales actividades productivas», detalló Saúl Landaverde, representante del ISC.
Otro de los temas abordados fue la importancia ambiental del café. El Salvador forma parte del Corredor Biológico de Mesoamérica, una región que alberga entre el 7 y el 10 % de las formas de vida conocidas.
En este contexto, se explicó que el cultivo bajo sombra —con más de 70 árboles por área sembrada— aporta beneficios clave. «Brinda servicios ecosistémicos esenciales como la recarga hídrica, la regulación del microclima y la conectividad ecológica», detallaron.
Además, varias zonas cafetaleras están integradas en categorías de conservación, como áreas protegidas, reservas de biósfera y espacios reconocidos por su importancia para aves y biodiversidad, lo que refuerza el vínculo entre producción y sostenibilidad.
El pacamara ha logrado posicionarse como un café de alto valor en competencias internacionales, alcanzando calificaciones superiores a los 90 puntos y obteniendo en diversas ocasiones el reconocimiento de «Café Presidencial». Estos logros han contribuido a consolidar la reputación de El Salvador como productor de cafés de especialidad.
La conmemoración también buscó fortalecer su presencia en mercados estratégicos y fomentar el consumo interno.
«Es fundamental seguir apoyando a productores, tostadores y baristas que hacen posible mantener este nivel de excelencia», se destacó durante el encuentro.
Con este tipo de iniciativas, el país reafirma su apuesta por promover su café insignia a escala global y abrir nuevas oportunidades para la industria cafetalera.
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Se pronostica calor y lluvias puntuales para este jueves en El Salvador
Este jueves, el calor y lluvias puntuales se harán presentes en diferentes puntos del país de acuerdo al informe emitido por el Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (MARN).
Durante la mañana de hoy, el cielo estará poco nublado y para la tarde se espera que el cielo esté parcialmente nublado en la cordillera volcánica y zona montañosa norte, con lluvias puntuales en la cordillera del Bálsamo, sierra Tecapa-Chinameca y al nororiente, detalló la institución.
En la noche, el cielo estará parcialmente nublado con lluvias puntuales en sectores de la zona central y oriental, con énfasis en sectores de los departamentos de San Salvador, Cuscatlán, Cabañas y San Miguel.
Se pronostica que la velocidad del viento oscilara entre 10 y 20 kilómetros por hora con brisas ocasionales de hasta 35 km/h en la zona occidental.
La influencia de vaguadas cercanas a Centroamérica, que, junto al flujo del este, aportan humedad desde el mar Caribe, favorecerán la formación de nubosidad en el país.
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Ministerio de Trabajo desplegará inspecciones en todo el país durante Semana Santa 2026
El Ministerio de Trabajo implementará el Plan de Inspección Laboral Verano 2026 con un despliegue a escala nacional durante las vacaciones de Semana Santa, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de la normativa vigente.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que equipos de las 14 sedes departamentales serán movilizados para verificar que se cumpla el asueto remunerado en el sector privado, conforme al artículo 191 del Código de Trabajo. «Haremos un despliegue de colaboradores (…) a fin de garantizar que el asueto remunerado (…) se garantice», indicó.
El funcionario detalló que los días jueves, viernes y sábado (2, 3 y 4 de abril) corresponden como descanso remunerado, y que, en caso de que un empleado labore, deberá recibir el pago completo más un monto adicional equivalente. «Eso implica que (…) debe cancelar el 100 % de su salario más un monto extraordinario igual al día laborado», explicó.
Castro agregó que las inspecciones se concentrarán en zonas con alta actividad económica como San Salvador, Santa Ana y La Libertad, sin descuidar el resto del país. Asimismo, señaló que se han reforzado los canales de denuncia, incluyendo el centro de llamadas 130 y plataformas digitales, para que los trabajadores reporten posibles vulneraciones.
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Encargada de Negocios de EE. UU. en El Salvador conoció el trabajo de la división STORM en el Golfo de Fonseca
La encargada de Negocios de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, acompañó a la división STORM de la Policía Nacional Civil (PNC) a un recorrido por el Golfo de Fonseca.
Durante la actividad, «conoció de cerca las operaciones de vigilancia y combate al narcotráfico en la zona costera», de acuerdo a la información compartida por la Embajada de EE. UU. en el país.
La oficina diplomática destacó que las labores de los agentes de STORM son «cruciales para la seguridad regional».
El encuentro formó parte de la agenda de Fellows en la zona oriental, la cual dio inicio en una reunión con voluntarios de Peace Corps, «quienes compartieron sus proyectos en comunidades rurales, enfocados en mejorar la calidad de vida y promover el liderazgo local», se detalla en X.
Además, la diplomática se reunió en San Miguel con ex becarios y ex participantes de programas del Departamento de Estado, «quienes compartieron cómo sus experiencias en Estados Unidos han impulsado el desarrollo y la innovación en sus comunidades»
El Salvador y Estados Unidos cooperan en la lucha contra las drogas y, el pasado mes de diciembre, Fellows encabezó la transferencia de cerca de $500,000 en equipo especializado a la PNC para fortalecer esta labor.
La transferencia incluyó dos botes inflables, dos motores de borda, tres camionetas tipo pick-up y tres dispositivos TruNarc para identificar rápidamente sustancias sospechosas de ser narcóticos.
La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado (INL por sus siglas en inglés), facilitó la entrega del equipo a la División Antinarcóticos (DAN) y a la unidad costera de la PNC, STORM.
En aquel entonces, Fellows, felicitó de manera especial a la unidad STORM «por sus recientes éxitos en las costas salvadoreñas» y destacó que «sus resultados reflejan su compromiso y capacidad, y la fortaleza de la cooperación entre nuestras naciones».
De acuerdo a la encargada de Negocios, «Unidos, estamos construyendo un muro contra el crimen transnacional que beneficia a toda la región».
Fellows, quien arribó al país como nueva ministra consejera el 14 de agosto de 2025, asumió el cargo de Encargada de Negocios para continuar así con una carrera de casi 30 años de experiencia con el Departamento de Estado.