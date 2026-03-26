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Inicia la décima edición del Festival Nómada
El Salvador reafirma su posición en el mapa cultural de la región al inaugurar la décima edición del Festival Internacional Nómada. Este encuentro, que nació en 2017, ha logrado congregar a diversos exponentes del arte corporal, abarcando disciplinas como la danza contemporánea, el teatro físico, el circo y el performance. En esta ocasión, la cartelera cuenta con la participación de creadores provenientes de España, México, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, junto con una destacada selección de artistas salvadoreños.
La programación del festival busca democratizar el acceso a la cultura mediante un despliegue que incluye más de 20 actividades, muchas de ellas gratuitas. El circuito artístico no se limitará a las salas convencionales, sino que tomará plazas emblemáticas de San Salvador, como la Morazán y la Gerardo Barrios, además del Parque Cuscatlán.
La descentralización también llega a Santa Ana, donde el parque Libertad seráel escenario de diversas propuestas urbanas. Con el respaldo de instituciones como Iberescena y el Centro Cultural de España, el evento también fomenta la profesionalización del sector a través de talleres formativos y el Encuentro de Programadores de la Red Numal.
La apertura del festival se realizó el pasado 23 de marzo en el auditorio del Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán. Estuvo a cargo de los artistas españoles Marta Alonso Tejada y Pablo Reboleiro con su obra «Sofá». Esta pieza se presenta como una comedia de situación que fusiona danza, teatro, música en directo y técnicas circenses para explorar la compleja realidad de una pareja que, consumida por el trabajo y la hiperproductividad, ha perdido la capacidad de detenerse.
La trama utiliza un sofá amarillo como el eje central de sus conflictos.
Este mueble representa ese refugio cotidiano donde se supone que las parejas descansan al final del día, pero que en la obra se transforma en un campo de batalla contra el vacío y la incerteza. Los intérpretes llevan a escena fragmentos de su propia vida real, mostrando con humor y sinceridad las múltiples facetas que existen dentro de una misma relación: son amantes, pero también son productores, secretarios y gestores de su propio caos.
Bajo la dirección de Marcos PTT y con la asesoría coreográfica de figuras como Sharon Fridman y Melania Olcina, la obra se basa en el manejo del peso y la gravedad entre los cuerpos, sirve como metáfora perfecta para ilustrar la dificultad de encontrar el equilibrio en la convivencia. Mientras Pablo busca refugio en su guitarra eléctrica, Marta intenta gestionar su carga mental siguiendo las recomendaciones de su terapeuta, creando momentos que oscilan entre la complicidad de los payasos clásicos y la tensión de la vida moderna.
El espectáculo destaca por su capacidad de conectar con el espectador a través de la risa fresca y el reconocimiento de las propias manías. Al final, más allá de las peleas y el agotamiento, la obra plantea una reflexión sobre la soledad y el miedo a no ser productivo cuando el ruido externo se apaga.
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Guatemala presentó su oferta turística para Semana Santa
Guatemala es uno de los principales destinos de Centroamérica para visitar en Semana Santa debido a su riqueza cultural y gastronómica, así como su turismo religioso.
En ese sentido, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) presentó recientemente en El Salvador su oferta turística para el período vacacional, así como su plan de seguridad.
Byron Arango, director del departamento de asistencia turística del Inguat, destacó que del 28 de marzo al 5 de abril esperan un importante flujo de visitantes salvadoreños, el cual representa a alrededor de 60 % de los extranjeros que llegan al país en Semana Santa.
«En Guatemala tenemos mucho turismo por hacer. El Salvador representa un 60 % de todas las visitas de extranjeros en Semana Santa, por tanto, es un público prioritario y un mercado importante para nosotros», destacó.
Para ese período desarrollarán diferentes actividades de atención, asistencia, acompañamiento seguro y supervisión de servicios turísticos. Los interesados en información y atención pueden llamar al 1500 o a +502 22902810, y consultar las diferentes redes sociales.
Arango indicó que desplegarán quioscos de información y asistencia turística en Ciudad de Cayalá, Palacio de la Cultura, Antigua Guatemala, Panajachel, Petén, Quetzaltenango y Esquipulas, mientras que las oficinas de información estarán en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Cobán, Aeropuerto Mundo Maya, entre otros destinos. Los horarios de atención serán de 8 a.m. hasta las 6 p.m.
Es importante destacar que el Gobierno guatemalteco desplegará a agentes policiales por todo el país con la finalidad de brindar seguridad a los turistas nacionales e internacionales.
«Ninguno de los destinos turísticos está siendo afectado por temas de violencia o pandillas», aseguró.
Por otra parte, Arango dijo que entre los destinos más importantes para visitar el volcán de Fuego y Pacaya, el lago de Atitlán y sus pueblos pintorescos, así como Cobán, Chichicastenango, Antigua Guatemala, y Quetzaltenango.
«En Guatemala van a ver diferentes tradiciones, bailes y rituales para esta época. Tenemos mucho que hacer en los destinos variados», remarcó.
Por otra parte, qutoridades del Inguat presentaron los destinos más importantes para visitar en Semana Santa.
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La OMS alerta sobre «preocupante» situación sanitaria en Cuba
El jefe de la OMS afirmó el miércoles que la situación sanitaria en Cuba es «profundamente preocupante», en momentos en que el bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos agrava la crisis energética de la isla.
Cuba ha sufrido siete apagones generales desde finales de 2024, incluidos dos la semana pasada, debido al envejecimiento de sus centrales eléctricas y a la escasez de combustible.
«La salud debe protegerse a toda costa y nunca quedar a merced de la geopolítica, los bloqueos energéticos y los cortes de electricidad», declaró en X el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
«La situación en Cuba es profundamente preocupante en tanto el país se esfuerza por mantener la prestación de servicios de salud en un momento de inmensa turbulencia», dijo, al subrayar que la escasez de energía «ha estado afectando a la salud».
El envejecido sistema de generación eléctrica de Cuba está en ruinas, y en algunas partes de la isla los cortes de luz diarios de hasta 20 horas se han convertido en la norma.
La situación se ha deteriorado desde que el principal aliado regional de Cuba, el mandatario venezolano Nicolás Maduro, fue derrocado en una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero, y desde que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con sancionar a los países que suministraran petróleo la isla de gobierno comunista.
Ningún petrolero ha entrado en Cuba desde el 9 de enero, lo que también ha obligado a las aerolíneas a reducir sus vuelos a la isla, un duro golpe para el sector turístico, vital para el país.
El jefe de la OMS dijo que los informes muestran que los hospitales cubanos han tenido dificultades para mantener los servicios de urgencias y cuidados intensivos.
«En el último mes se han pospuesto miles de cirugías, y las personas que necesitan atención, desde pacientes con cáncer hasta mujeres embarazadas que se preparan para el parto, han sido expuestas a riesgos debido a la falta de energía para hacer funcionar los equipos médicos y mantener la cadena de frío de las vacunas», señaló Tedros.
«Los hospitales, clínicas y ambulancias de Cuba se necesitan ahora más que nunca, y deben recibir apoyo para poder realizar su labor de salvar vidas», enfatizó.
Además de los cortes diarios, los precios del combustible se han disparado, el transporte público escasea y la basura se acumula porque los camiones de limpieza ya no circulan.
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Andrea Aguilar asume la dirección de Miss Universo El Salvador
En un giro significativo para la industria del entretenimiento y la belleza en el país, Andrea Aguilar, a través de un video en redes sociales, se presentó oficialmente como la nueva propietaria y directora nacional de la franquicia Miss Universo El Salvador. Este movimiento marca el inicio de una gestión liderada por AMA Consulting, firma que recientemente integró a su portafolio la marca de la revista Maxim Latinoamérica, consolidando ahora su liderazgo con el certamen de belleza más importante del mundo.
Durante su intervención, Aguilar enfatizó que su administración no solo busca mantener la tradición, sino transformar el certamen en una herramienta de desarrollo nacional. La empresaria aseguró que esta transición representa un compromiso firme con la excelencia y la modernización de la plataforma.
La nueva directora fue clara al establecer los objetivos de esta etapa, destacando que el enfoque principal será el profesionalismo y la transparencia. Aguilar compartió su entusiasmo por el proyecto mencionando lo siguiente:
«Hoy inicia una nueva etapa con profundo sentido de responsabilidad, visión y compromiso con El Salvador. Impulsaremos este certamen como uno moderno, transparente, estratégico y alineados a los estándares internacionales. Este evento no es únicamente una competencia, es una plataforma de oportunidades diseñada para visibilizar, formar, dar voz y proyectar el talento de la mujer salvadoreña hacia nuevos escenarios», expresó.
El anuncio también subrayó la importancia de aprovechar el buen momento que atraviesa la imagen de El Salvador a nivel global. Para la nueva dirección, el certamen debe estar a la altura de las grandes producciones del mundo, sirviendo como un escaparate que refuerce el prestigio del país en el exterior.
«Nos sumamos al prestigio que hoy posiciona a la marca El Salvador ante el mundo, con el firme compromiso de ofrecer un evento de calidad a la altura de grandes producciones internacionales. Reconocemos la oportunidad de continuar proyectado a nuestro país como un referente en la industria de espectáculo y la belleza», añadió.
En su discurso también reconoció la trayectoria de quienes han portado la corona en años anteriores. Aguilar se comprometió a integrar este legado en su nueva visión, asegurando que la experiencia de las soberanas previas es vital para la identidad del concurso.
«Uno de nuestros pilares será también reconocer, integrar y respaldar a nuestras ex reinas quienes han sido parte fundamental de esta historia y continúan siendo embajadoras de nuestra identidad. Agradezco la confianza depositada en mí, estoy convencida de que trabajando con visión y propósito seguiremos construyendo una tribuna que inspire, transforme y eleve el nombre de nuestro amado país», indicó.
Con este anuncio, Miss Universo El Salvador se prepara para una producción que promete elevar los estándares de formación y logística, buscando que la representante salvadoreña no solo compita, sino que destaque bajo una estrategia de alto impacto global.