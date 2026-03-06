Principal
Vaguada provocará lluvias puntuales y ambiente caluroso en El Salvador
El Salvador continuará este viernes con ambiente caluroso y probabilidad de lluvias en distintos puntos del territorio debido a la influencia de una vaguada sobre Centroamérica, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De acuerdo con el pronóstico, durante la mañana el cielo se mantendrá poco nublado, mientras que por la tarde podrían presentarse lluvias puntuales en sectores de la cordillera Apaneca-Ilamatepec y en la cordillera del Bálsamo.
La institución también prevé que al final de la tarde incremente la nubosidad con posibilidad de tormentas eléctricas en la franja norte del país, principalmente en el norte de Santa Ana, Chalatenango, Cabañas y algunos sectores de la zona oriental.
Según el informe meteorológico, estas precipitaciones podrían desplazarse durante la noche hacia el centro y occidente del territorio nacional, favorecidas por el aporte de humedad proveniente del mar Caribe asociado al flujo del este.
Las autoridades señalaron que el calor persistirá con temperaturas máximas entre los 32 °C y 40 °C, con valores más altos en zonas cercanas al lago de Güija, Nueva Concepción, el embalse Cerrón Grande y puntos del oriente del país.
El MARN indicó además que se esperan vientos entre 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales de hasta 30 km/h, así como la presencia de corrientes de retorno a lo largo de la costa salvadoreña.
Trump homenajea a Messi y al Inter Miami en la Casa Blanca
En una ceremonia muy protocolar pero amenizada por las bromas de Trump, que estuvo flanqueado en el atril por el capitán Messi y por Jorge Mas, copropietario del club floridano, una treintena de integrantes del club fueron destacados por su histórica campaña de 2025, año en que ganaron su primer título en la liga norteamericana.
«Mi hijo me dijo: ‘¿Papá, sabes quién va a venir hoy?’ Le dije ‘No, no sé, tengo muchas cosas encima’. Me dijo ‘¡Messi!’», bromeó el mandatario estadounidense para comenzar el evento, que fue precedido por un parte sobre las operaciones de la guerra en Irán.
Mi hijo «es un gran fanático del fútbol tuyo y de un señor llamado Ronaldo. Cristiano es grandioso, ustedes son grandes campeones y atletas en su deporte», le dijo Trump a un Messi visiblemente nervioso.
El mandatario, entre cuyos deportes predilectos no se cuenta el fútbol, hizo un recuento de la campaña de Las Garzas hasta su triunfo en la final del pasado diciembre ante Vancouver Whitecaps.
Destacó su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA, disputado a mediados de 2025 en Estados Unidos, donde el club floridano ganó su primer partido oficial ante un club europeo, el Oporto portugués.
Trump incluso se tomó el tiempo para describir el gol de tiro libre del campeón mundial argentino que les dio la victoria en ese juego.
«¿Seré capaz de hacerlo si lo intento?», le preguntó a Mas, dueño principal de esta franquicia también propiedad del exfutbolista inglés David Beckham.
Durante su discurso, Trump elogió a Messi como «un ganador» y dijo que, aunque vio jugar a Pelé, cree que el argentino «es mejor».
Además resaltó el logro de La Pulga de consagrarse como Jugador Más Valioso (MVP) durante dos temporadas consecutivas, un récord en la MLS. «Viniste y ganaste con toda la presión. Felicitaciones».
El astro argentino, de 38 años, ha mantenido históricamente distancia de actos con connotación política.
En enero de 2025 se ausentó de la ceremonia en la que el entonces presidente, el demócrata Joe Biden, le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, uno de los mayores reconocimientos civiles de Estados Unidos.
Durante el inventario de elogios al Inter, Trump también saludó personalmente a otros argentinos como Javier Mascherano, a quien se refirió como «un tremendo entrenador», y los jugadores Tadeo Allende y Rodrigo De Paul.
También felicitó al delantero uruguayo Luis Suárez por ser «uno de los mejores goleadores de todos los tiempos», y bromeó junto al secretario de Estado, Marco Rubio, sobre el hecho de que en el Inter todos los jugadores eran atractivos.
«¿Tienen algún jugador que no sea atractivo?», afirmó el líder republicano, cuyo país albergará junto a México y Canadá el Mundial de 2026.
Al término de la ceremonia, Jorge Mas y Messi le regalaron a Trump una camiseta con el dorsal 47 (su número presidencial) y una pelota conmemorativa.
La visita del plantel, que terminó en el Despacho Oval, hizo las veces de escala especial antes del partido que Las Garzas disputarán este domingo ante DC United por la tercera fecha de la MLS.
Juanes lanza «JuanesTeban», un viaje entre la luz, la cumbia y el rock
El cantautor colombiano Juanes presentó su nuevo álbum «JuanesTeban», su duodécima producción discográfica, con la que explora distintas facetas de su identidad musical y personal. El proyecto llega tras el lanzamiento de «Vida Cotidiana» en 2023 y marca una etapa más luminosa y festiva en su carrera artística.
El artista explicó que con este nuevo trabajo buscó recuperar la alegría y el ritmo de la música latinoamericana. «Quise buscar un poco más de luz y alegría. Deseaba volver al baile y la cumbia; esa parte tan latinoamericana, la raíz del folclor», señaló el cantante durante la presentación del disco.
«JuanesTeban» es un álbum conceptual que gira en torno a la dualidad. En él, el músico plantea dos caras de su personalidad artística: Juanes, el cantante reconocido mundialmente, y Teban, su alter ego, que representa su lado más introspectivo y emocional.
La producción incluye 16 canciones que combinan distintos estilos musicales. Entre ellas destacan «Una Noche Contigo», «Muérdeme», interpretada junto a Bomba Estéreo, y «Madre», un tema acústico dedicado a su madre Alicia, considerado uno de los momentos más emotivos del disco.
El álbum también incluye colaboraciones con artistas de distintos países de la región, como Mon Laferte, Vivir Quintana, Rawayana y Conociendo Rusia, quienes aportan diversos matices sonoros a la propuesta musical.
En la producción del disco, el cantante trabajó junto al productor argentino Nicolás Cotton, con quien buscó un sonido que mezclara lo vintage con lo moderno. Para ello, grabaron con instrumentos y amplificadores tradicionales, tratando de rescatar la esencia de las grabaciones clásicas.
Además de la música, el proyecto incorpora un componente visual especial. Por primera vez, Juanes incluyó ilustraciones realizadas por él mismo para acompañar las canciones, reflejando emociones y contextos que complementan la narrativa del álbum.
Con más de dos décadas de carrera, el artista continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música latina. Ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, Juanes ha marcado generaciones con éxitos como «A Dios le Pido» y «La Camisa Negra», y ahora inicia una nueva etapa con «JuanesTeban», que también será presentado en festivales y giras internacionales durante 2026.
Mujer acusada de traficar con personas es enviada a juicio
La presunta traficante de personas, Rosa Rina Valladares Mejía, de 49 años, será enjuiciada por un tribunal de sentencia tras una orden emitida por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La mujer es acusada por la Fiscalía General de la República de haberle prometido a tres víctimas, llevarlas a Estados Unidos de forma irregular. Para pactar el viaje se reunieron en noviembre de 2023, en esa oportunidad les solicitó $2,500, manifestándoles que los iba trasladar a México ya que en ese país ella tenía muy buenos contactos que le ayudarían a ingresarlos a Estados Unidos.
En la denuncia interpuesta por los afectados, aseguran que entregaron el dinero pactado para emprender el viaje, pero cuando se llegó la fecha indicada la imputada no llegó y tampoco les regresó el dinero.
Se agrega que las víctimas al sostener comunicación con Valladares Mejía, se les informó que el viaje se iba reprogramar y cuando llegó la nueva fecha no se comunicó con ellos y se fueron a buscarla.
Al encontrarla discutieron con ella y le exigieron que les reintegrara el dinero entregado. La mujer solo les reembolsó $250 y se habría comprometido a regresarles el resto en cuotas mensuales de $150, pero no lo hizo.
En la audiencia preliminar se dijo que después de varios meses sin recibir el dinero y no tener ninguna comunicación con la imputada, en noviembre de 2024 las víctimas interpusieron la denuncia.
En la resolución de la audiencia preliminar el juez admitió la prueba presentada por la Fiscalía y que en la vista pública sea discutida, los testimonios de las víctimas han sido ofrecido para el juicio.