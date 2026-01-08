Internacionales
Trump sugirió que podría viajar a Venezuela
El presidente estadounidense Donald Trump declaró el miércoles por la noche que Estados Unidos espera permanecer al mando de Venezuela durante años mientras reconstruye el sector petrolero del país sudamericano, y sugirió que en el futuro podría viajar a la nación bajo supervisión estadounidense.
“Creo que en algún momento será seguro”, dijo Trump durante una extensa entrevista con The New York Times en la Oficina Oval, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de visitar Venezuela.
El mandatario estadounidense afirmó que el gobierno interino venezolano —compuesto enteramente por ex leales al ahora encarcelado Nicolás Maduro— “nos está dando todo lo que consideramos necesario”, según reportó el periódico neoyorquino.
Cuando se le consultó cuánto tiempo planea Estados Unidos mantener la supervisión directa de la nación sudamericana, con la amenaza latente de acción militar estadounidense desde una armada apostada en la costa, Trump respondió: “Solo el tiempo lo dirá”.
“Lo reconstruiremos de una manera muy rentable”, dijo el presidente durante la entrevista de casi dos horas. “Vamos a usar petróleo, y vamos a tomar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”.
Las declaraciones de Trump se produjeron horas después de que funcionarios de su administración anunciaran que Estados Unidos planea asumir efectivamente el control de la venta del petróleo venezolano por tiempo indefinido, como parte de un plan de tres fases que el secretario de Estado Marco Rubio presentó a miembros del Congreso.
Según el diario, Trump no proporcionó un rango de tiempo preciso sobre cuánto tiempo permanecerá Estados Unidos como supervisor político de Venezuela. Cuando se le preguntó si serían tres meses, seis meses, un año o más tiempo, el presidente respondió: “Yo diría mucho más tiempo”.
Durante la entrevista, Trump se deleitó con el éxito de la operación que irrumpió en el complejo fuertemente fortificado en Caracas y resultó en la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, reportó The New York Times.
El presidente dijo que había seguido el entrenamiento de las fuerzas para la operación, hasta la creación de una réplica a tamaño real del complejo en una instalación militar en Kentucky, según el medio.
El presidente Donald Trump observa las operaciones militares en Venezuela junto al secretario de Estado Marco Rubio en Mar-a-Lago, el 3 de enero de 2026. Trump reveló que siguió el entrenamiento de las fuerzas hasta la creación de una réplica del complejo de Maduro en Kentucky. (Molly Riley/La Casa Blanca vía AP)
“Sabes que no tuviste un Jimmy Carter estrellando helicópteros por todos lados, que no tuviste un desastre de Afganistán de Biden donde no pudieron hacer la maniobra más simple”, dijo Trump, contrastando la operación con acciones de sus predecesores, citó el Times.
Trump afirmó que ya había comenzado a generar dinero para Estados Unidos al tomar petróleo que había estado bajo sanciones. Se refirió a su anuncio del martes por la noche de que Estados Unidos obtendría entre 30 y 50 millones de barriles de crudo pesado venezolano.
Sin embargo, no ofreció un período de tiempo para ese proceso y reconoció que tomaría años revivir el descuidado sector petrolero del país. “El petróleo tomará un tiempo”, dijo.
El mandatario no respondió preguntas sobre por qué reconoció a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como nueva líder de Venezuela en lugar de respaldar a María Corina Machado, la líder opositora cuyo partido encabezó una exitosa campaña electoral contra Maduro en 2024 y recientemente ganó el Premio Nobel de la Paz.
Trump declinó comentar cuando se le preguntó si había hablado con Rodríguez. “Pero Marco habla con ella todo el tiempo”, dijo refiriéndose al secretario de Estado, y agregó: “Te diré que estamos en comunicación constante con ella y la administración”.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez en su ceremonia de juramentación como presidenta interina de Venezuela, el 5 de enero de 2026. Trump no respondió por qué la reconoció en lugar de respaldar a la opositora María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz. (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
El presidente tampoco hizo compromisos sobre cuándo se celebrarían elecciones en Venezuela, que tuvo una larga tradición democrática desde finales de la década de 1950 hasta que Hugo Chávez tomó el poder en 1999.
Trump declinó decir qué podría impulsarlo a poner fuerzas estadounidenses en tierra en el país. “No me gustaría decirles eso”, dijo. Cuando se le preguntó si insertaría tropas estadounidenses si el gobierno venezolano le bloqueara el acceso al petróleo del país, o si las enviaría si Venezuela se negara a expulsar al personal ruso y chino, Trump respondió: “No puedo decirles eso. Realmente no me gustaría decirte eso, pero nos están tratando con gran respeto”.
Trump reiteró que los aliados de Maduro están cooperando con Estados Unidos, a pesar de sus declaraciones públicas hostiles. “Nos están dando todo lo que consideramos necesario”, dijo. “No olviden que nos quitaron el petróleo hace años”, agregó, refiriéndose a la nacionalización de instalaciones construidas por compañías petroleras estadounidenses.
Internacionales
Petro y Trump acordaron «acciones conjuntas» para combatir al ELN en Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense Donald Trump acordaron realizar «acciones conjuntas» para golpear a la guerrilla ELN, que opera en la frontera con Venezuela, dijo el jueves el ministro del Interior colombiano Armando Benedetti.
Tras una escalada de tensiones a raíz de los bombardeos estadounidenses en Caracas, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y amenazas de posibles acciones militares en Colombia, Petro y Trump bajaron el tono en una llamada telefónica el miércoles por la noche, la primera entre ambos mandatarios.
Trump y Petro «se comprometieron a hacer acciones conjuntas» contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que desafía al gobierno de Petro con constantes ataques y secuestros de uniformados tras fallidas negociaciones de paz, dijo Benedetti en entrevista con Blu Radio.
En diciembre, el ELN ordenó el confinamiento de civiles en las zonas bajo su dominio, en lo que llamó un «paro armado» para responder a «las amenazas de intervención de Trump».
En la llamada, el izquierdista Petro aceptó una invitación de Trump para una reunión en Washington y le pidió «que se ayudara a golpear duro al ELN en la frontera» con Venezuela, aseguró Benedetti.
Según el ministro, los guerrilleros «siempre terminaban en Venezuela» tras combates con la fuerza pública colombiana. «Había veces que Venezuela ayudaba y otras veces que no», sostuvo.
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros en la que diferentes grupos armados se disputan las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.
Para Benedetti, es necesario que los guerrilleros «también sean atacados en la retaguardia cuando son atacados aquí».
Petro intentó sin éxito negociar la paz con el ELN tras su llegada al poder en 2022, como parte de su política para desmovilizar a todos los grupos armados mediante el diálogo.
Los diálogos con el ELN están suspendidos tras una ofensiva de los rebeldes contra combatientes de otra guerrilla en una zona fronteriza conocida como el Catatumbo, hace un año, que dejó un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados.
Internacionales
Fuertes vientos y nevadas ponen en alerta a varios países europeos
Una parte de Europa se preparaba este jueves para afrontar fuertes inclemencias meteorológicas, debido a la tormenta Goretti en el Reino Unido y Francia, y a la tormenta de nieve Elli en Alemania.
Con rachas de viento que se anuncian «excepcionales», según la agencia meteorológica británica (Met Office), la tormenta Goretti, acompañada de nevadas, barrerá el Reino Unido a partir del final de la jornada del jueves y alcanzará las costas francesas.
En el Reino Unido, donde importantes nevadas podrían afectar al sur y al centro del país -con hasta 30 centímetros en las Midlands—, el jefe de previsiones del Met Office, Neil Armstrong, advirtió que la tormenta Goretti presenta «riesgos múltiples».
Los vientos más violentos deberían golpear el oeste de Cornualles y las islas Sorlingas, donde las rachas podrían alcanzar hasta 160 km/h.
En Francia, ya afectado por un episodio de nieve a comienzos de semana, se esperan rachas de hasta 160 km/h en el departamento de La Mancha (norte), que se encuentra bajo la alerta meteorológica de nivel más alto y donde las escuelas permanecerán cerradas el viernes.
También se emitieron alertas en una treintena de departamentos del noroeste.
Alemania se prepara para una tormenta de nieve. Varias ciudades del norte del país, entre ellas Hamburgo y Bremen, tienen previsto cerrar las escuelas el viernes debido al paso de la tormenta Elli, que vendrá acompañada de fuertes vientos desde la noche del jueves al viernes.
La tormenta debe barrer todo el país, afectando especialmente al norte y al noreste, donde se esperan hasta 15 centímetros de nieve.
Las temperaturas mínimas deberían caer este fin de semana hasta los -10 grados, e incluso hasta -20 grados de forma local, precisó a la AFP Andreas Walter, meteorólogo del servicio nacional de meteorología (DWD).
El episodio es excepcional en comparación con los últimos inviernos suaves en Alemania, «consecuencia del calentamiento climático», explicó a la AFP.
En contraste, el Instituto Meteorológico de Noruega indicó el jueves que el archipiélago de Svalbard, en pleno corazón del Ártico, registró la temperatura más alta del país, por encima de cero. Y el 22 de diciembre, en Longyearbyen, su capital, hizo más calor que en Sevilla.
Internacionales
Venezuela libera «número importante» de presos por razones políticas, incluidos extranjeros
Un «número importante» de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, son liberados en Venezuela, anunció el jueves el jefe del Parlamento, sin dar mayores detalles.
Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero en la que capturó al mandatario depuesto Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
Ambos se encuentran en Nueva York, donde se enfrentan a la justicia por varios cargos, incluido narcotráfico.
«Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras», dijo el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
«Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento», señaló en declaraciones a la prensa en el palacio Legislativo, sin precisar la cantidad de personas que quedarán en libertad.
«Buenas noticias!», escribió en la red X el abogado Alfredo Romero de la oenegé Foro Penal, defensora de detenidos por razones políticas en Venezuela.
«Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros», completó Romero.
El jefe parlamentario agradeció al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a Catar, «que de manera presta atendieron el llamado» de la presidenta interina.
«Es un gesto unilateral del gobierno bolivariano», aseguró al mismo tiempo Rodríguez.
Foro Penal contabiliza 806 presos por razones políticas en Venezuela, de ellos 175 militares.