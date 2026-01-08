Internacionales
Tres muertos deja ataque armado en exclusiva zona residencial de Ecuador
Tres personas murieron en un ataque armado perpetrado la noche del miércoles en una urbanización privada de la Isla Mocolí, una exclusiva zona residencial del cantón (municipio) Samborondón, en la provincia costera de Guayas, en el suroeste de Ecuador, confirmó hoy jueves el ministro del Interior, John Reimberg.
Según informes difundidos por la prensa local, el incidente ocurrió en una cancha deportiva de la urbanización Mocolí Golf Club, a la que los atacantes ingresaron de forma violenta, tras vulnerar varios filtros de seguridad y agredir a uno de los guardias.
Los agresores, que llegaron en varios vehículos, vestían prendas similares a las de los policías y militares, portaban pistolas y fusiles, y abrieron fuego en la cancha, donde quedaron los cuerpos de las víctimas.
El ministro Reimberg declaró al canal de televisión Ecuavisa que, según las primeras investigaciones, las víctimas no residían en esa urbanización, sino que habían sido invitadas por alguien.
Indicó que las personas ultimadas en el tiroteo tenían antecedentes penales por delitos como tráfico internacional de sustancias, asesinatos y robos, entre otros.
Precisó que uno de los fallecidos fue identificado como Stalin Rolando Olivero Vargas, alias «Marino», cabecilla de la organización criminal ecuatoriana «Los Lagartos» y considerado como un «objetivo de alto valor» por la Policía Nacional.
«Los Lagartos» es una organización criminal activa en Ecuador asociada con delitos como narcotráfico, sicariato, extorsión, robos y secuestros, que opera principalmente en zonas del sur de la ciudad de Guayaquil, capital de Guayas, y también se le vincula con actividades delictivas en otras zonas de la región de la costa.
El triple asesinato se suma a una serie de hechos violentos que han sacudido la provincia de Guayas en los últimos meses, en el marco de una escalada del crimen organizado.
Internacionales
Petro y Trump acordaron «acciones conjuntas» para combatir al ELN en Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense Donald Trump acordaron realizar «acciones conjuntas» para golpear a la guerrilla ELN, que opera en la frontera con Venezuela, dijo el jueves el ministro del Interior colombiano Armando Benedetti.
Tras una escalada de tensiones a raíz de los bombardeos estadounidenses en Caracas, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y amenazas de posibles acciones militares en Colombia, Petro y Trump bajaron el tono en una llamada telefónica el miércoles por la noche, la primera entre ambos mandatarios.
Trump y Petro «se comprometieron a hacer acciones conjuntas» contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que desafía al gobierno de Petro con constantes ataques y secuestros de uniformados tras fallidas negociaciones de paz, dijo Benedetti en entrevista con Blu Radio.
En diciembre, el ELN ordenó el confinamiento de civiles en las zonas bajo su dominio, en lo que llamó un «paro armado» para responder a «las amenazas de intervención de Trump».
En la llamada, el izquierdista Petro aceptó una invitación de Trump para una reunión en Washington y le pidió «que se ayudara a golpear duro al ELN en la frontera» con Venezuela, aseguró Benedetti.
Según el ministro, los guerrilleros «siempre terminaban en Venezuela» tras combates con la fuerza pública colombiana. «Había veces que Venezuela ayudaba y otras veces que no», sostuvo.
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros en la que diferentes grupos armados se disputan las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.
Para Benedetti, es necesario que los guerrilleros «también sean atacados en la retaguardia cuando son atacados aquí».
Petro intentó sin éxito negociar la paz con el ELN tras su llegada al poder en 2022, como parte de su política para desmovilizar a todos los grupos armados mediante el diálogo.
Los diálogos con el ELN están suspendidos tras una ofensiva de los rebeldes contra combatientes de otra guerrilla en una zona fronteriza conocida como el Catatumbo, hace un año, que dejó un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados.
Internacionales
Fuertes vientos y nevadas ponen en alerta a varios países europeos
Una parte de Europa se preparaba este jueves para afrontar fuertes inclemencias meteorológicas, debido a la tormenta Goretti en el Reino Unido y Francia, y a la tormenta de nieve Elli en Alemania.
Con rachas de viento que se anuncian «excepcionales», según la agencia meteorológica británica (Met Office), la tormenta Goretti, acompañada de nevadas, barrerá el Reino Unido a partir del final de la jornada del jueves y alcanzará las costas francesas.
En el Reino Unido, donde importantes nevadas podrían afectar al sur y al centro del país -con hasta 30 centímetros en las Midlands—, el jefe de previsiones del Met Office, Neil Armstrong, advirtió que la tormenta Goretti presenta «riesgos múltiples».
Los vientos más violentos deberían golpear el oeste de Cornualles y las islas Sorlingas, donde las rachas podrían alcanzar hasta 160 km/h.
En Francia, ya afectado por un episodio de nieve a comienzos de semana, se esperan rachas de hasta 160 km/h en el departamento de La Mancha (norte), que se encuentra bajo la alerta meteorológica de nivel más alto y donde las escuelas permanecerán cerradas el viernes.
También se emitieron alertas en una treintena de departamentos del noroeste.
Alemania se prepara para una tormenta de nieve. Varias ciudades del norte del país, entre ellas Hamburgo y Bremen, tienen previsto cerrar las escuelas el viernes debido al paso de la tormenta Elli, que vendrá acompañada de fuertes vientos desde la noche del jueves al viernes.
La tormenta debe barrer todo el país, afectando especialmente al norte y al noreste, donde se esperan hasta 15 centímetros de nieve.
Las temperaturas mínimas deberían caer este fin de semana hasta los -10 grados, e incluso hasta -20 grados de forma local, precisó a la AFP Andreas Walter, meteorólogo del servicio nacional de meteorología (DWD).
El episodio es excepcional en comparación con los últimos inviernos suaves en Alemania, «consecuencia del calentamiento climático», explicó a la AFP.
En contraste, el Instituto Meteorológico de Noruega indicó el jueves que el archipiélago de Svalbard, en pleno corazón del Ártico, registró la temperatura más alta del país, por encima de cero. Y el 22 de diciembre, en Longyearbyen, su capital, hizo más calor que en Sevilla.
Internacionales
Venezuela libera «número importante» de presos por razones políticas, incluidos extranjeros
Un «número importante» de detenidos por razones políticas, incluidos extranjeros, son liberados en Venezuela, anunció el jueves el jefe del Parlamento, sin dar mayores detalles.
Se trata de las primeras excarcelaciones bajo el interinato de Delcy Rodríguez, que asumió funciones de manera temporal tras una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero en la que capturó al mandatario depuesto Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
Ambos se encuentran en Nueva York, donde se enfrentan a la justicia por varios cargos, incluido narcotráfico.
«Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras», dijo el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
«Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento», señaló en declaraciones a la prensa en el palacio Legislativo, sin precisar la cantidad de personas que quedarán en libertad.
«Buenas noticias!», escribió en la red X el abogado Alfredo Romero de la oenegé Foro Penal, defensora de detenidos por razones políticas en Venezuela.
«Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros», completó Romero.
El jefe parlamentario agradeció al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a Catar, «que de manera presta atendieron el llamado» de la presidenta interina.
«Es un gesto unilateral del gobierno bolivariano», aseguró al mismo tiempo Rodríguez.
Foro Penal contabiliza 806 presos por razones políticas en Venezuela, de ellos 175 militares.