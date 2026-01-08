Sistema Integrado de Salud brindó 179,869 consultas en la Navidad y Fin de Año

El Banco Central de Reserva (BCR) presentó ayer los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera 2025, la cual destacó como principal resultado que el 46.9 % de las personas encuestadas posee una cuenta de ahorro en una institución financiera formal.

De esa cantidad, 79 de cada 100 personas tiene una tarjeta de débito asociada a esta cuenta. La encuesta se realizó a personas de 18 años en adelante, de zonas urbanas y rurales en los 14 departamentos del país, alcanzando una muestra representativa de 10,776 hogares.

De acuerdo con Douglas Rodríguez, presidente del BCR, el dato representa un incremento considerable respecto a los de la última encuesta de 2022, puesto que ese ejercicio reveló que que el 28 % de la población adulta poseía una cuenta de ahorro.

«Estos resultados son de un trabajo intenso del Gobierno del presidente Nayib Bukele y acciones en materia de inclusión, educación e innovación financiera que se han implementado», afirmó.

Entre las iniciativas, Rodríguez mencionó el Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera en el cual trabajan 10 instituciones de Gobierno de forma articulada, a través del cual se aprobó la Política Nacional de Inclusión y Educación Financiera y La estrategia Nacional de Educación Financiera

«El señor presidente Nayib Bukele ha colocado la educación como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de El Salvador, y desde el ámbito de actuación el Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera uno de los principales objetivos es fortalecer la educación financiera, razón por la cual lanzamos la Estrategia Nacional de Educación Financiera, orientada a que la población adquiera conocimientos, desarrolle habilidades y fomente actitudes responsables en la gestión de sus finanzas personales y empresariales», añadió.

El presidente del BCR destacó que los resultados proporcionan un diagnóstico sólido y actualizado sobre el nivel de inclusión y educación financiera, tanto a escala nacional como departamental, sobre aspectos como el acceso y uso de productos y servicios financieros, el uso de canales digitales, el nivel de conocimientos financieros de la población y la actualización del indicador de alfabetización financiera.

«También permite identificar las principales barreras de acceso, las brechas de género y otros elementos relevantes para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia estadística y para el diseño de estrategias por parte de los proveedores de servicios financieros», indicó.

Entre otros aspectos, la encuesta también reveló que el acceso al crédito muestra avances relevantes: el 23.0 % de la población cuenta con algún tipo de préstamo y el 10.8 % de las personas entrevistadas posee una tarjeta de crédito.

Asimismo, el 22.4 % de las personas encuestadas cuenta con algún tipo de seguro formal, principalmente seguros de vida (13.3 %) y seguro médico (7.1 %)

Mientras que el 20.1 % de la población posee una cuenta de ahorro previsional, concentrándose el 82.9 % en las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Respecto a las remesas familiares, descubrió que el 25.8 % de las personas entrevistadas dijo que ha recibido remesas a través de canales formales como empresas remesadoras y abonos en cuentas de ahorro.

También arrojó que Transfer365, el sistema de transferencias interbancarias del BCR, se consolida como el principal servicio de transferencias interbancarias, al concentrar el 93.0 % de las operaciones de las personas que las realizan.

Por su parte el indicador de alfabetización financiera registró un puntaje de 14.3 sobre un máximo de 21.

