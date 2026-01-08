Principal
Sistema Integrado de Salud brindó 179,869 consultas en la Navidad y Fin de Año
El ministro de salud, Francisco Alabi, informó que, desde el 24 de diciembre de 2025 hasta el 2 de enero de 2026, el Sistema Integrado de Salud (SIS) brindó un total de 179,869 consultas médicas.
Alabi explicó que en 2025 se registró un incremento del 2 % en las atenciones brindadas con respecto a 2024.
«En el consolidado general de emergencias fueron 179,869 consultas que se brindaron desde el periodo del 24 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026. De estas emergencias representan un 2 % de diferencia en comparativo con el año anterior, lo cual no es estadísticamente significativo, pero si observamos un incremento en las atenciones en los diferentes sitios», detalló.
Además, detalló que el SIS registró un total de 83,422 emergencias del 24 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2024, las cuales incrementaron un 20 % en comparación con el mismo periodo de 2024.
«Se registró un total de 83,422 emergencias, esto si tiene un incremento con respecto al 2024, de cerca del 20 % y obedece específicamente al número de afluencia que ahora tuvimos en los diferentes sitios turísticos», dijo el ministro.
Uno de los sitios turísticos con mayor afluencia durante las vacaciones de fin de año fue la Villa Navideña del Centro Histórico de San Salvador, donde el Ministerio de Salud colocó dos cabinas para brindar atenciones sanitarias a los turistas.
Alabi indicó que en dichas cabinas se brindó un total de 1,271 atenciones, sumado a ello, se dieron 292 atenciones y traslados por parte del Sistema de Emergencias
Médicas (SEM), por lo que en total se brindó un aproximado de 1,563 atenciones en la Villa Navideña.
«En el ámbito de la salud se han tenido cerca de 299 establecimientos en conjunto con todo el Sistema Integrado de Salud, eso representa el Ministerio de Salud, el Fondo Solidario para la Salud (Fosalud), también el seguro social (ISSS), la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM)», agregó Alabi.
También informó que hubo cerca de 20,000 recursos a disposición del SIS para atender la salud de las personas en la temporada de fin de año.
Los negocios del Centro Histórico incrementaron sus ventas en un 100 %
Los negocios instalados en el Centro Histórico de San Salvador incrementaron sus ventas en un 100 % durante la temporada navideña, respecto al mismo período de 2024, afirmó ayer la directora general de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (Aplan), Adriana Larín.
Durante la entrevista radial Diana Verónica y Tony, la funcionaria mencionó que en las 80 manzanas priorizadas del Centro Histórico capitalino hay negocios de todo tipo y para todos los gustos, que atienden a una planificación que permite esa variedad.
Explicó que esa oferta más las actividades de temporada y la instalación de la Villa Navideña permitieron atraer a más visitantes al área.
«Fueron más de 4.5 millones de visitantes los que se recibieron solamente en la Villa Navideña, lo que representa un crecimiento del 80 %, versus 2024», destacó la funcionaria.
Los visitantes de la Villa Navideña, considerada la más grande de Centroamérica, tuvieron la oportunidad de disfrutar diferentes escenarios, como la casa del Grinch (plaza Gerardo Barrios), la fábrica de galletas (plaza Morazán), un mercado navideño (plaza Libertad) con productos locales, además de espectáculos musicales, danza, teatro, desfiles y nevadas artificiales.
Una de las actividades que más afluencia registró fue el desfile de globos, que atrajo a más de 300,000 personas, aparte de las que se encontraban en otras áreas del Centro Histórico.
De acuerdo con Larín, la planificación y ejecución de este tipo de actividades, además de incrementar la oferta y la afluencia, también brinda beneficios a los empresarios y emprendedores que están instalados en el área. «Me dijeron que incrementaron un 100 % en las ventas, versus 2024», reiteró.
Señaló que otro beneficio de este tipo de actividades es la creación de empleos temporales, que contribuyen con los ingresos de muchas familias salvadoreñas.
Debido al impacto que genera la planificación de esta área en los negocios, que incluye incentivos para la atracción de inversión, cada vez más comercios desean integrarse a la zona.
«Franquicias como Wendy’s y microempresarios quieren ser ordenados, quieren preservar y sumarse al proyecto de revitalización del Centro Histórico y no ir en detrimento de lo que se está desarrollando», aseveró Larín.
También mencionó que ayer por la tarde se inauguró un establecimiento de la cadena de restaurantes Donkeys.
Para Larín, una de las causas de este desarrollo está relacionada con la revitalización de inmuebles, así como de la calle Rubén Darío.
«El año pasado tuvimos más de 40 inauguraciones, excluidos los inmuebles que solamente han sido restaurados de fachada», detalló.
Internacionales -deportes
El británico Simon Yates anuncia su arrepentida retirada del ciclismo
El ciclista de 33 años había ganado la Vuelta en 2018, el otro gran momento de una excelente carrera.
«Esto puede ser una sorpresa para muchos, pero no es una decisión que haya tomado a la ligera. He estado pensándolo durante mucho tiempo y ahora siento que es el momento adecuado para apartarme del deporte», dijo Yates, que finalizó contrato con su equipo.
«A mi equipo, Team Visma–Lease a Bike, gracias por vuestra comprensión y por apoyar mi decisión de parar ahora. Me retiro del ciclismo profesional con profundo orgullo y una sensación de paz», añadió.
Yates compartió más de una década en el pelotón con su hermano gemelo Adam.
En 2016, Simon fue sancionado con cuatro meses por el uso de una sustancia prohibida y se perdió el Tour de ese año.
Meses después logró su primera victoria de etapa en una gran ronda por etapas en la Vuelta, antes de llevarse el triunfo final en 2018.
Pone fin a su carrera tras un impresionante 2025, con el éxito en el Giro como punto culminante, habiendo logrado también victorias de etapa en la carrera italiana entre 2018 y 2022.
«Aunque las victorias siempre destacan, los días más duros y los contratiempos fueron iguales de importantes», dijo Yates.
«Me enseñaron resiliencia y paciencia, e hicieron que los éxitos significaran aún más», concluyó.
El 46.9 % de los salvadoreños posee una cuenta de ahorro
El Banco Central de Reserva (BCR) presentó ayer los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera 2025, la cual destacó como principal resultado que el 46.9 % de las personas encuestadas posee una cuenta de ahorro en una institución financiera formal.
De esa cantidad, 79 de cada 100 personas tiene una tarjeta de débito asociada a esta cuenta. La encuesta se realizó a personas de 18 años en adelante, de zonas urbanas y rurales en los 14 departamentos del país, alcanzando una muestra representativa de 10,776 hogares.
De acuerdo con Douglas Rodríguez, presidente del BCR, el dato representa un incremento considerable respecto a los de la última encuesta de 2022, puesto que ese ejercicio reveló que que el 28 % de la población adulta poseía una cuenta de ahorro.
«Estos resultados son de un trabajo intenso del Gobierno del presidente Nayib Bukele y acciones en materia de inclusión, educación e innovación financiera que se han implementado», afirmó.
Entre las iniciativas, Rodríguez mencionó el Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera en el cual trabajan 10 instituciones de Gobierno de forma articulada, a través del cual se aprobó la Política Nacional de Inclusión y Educación Financiera y La estrategia Nacional de Educación Financiera
«El señor presidente Nayib Bukele ha colocado la educación como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de El Salvador, y desde el ámbito de actuación el Consejo Nacional de Inclusión y Educación Financiera uno de los principales objetivos es fortalecer la educación financiera, razón por la cual lanzamos la Estrategia Nacional de Educación Financiera, orientada a que la población adquiera conocimientos, desarrolle habilidades y fomente actitudes responsables en la gestión de sus finanzas personales y empresariales», añadió.
El presidente del BCR destacó que los resultados proporcionan un diagnóstico sólido y actualizado sobre el nivel de inclusión y educación financiera, tanto a escala nacional como departamental, sobre aspectos como el acceso y uso de productos y servicios financieros, el uso de canales digitales, el nivel de conocimientos financieros de la población y la actualización del indicador de alfabetización financiera.
«También permite identificar las principales barreras de acceso, las brechas de género y otros elementos relevantes para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia estadística y para el diseño de estrategias por parte de los proveedores de servicios financieros», indicó.
Entre otros aspectos, la encuesta también reveló que el acceso al crédito muestra avances relevantes: el 23.0 % de la población cuenta con algún tipo de préstamo y el 10.8 % de las personas entrevistadas posee una tarjeta de crédito.
Asimismo, el 22.4 % de las personas encuestadas cuenta con algún tipo de seguro formal, principalmente seguros de vida (13.3 %) y seguro médico (7.1 %)
Mientras que el 20.1 % de la población posee una cuenta de ahorro previsional, concentrándose el 82.9 % en las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Respecto a las remesas familiares, descubrió que el 25.8 % de las personas entrevistadas dijo que ha recibido remesas a través de canales formales como empresas remesadoras y abonos en cuentas de ahorro.
También arrojó que Transfer365, el sistema de transferencias interbancarias del BCR, se consolida como el principal servicio de transferencias interbancarias, al concentrar el 93.0 % de las operaciones de las personas que las realizan.
Por su parte el indicador de alfabetización financiera registró un puntaje de 14.3 sobre un máximo de 21.