Principal
Los negocios del Centro Histórico incrementaron sus ventas en un 100 %
Los negocios instalados en el Centro Histórico de San Salvador incrementaron sus ventas en un 100 % durante la temporada navideña, respecto al mismo período de 2024, afirmó ayer la directora general de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (Aplan), Adriana Larín.
Durante la entrevista radial Diana Verónica y Tony, la funcionaria mencionó que en las 80 manzanas priorizadas del Centro Histórico capitalino hay negocios de todo tipo y para todos los gustos, que atienden a una planificación que permite esa variedad.
Explicó que esa oferta más las actividades de temporada y la instalación de la Villa Navideña permitieron atraer a más visitantes al área.
«Fueron más de 4.5 millones de visitantes los que se recibieron solamente en la Villa Navideña, lo que representa un crecimiento del 80 %, versus 2024», destacó la funcionaria.
Los visitantes de la Villa Navideña, considerada la más grande de Centroamérica, tuvieron la oportunidad de disfrutar diferentes escenarios, como la casa del Grinch (plaza Gerardo Barrios), la fábrica de galletas (plaza Morazán), un mercado navideño (plaza Libertad) con productos locales, además de espectáculos musicales, danza, teatro, desfiles y nevadas artificiales.
Una de las actividades que más afluencia registró fue el desfile de globos, que atrajo a más de 300,000 personas, aparte de las que se encontraban en otras áreas del Centro Histórico.
De acuerdo con Larín, la planificación y ejecución de este tipo de actividades, además de incrementar la oferta y la afluencia, también brinda beneficios a los empresarios y emprendedores que están instalados en el área. «Me dijeron que incrementaron un 100 % en las ventas, versus 2024», reiteró.
Señaló que otro beneficio de este tipo de actividades es la creación de empleos temporales, que contribuyen con los ingresos de muchas familias salvadoreñas.
Debido al impacto que genera la planificación de esta área en los negocios, que incluye incentivos para la atracción de inversión, cada vez más comercios desean integrarse a la zona.
«Franquicias como Wendy’s y microempresarios quieren ser ordenados, quieren preservar y sumarse al proyecto de revitalización del Centro Histórico y no ir en detrimento de lo que se está desarrollando», aseveró Larín.
También mencionó que ayer por la tarde se inauguró un establecimiento de la cadena de restaurantes Donkeys.
Para Larín, una de las causas de este desarrollo está relacionada con la revitalización de inmuebles, así como de la calle Rubén Darío.
«El año pasado tuvimos más de 40 inauguraciones, excluidos los inmuebles que solamente han sido restaurados de fachada», detalló.
Principal
Embajada de Estados Unidos en El Salvador celebrará 250 años de la Declaración de Independencia
Estados Unidos celebrará 250 años de historia, el 4 de julio; y en ese marco la embajada estadounidense en El Salvador dará a conocer el próximo lunes el lanzamiento de la campaña «Freedom 250».
La sede diplomática adelantó que como parte de la celebración se contará con la «39th Army Band», de New Hamsphire, que tocará en vivo reconocidos éxitos musicales.
«Somos la banda 39 de New Hamsphire, Estados Unidos, y estaremos con ustedes el 31 de enero para empezar a celebrar los 250 años de Estados Unidos de Norteamérica», comenta uno de los músicos militares mediante video compartido en redes sociales de la embajada.
En Estados Unidos, el presidente, Donald Trump, anunció una serie de actividades culturales, deportivas y de entretenimiento familiar relacionadas con esta conmemoración en diferentes ciudades.
«El 4 de julio de 2026, los Estados Unidos de América conmemorarán y celebrarán el semicentenario, el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. Este extraordinario hito histórico, conocido como «Freedom 250″, marca un cuarto de milenio desde que se adoptó el documento fundacional, que estableció los principios sobre los que se construyó la nación», indicó previamente la sede norteamericana en El Salvador.
Principal
Motociclista con 317° de alcohol provoca accidente en San Miguel y es capturado por la PNC
La Policía Nacional Civil reportó la captura de Gerónimo Alfonso Olivares Villegas, quien manejaba en estado de ebriedad y ocasionó un accidente de tránsito sobre la 4ª avenida Norte y 8ª calle oriente, en San Miguel, durante la madrugada de este jueves.
De acuerdo con el reporte policial tras realizar las pruebas de alcohol, Olivares Villegas conducía con 317° y se trasladaba en una motocicleta cuando colisionó con un vehículo, dejando solamente daños en el otro automotor.
La PNC informa que este motociclista irá a prisión, pagará una multa de $150, así como la suspensión por un año de la licencia de conducir, y la posterior aprobación de un curso de seguridad vial. Asimismo, responderá por los daños causados.
Este es el primer accidente de tránsito reportado por la policía en los últimos dos días, luego que el 6 de enero un camión que transportaba bebidas embotelladas chocó contra otros vehículos en la carretera al puerto de La Libertad, dejando cinco personas lesionadas.
Entretanto, por conducción peligrosa, el primero en los últimos tres días, tras el arresto de Giovanni Alexander Trujillo Regalado, de 45 años, quien chocó contra otro vehículo cuando manejaba con 281° de alcohol sobre la 3ª calle Poniente, en Mejicanos, San Salvador Centro.
Internacionales
Petro y Trump acordaron «acciones conjuntas» para combatir al ELN en Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense Donald Trump acordaron realizar «acciones conjuntas» para golpear a la guerrilla ELN, que opera en la frontera con Venezuela, dijo el jueves el ministro del Interior colombiano Armando Benedetti.
Tras una escalada de tensiones a raíz de los bombardeos estadounidenses en Caracas, la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y amenazas de posibles acciones militares en Colombia, Petro y Trump bajaron el tono en una llamada telefónica el miércoles por la noche, la primera entre ambos mandatarios.
Trump y Petro «se comprometieron a hacer acciones conjuntas» contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que desafía al gobierno de Petro con constantes ataques y secuestros de uniformados tras fallidas negociaciones de paz, dijo Benedetti en entrevista con Blu Radio.
En diciembre, el ELN ordenó el confinamiento de civiles en las zonas bajo su dominio, en lo que llamó un «paro armado» para responder a «las amenazas de intervención de Trump».
En la llamada, el izquierdista Petro aceptó una invitación de Trump para una reunión en Washington y le pidió «que se ayudara a golpear duro al ELN en la frontera» con Venezuela, aseguró Benedetti.
Según el ministro, los guerrilleros «siempre terminaban en Venezuela» tras combates con la fuerza pública colombiana. «Había veces que Venezuela ayudaba y otras veces que no», sostuvo.
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros en la que diferentes grupos armados se disputan las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.
Para Benedetti, es necesario que los guerrilleros «también sean atacados en la retaguardia cuando son atacados aquí».
Petro intentó sin éxito negociar la paz con el ELN tras su llegada al poder en 2022, como parte de su política para desmovilizar a todos los grupos armados mediante el diálogo.
Los diálogos con el ELN están suspendidos tras una ofensiva de los rebeldes contra combatientes de otra guerrilla en una zona fronteriza conocida como el Catatumbo, hace un año, que dejó un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados.