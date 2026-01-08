Los negocios del Centro Histórico incrementaron sus ventas en un 100 %

Los negocios instalados en el Centro Histórico de San Salvador incrementaron sus ventas en un 100 % durante la temporada navideña, respecto al mismo período de 2024, afirmó ayer la directora general de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (Aplan), Adriana Larín.

Durante la entrevista radial Diana Verónica y Tony, la funcionaria mencionó que en las 80 manzanas priorizadas del Centro Histórico capitalino hay negocios de todo tipo y para todos los gustos, que atienden a una planificación que permite esa variedad.

Explicó que esa oferta más las actividades de temporada y la instalación de la Villa Navideña permitieron atraer a más visitantes al área.

«Fueron más de 4.5 millones de visitantes los que se recibieron solamente en la Villa Navideña, lo que representa un crecimiento del 80 %, versus 2024», destacó la funcionaria.

Los visitantes de la Villa Navideña, considerada la más grande de Centroamérica, tuvieron la oportunidad de disfrutar diferentes escenarios, como la casa del Grinch (plaza Gerardo Barrios), la fábrica de galletas (plaza Morazán), un mercado navideño (plaza Libertad) con productos locales, además de espectáculos musicales, danza, teatro, desfiles y nevadas artificiales.

Una de las actividades que más afluencia registró fue el desfile de globos, que atrajo a más de 300,000 personas, aparte de las que se encontraban en otras áreas del Centro Histórico.

De acuerdo con Larín, la planificación y ejecución de este tipo de actividades, además de incrementar la oferta y la afluencia, también brinda beneficios a los empresarios y emprendedores que están instalados en el área. «Me dijeron que incrementaron un 100 % en las ventas, versus 2024», reiteró.

Señaló que otro beneficio de este tipo de actividades es la creación de empleos temporales, que contribuyen con los ingresos de muchas familias salvadoreñas.

Debido al impacto que genera la planificación de esta área en los negocios, que incluye incentivos para la atracción de inversión, cada vez más comercios desean integrarse a la zona.

«Franquicias como Wendy’s y microempresarios quieren ser ordenados, quieren preservar y sumarse al proyecto de revitalización del Centro Histórico y no ir en detrimento de lo que se está desarrollando», aseveró Larín.

También mencionó que ayer por la tarde se inauguró un establecimiento de la cadena de restaurantes Donkeys.

Para Larín, una de las causas de este desarrollo está relacionada con la revitalización de inmuebles, así como de la calle Rubén Darío.

«El año pasado tuvimos más de 40 inauguraciones, excluidos los inmuebles que solamente han sido restaurados de fachada», detalló.

