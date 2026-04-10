Salud amplía hasta 45 años la vacunación contra el virus del papiloma humano

Para este año el Ministerio de Salud (Minsal) anunció que implementará seis cambios importantes en el esquema de vacunación nacional. El primero es que se extenderá la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) hasta los 45 años en la población femenina.

«Incluiría desde los nueve hasta los 45 años, un dato muy importante. Estamos aplican do la vacuna que tiene cobertura para nueve diferentes cepas del VPH, del mayor estándar de calidad adquirida a través del punto rotatorio», dijo el ministro de Salud, Francisco Alabi.

Agregó que, de esta manera, están atendiendo el tema del VPH y la prevención del cáncer cervicouterino con prioridad.

Asimismo, se cambiará la vacuna del neumococo de 13 valencia a 20 para los menores de edad. Esto para niños de dos, cuatro y 12 meses. Además, se amplía la cobertura de vacunación del virus sincitial respiratorio desde la semana 28 hasta la 36.

«También estamos cambiando el esquema de vacunación en el neumococo de 23 valencia hacia el neumococo de 20 para el adulto mayor, por lo que incrementa la efectividad de la vacuna», mencionó el funcionario.

En el último cambio se reduce la vacuna de la hepatitis A por una dosis a los 15 meses de nacido y la vacuna contra la influenza también se aplicará a menores de cinco años, embarazadas, adultos arriba de 60 años y población de riesgo.

Campaña especial de vacunación

Hoy comienza la campaña especial de vacunación contra el sarampión dirigida a recién nacidos entre los seis y los 11 meses, anunció el Ministerio de Salud. Esto como parte de las acciones para proteger a la niñez salvadoreña ante el brote de la enfermedad en las Américas.

El titular de Salud explicó que El Salvador ha adoptado medidas preventivas y de control para proteger a la población ante el incremento de casos en la región, que incluyen los puntos de entrada al país y ante la cercanía y el flujo de viajes en países afectados por la enfermedad.

Hasta la fecha, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reporta más de 14,000 casos confirmados en el continente. Actualmente, el sarampión es un evento de carácter regional, con brotes activos en varios países.

«Se han hecho todos los controles correspondientes, precisamente evaluaciones más rigurosas de aquellos que ingresen a nuestro territorio procedentes de países que tienen casos de sarampión bastante elevados. Estados Unidos con cerca de 1,500 casos, México con 8,000 y uno de nuestros países hermanos, Guatemala, con 4,000 casos», dijo el funcionario.

De acuerdo con el Minsal, en El Salvador se registran 11 casos confirmados de sarampión, todos importados, por lo que no se evidencia transmisión local, y cada uno se detectó oportunamente y se mantiene bajo control. Del total de casos, ocho ya han sido dados de alta, tres permanecen ingresados y están estables; se trata de un niño de seis meses y sus padres.

Esta iniciativa, que se une a la campaña nacional de vacunación, se desarrollará en todo el territorio nacional con equipos de salud que se desplegarán en jornadas casa por casa, con el fin de facilitar el acceso a la dosis.

Además, tendrán la opción de aplicarse la vacuna en las unidades de salud. El Gobierno ha proyectado beneficiar a 30,000 niños.

El ministro destacó que el esquema nacional de vacunación de El Salvador es uno de los más completos de la región y, para el caso de esta enfermedad se aplica la dosis SPR, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola. La primera se coloca a los 12 meses y la segunda a los 18.

«En este momento El Salvador registra la cobertura más alta en el histórico para 2025. Uno de los datos importantes por recalcar es que con base en el dato de población nuestra cobertura de SPR de primera dosis es de 98.4 % y la segunda dosis de 96.6 %», indicó Alabi.

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