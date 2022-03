Periodista del Faro arremete contra Miss Bitcoin

El Periodista de EL Faro, Nelson Rauda Zablah, se ensaño contra una turista japonesa que está de visita en El Salvador para conocer más sobre el funcionamiento del Bitcoin como moneda de curso legal.

Se trata de Mai Fujimoto, también conocida como Miss Bitcoin, quien aprovecho su vista al país para realizar turismo. Sin embargo, esto parece haberle molestado al comunicador de El Faro quien lanzó una dura crítica en contra de reconocida criptoinversora.

“70 plus homicides in this country yesterday but look at the view: Más de 70 homicidios en este país pero miren que vista”, reaccionó de manera sarcástica Rauda Zablah, ante una publicación que Fujimoto realizó sobre la impresionante vista de la ciudad desde el volcán de San Salvador.

Como era de esperarse, los usuarios no podían quedarse callados y cuestionaron el comentario de Zablah aduciendo que solo está “ardido” y que le molesta el interés que muchos empresarios extranjeros tienen de invertir en El Salvador.

“Cuando no había homicidios la vista era la misma, pero no dijiste nada”, le contestó tajante un usuario de Twitter.

Durante los últimos días, empresarios importantes a escala internacional han mostrado su interés por conocer el país con el fin de establecer nuevos negocios con el método de pago de la criptomoneda.

Mai Fujimoto ha sido una de las interesadas en visitar El Salvador y conocer más de cerca el funcionamiento de Bitcoin Beach.

“Miss Bitcoin” ha estado promoviendo la difusión de Bitcoin en todo el mundo desde 2011 y por medio del Instituto Kizuna, crea conciencia sobre los casos de uso de las criptomonedas y blockchain para el bien social