La Ruta de las Flores recibe a los turistas en el Festival de los Farolitos
El Festival de los Farolitos, una de las celebraciones más esperadas de la Ruta de las Flores, abrió sus puertas para recibir a cientos de turistas nacionales y extranjeros
Los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de diversas actividades gratuitas, que incluyen presentaciones artísticas, muestras culturales y un amplio menú gastronómico típico de la zona.
Este evento, que resalta la tradición y el encanto de los pueblos de la Ruta de las Flores, no solo fortalece el turismo, sino que también impulsa la economía local al congregar a familias, emprendedores y artistas en un ambiente lleno de color y alegría.
Hipopótamo vuelca embarcación en Costa de Marfil y hay 11 personas desaparecidas
Once personas están desaparecidas en el suroeste de Costa de Marfil por un hipopótamo que hizo volcar una piragua en el río Sassandra, declaró el sábado la ministra de Solidaridad del país.
«Con profunda tristeza hemos tomado conocimiento de la desaparición de 11 personas, entre ellas mujeres, niñas y un bebé, tras el vuelco de una embarcación causado por un hipopótamo», afirmó la ministra, Myss Belmonde Dogo, en una publicación en su página de Facebook.
Según Dogo, el incidente ocurrió el viernes a primera hora de la mañana en la localidad de Buyo, en el suroeste del país, y tres personas sobrevivieron.
«Las búsquedas continúan con la esperanza de encontrar a las víctimas desaparecidas», agregó Dogo.
De acuerdo con un estudio realizado en 2022 por académicos marfileños, el hipopótamo es la especie que aparece con mayor frecuencia en reportes de incidentes con humanos que resultan en muertes o lesiones en ese país.
Su población se calcula en unos 500 individuos, repartidos en varios ríos del sur del país, entre ellos el Sassandra y el Bandama.
Capturan a personas implicadas en delitos de estafa, hurto y delitos sexuales
La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de 42 personas implicadas en delitos de estafa, estafa agravada, estafa informática, hurto por medio informáticos, violación en menor o incapaz, agresión en menor o incapaz y amenazas con agravación especial.
El procedimiento se realizó en Apopa, Soyapango, Ilopango, Santiago Texacuangos y Ciudad Delgado, San Salvador, así como en Santiago Nonualco, La Paz y Cojutepeque, Cuscatlán.
Según la investigación, en uno de los casos, la víctima fue estafada para invertir $6,517 en una empresa identificada como «City Mall», que resultó ser ficticia. Para llamar la atención de la víctima, utilizaron un video en la red social TikTok.
«La víctima destinó dinero dando «me gusta» a publicaciones en redes sociales y «entre más capital colocaba, al principio, eran mayores los beneficios que obtenía»», detalló la fiscalía sobre el modo de operar.
Entre enero y marzo de este año, la víctima hizo 18 transferencias de dinero a cuentas de diferentes personas, pero al final no recibió los réditos de su inversión.
«Las demás estafas se han realizado a través de diferentes modalidades, entre ellas: trámites para obtener un préstamo en línea, ofrecimientos de trabajo, envío de paquetes y hasta en venta de inmuebles», señaló la Fiscalía.
El procedimiento de detenciones aún se encuentra en desarrollo. Algunos de los detenidos son: Gregorio Isaac Vásquez Cerón, Marlon Norberto Morales Reyes, Luis Alberto Argueta Girón, Stefany Jeanette Cisneros Acevedo, Diana Eunice Pleitez Huete y José Alberto Herrera Campos.
Mientras que por amenazas con agravación especial, se detuvo a Jaime Armando Leiva Fuentes, Elsy Arely Aragón Ortiz y José Dionisio Vásquez Hernández.
Presidente Nayib Bukele llama a estar atentos ante la aceleración del progreso nacional
El Presidente de la República, Nayib Bukele , compartió un mensaje en sus redes sociales donde reflexiona sobre la rapidez de los cambios en el país. “¿Crees que la velocidad del cambio es increíble? Probablemente no hayas notado la aceleración. Prepárense”, señaló el mandatario.
Con este mensaje, el Presidente anticipa nuevos avances que podrían impactar en diversos ámbitos de la sociedad.